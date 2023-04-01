النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2497) السبت 1/4/2023

أخبار فلسطينية﻿

رغم الحواجز.. 250 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان وخطيب الأقصى يشيد بـ”الزحف الإيماني”- (صور)

فلسطين تُحذر الاحتلال الإسرائيلي من التصعيد بالمسجد الأقصى ما يُنذر بتفجر الأوضاع

الخارجية الفلسطينية: زحف الفلسطينيين للصلاة بالأقصى رغم قيود الاحتلال دليل تمسكهم بعاصمتهم

قيادي فلسطيني: قيود الاحتلال الإسرائيلي بالقدس للحيلولة دون وصول المُصلين إلى الأقصى مُحاولة لتأجيج الأوضاع

أخبار إسرائيلية

إسرائيل: معارضو الخطة الانقلابية يحذرون من عنف دام

المنظومة الأمنية في اسرائيل تحذر من نوايا "بن غفير" في الجمعة الثالثة من رمضان ..

وزير خارجية إسرائيل يطالب بإعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

اخبار دولية

بلينكن يرحب بجهود منع التصعيد بالأراضي الفلسطينية

أعضاء كونغرس يُطالبون بإجراء تحول بسياسة أمريكا لدعم الفلسطينيين

أخبار عربية

سوريا: الاعتداءات الإسرائيلية تكشف التنسيق بين تل أبيب والمجموعات الإرهابية

المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يؤكد دعم المملكة الدائم لشعبنا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب المسجد الأقصى- (فيديوهات)

الاحتلال يصيب عشرات المواطنين خلال قمع مسيرات في نابلس ويعتدي على مباراة كرة قدم في القدس

مخططات الاستيطان الجديدة تقفز عن “تفاهمات العقبة وشرم الشيخ” وتؤسس لسياسة فرض الأمر الواقع

مركزية فتح: استمرار هجمات الاحتلال لن يجلب الأمن والاستقرار ويجر الأمور إلى مربع الانفجار

النظر في عيون الاحتلال”.. هكذا قدم ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون شهاداتهم ضد انتهاكات إسرائيل أمام “التحقيق الدولية”

الشرق الأوسط

إسرائيل تبقي أرشيف «يوم الأرض» سرياً حتى عام 2084

الاهرام المصرية

زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب صيادين فلسطينيين في بحر غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرتين في «نابلس» بالضفة الغربية

الشروق المصرية

الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من التصعيد في المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يعرقل وصول المصلين للأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

الخارجية الفلسطينية تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على ملعب الحسيني

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الاحتلال الاسرائيلي يغلق القدس القديمة ويصيب شابا فلسطينيا

بلدة حوارة الفلسطينية.. أجواء رمضانية تحت حصار خانق

" الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

روايات تدحض مزاعم الاحتلال حول شهداء كتيبة جبع

شرطة الاحتلال تعتقل 3 شبان من المسجد الأقصى

الإعلان عن أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان

تقديم اسعافات أولية ل 103 مصليًا بالأقصى

هل يقتحم بن غفير المسجد الأقصى خلال شهر رمضان؟!

مصرع طفل بحادث مؤسف في طولكرم

التعرف على هوية شاب من غزة تعرض للغرق قبالة سواحل اليونان

الحياة الجديدة

جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على المواطنين في تل رميدة

بطاركة ورؤساء كنائس القدس يطالبون بضمان حرية العبادة ووصول المصلين إلى الأماكن المقدسة

وقفة إسناد للأسرى في الرملة

البكري: "الأوقاف" رفدت الحرم الإبراهيمي بعشرات الموظفين الجدد

التحقيق في ظروف مقتل طفل في طولكرم

جريدة الأيام

مسيرات الجمعة: مواجهات وقمع وإصابات ومواطنو قريوت يتصدون لاقتحام استيطاني

القدس: الاحتلال يصيب شاباً بجروح خطيرة في "الأقصى"

القدس: العلم الفلسطيني يتحدى العلم الإسرائيلي في الشيخ جرّاح

الاحتلال يؤكد عزمه هدم منزل الشهيد معتز الخواجا

كنائس القدس تدعو إسرائيل إلى ضمان الأمن والحريات الدينية قبل حلول "الفصح"

ربع مليون مصلٍّ في المسجد الأقصى رغم الحواجز

جماعات الهيكل" ترصد مكافآت لمن يذبح "القرابين" في الأقصى

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سما نيوز

بالفيديو: الاحتلال يعدم شابًا بالرصاص في "الأقصى"

إعلام إسرائيلي: الجيش يحقق في حدث غير عادي بالخليل (فيديو)

استطلاع يظهر من الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

فصائل فلسطينية تعقب على الأحداث في "الأقصى"

عرب 48

إعدام الشهيد محمد العصيبي: حورة ورهط تعلنان الإضراب واجتماع طارئ للمتابعة

كتائب شهداء الأقصى تعلن استشهاد بهاء أبو الهيجاء من مخيم جنين

مقتل طفل في طولكرم أثناء عبث شقيقه بسلاح

وكالة وفا

جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على المواطنين في ...

أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان: ثبات سعر ا ...

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ý 1 نيسان (أبريل)

ý 2004م القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة بدعوى رشق الحجارة على حائط البراق وقد أصيب نحو 65 مواطنا بإصابات مختلفة.

ý 2004م القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال الشهيد القائد إياد الحردان قائد سرايا القدس في جنين والتي كانت تعتبره المطلوب رقم (1) في الضفة الغربية وذلك بتفجير الهاتف العمومي داخل المقاطعة في جنين حيث كان محتجزاً هناك.

ý 2002م الجيش الإسرائيلي يقوم باجتياح مدينتي نابلس وبيت لحم ويفرض حصارا محكماً على كنيسة المهد التي تحصن فيها بعض الأهالي المدنيين وبعض المقاتلين.

ý 2002م عملية استشهادية نفذها الشهيد رامي محمد الشوكاني من كتائب شهداء الأقصى من مخيم الدهيشة حيث فجر نفسه في مجموعة من الشرطة الإسرائيلية مما أدى إلى إصابة 3 منهم.

ý 1998م آلاف المشيعين يخرجون في جنازة القائد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد محيي الدين الشريف بعد استشهاده على يد العدو الإسرائيلي.

ý 1989م المجلس المركزي الفلسطيني ينتخب ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين، وذلك بعد إعلان وثيقة الاستقلال وإعلان الدولة الفلسطينية في الدورة التاسعة عشر – دورة الانتفاضة - للمؤتمر الوطني الفلسطيني في الجزائر بتاريخ 15/11/1988.

ý 1969م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (265) الذي يدين الهجوم الإسرائيلي المعتمد على مدينة السلط الأردنية.

ý 1952م البرلمان الإسرائيلي يعتمد قانون الجنسية الإسرائيلية الذي يمنح لكل مهاجر يهودي يستقر في (إسرائيل) بموجب قانون العودة وذلك منذ يوم وصوله إلى البلاد.

ý 1951م إسرائيل تعلن عن تأسيس جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" بقرار من رئيس الوزراء دافيد بن غوريون (أول مدير للجهاز هو روبين شيلوح من مواليد عام 1905).

ý 1948م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (43) الذي يدعو إلى هدنة بين الطائفتين العربية واليهودية في فلسطين، والقرار رقم (44) الذي يطلب فيه من الأمين العام للأمم المتحدة الدعوة لدورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في حكومة فلسطين المستقبلية.

ý 1948م مهاجمة الهاجاناة الإسرائيلية قرية ناصر الدين في محيط طبريا وأحرقتها وقتلت معظم سكانها وأخرجت الباقين تمهيداً للهجوم على مدينة طبريا.

ý 1948م وصلت إلى ميناء حيفا قادمة من ميناء سبليت اليوغسلافي، الباخرة نورا التي تحمل أول صفقة أسلحة تشيكية للمنظمات الصهيونية، وهي عبارة عن (4500) بندقية و(200) رشاش خفيف و(5) ملايين طلقة من الذخيرة، كما وصل عن طريق الجو إلى قاعدة جوية سرية تابعة لمنظمة الهاجاناة الإرهابية الصهيونية المزيد من العتاد العسكري، وذلك في إطار صفقة السلاح التشيكية المبرمة بين الهاجاناة وحكومة تشيكوسلوفاكيا في 14/1/1948م.

ý 1947م قامت الحكومة البريطانية بآخر محاولاتها لتسوية القضية الفلسطينية إذ اقترحت على العرب واليهود استمرار الوصاية البريطانية على البلاد خمس سنوات لإعدادها للاستقلال، والسماح بهجرة (96) ألفاً من اليهود لمدة عامين، وفي نهاية السنوات الخمس تقام دولة مستقلة ثنائية الجنسية، ويقرر العرب واليهود مبدأ الهجرة فيما بينهم، لكن بن غوريون رفض الاقتراح، وكذلك الوكالة اليهودية التي ضاعفت من أعمالها الإرهابية، أما العرب فقد تقدموا بمقترحات للاستقلال مع إيجاد ضمانات لحقوق الأقلية اليهودية، غير أن بريطانيا رفضت مقترحاتهم، وأعلنت على لسان وزير خارجيتها بيفن في مجلس العموم "أن الانتداب غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية وأنه اتضح أن الالتزامات المقطوعة لكل من الطائفتين غير قابلة للتنفيذ، لذلك فإنها تعلن نيتها للتخلي عن الانتداب على فلسطين وعرض القضية على الأمم المتحدة.

ý 1936م تأسيس الإذاعة الفلسطينية ورأس القسم العربي فيها الشاعر إبراهيم طوقان (1905 - 1941)، تعتبر من أولى الإذاعات في الوطن العربي.

ý الافراج عن الاسيرة هناء شلبي التي اضربت عن الطعام في سجون الاحتلال مدة 44 يوم وابعادها الى غزة .