وكالة الرأي الفلسطينية "التعاون الإسلامي" تعقد اليوم اجتماعا طارئا بشأن الاعتداءات على "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً من بيت فجار جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية " المعابر "تنشر إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام النيابة العامة يجتمع مع الطَّاقم الإداري لنيابة غزة الجزئية الثانية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2503) السبت 8/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسات فلسطينية وحقوقية بأميركا تدعو لمسيرات نصرة للأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بغزة اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شابين برصاص الاحتلال في برقين بجنين
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال الأسبوع الماضي

" المعابر "تنشر إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون

08 نيسان / أبريل 2023 11:30

ad2229b3-a540-4eda-ad70-9e64b1a7abb1
ad2229b3-a540-4eda-ad70-9e64b1a7abb1

غزة- وكالة الرأي 

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (2 - 7 أبريل 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9031 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 11334 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8941 مواطناً و70 أجانب، و20 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11231 مواطنا، و70 أجنبيًا، و20 من فلسطينيي الداخل، و3 وفيات ممن كانوا يتعالجون في الضفة والداخل المحتل..

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟