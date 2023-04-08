بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً مع وجهاء وممثلي حي الزيتون بغزة

غزة- وكالة الرأي

عقدت بلدية غزة لقاءً مجتمعياً مع أهالي ووجهاء وممثلي حي الزيتون بمدينة غزة؛ لمناقشة تفاصيل مشروع سبارك للابتكار وتأسيس مكان لتقديم خدمات تكنولوجية وأخرى مهنية متعددة، الذي ستقوم مؤسسة Spark بإدارته وتشغيله وتقديم خدمات نوعية مميزة خلاله، وذلك ضمن جهودها لاحسين الظروف المعيشية والقدرات المهنية لأبناء مدينة غزة.

وحضر اللقاء ممثلو عن البلدية، عضو المجلس البلدي أ. مصطفى قزعاط، ومنسق التعاون الدولي م. محمد الشقرا، وم. عزات شقليه مدير المكتب الاستشاري لمؤسسة Spark، ولفيف من وجهاء وممثلي وسكان حي الزيتون.

بدوره، قال قزعاط، إنّ "البلدية لديها توجه للارتقاء بحي الزيتون من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية وحيوية"، مضيفًا أنّ "البلدية نفذت قبل ذلك مشروع حديقة وملعب الزيتون، والآن ستنفذ هذا المشروع الخدماتي المميز.

وأشار قزعاط، إلى أنّه "سيكون خلال الفترة المقبلة مشروع لتطوير الحديقة، وأيضًا مشروع تطوير وتأهيل الشوارع والبنية التحتية في المنطقة المؤدية إلى الحي".

من جهته، تحدث الشقرا عن تفاصيل وحيثيات المشروع، مؤكدًا أنّ هذا اللقاء جاء خلال سلسلة من اللقاءات السابقة واللاحقة التي سيتم عقدها مع ذوي العلاقة.

وبين الشقرا، أنّ " المشروع سيقدم العديد من الخدمات، منها فنون بصرية ومعمارية، وأسس العلوم والتكنولوجيا، وأيضًا آليات وتقنيات الحرق على الخشب، والتدريب على المشغولات اليدوية، ومعارض وخدمات متعددة"، لافتًا إلى أنّ " أبواب البلدية مشرعة ومفتوحة لأي شخص من أهالي الحي والمدينة لإبداء أي ملاحظات أو تعليقات أو اقتراحات بخصوص هذا المشروع".

من جانبهم، أشاد أهالي حي الزيتون بجهود البلدية بتطوير الحي، مُعبّرين عن اهتمامهم وتأييدهم الكامل لتنفيذ المشروع في ملعب وحديقة الزيتون التي تم تمويلها وإنشاءها مؤخراً لخدمة أهالي الحي وتقديم خدمات مختلفة للمنطقة.

