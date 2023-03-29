ميزة جديدة بواتس آب تتيح إجراء مكالمات فيديو لـ8 أشخاص من الكمبيوتر

أتاحت منصة واتس آب WhatsApp مكالمات فيديو على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows مثل Zoom، وذلك بفضل التحديث الجديد لتطبيق سطح المكتب الخاص بها، فيمكن لتطبيق WhatsApp لنظام التشغيل Windows استضافة مكالمات فيديو مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص ومكالمات صوتية مع ما يصل إلى 32 شخصًا، تمامًا كما هو الحال في إصدار الهاتف الذكي.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه أيضًا أسرع من ذي قبل ويتزامن بشكل أفضل مع الهاتف الذكي، لكنه لا يزال مبنيًا بواجهة مألوفة لمستخدمي WhatsApp وWindows.



ومع ذلك، سيتعين على مستخدمي Mac انتظار تحديث مماثل، والذي لا يزال حاليًا في مراحله الأولى، وفقًا للمنصة المملوكة لشركة Meta.

يأتي هذا التحديث بعد إدخال ثلاثة تغييرات كبيرة على تجربة WhatsApp، بما في ذلك إرسال ما يصل إلى 100 صورة أو مقطع فيديو في وقت واحد.



وقالت منصة الدردشة في منشور على مدونة: "بدأ تطبيق WhatsApp كتطبيق هاتف، وتلك الجذور لا تزال قوية كما كانت دائمًا"، مضيفة "ولكن مع استخدام مئات الملايين من الأشخاص لتطبيق WhatsApp على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية ، فإننا نركز على تحسين تجربة المراسلة والمكالمات عبر الأجهزة."



وقال المنشور إن الحد الأقصى لعدد المستخدمين الذين يمكنهم الانضمام إلى مكالمات الفيديو والصوت سيزداد بمرور الوقت، معلقا: "حتى تتمكن دائمًا من البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة وزملاء العمل".



ستناسب التغييرات مع الأشخاص الذين يعملون من المنزل على جهاز كمبيوتر، مما يمنحهم تجربة أفضل عندما يريدون التواصل مع زملائهم.



وستظل رسائل WhatsApp على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام Windows محمية بمعيار أمان يستخدمه يسمى التشفير من طرف إلى طرف، ويضمن التشفير التام بين المشاركين فقط قراءة الرسائل، ولا أحد بينهما، ولا حتى الشركة التي تمتلك الخدمة.