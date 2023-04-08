وكالة الرأي الفلسطينية "التعاون الإسلامي" تعقد اليوم اجتماعا طارئا بشأن الاعتداءات على "الأقصى" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً من بيت فجار جنوب بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية " المعابر "تنشر إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام النيابة العامة يجتمع مع الطَّاقم الإداري لنيابة غزة الجزئية الثانية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2503) السبت 8/4/2023 وكالة الرأي الفلسطينية مؤسسات فلسطينية وحقوقية بأميركا تدعو لمسيرات نصرة للأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أسعار المنتجات الزراعية واللحوم بغزة اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شابين برصاص الاحتلال في برقين بجنين
أخبار » الأخبار الحكومية

لمناقشة مشروع Spark Innovation and Technology Lab

بلدية غزة تعقد لقاءً مجتمعياً مع وجهاء وممثلي حي الزيتون بغزة

08 نيسان / أبريل 2023 11:40

339321139_1275156856736565_2773425154995274177_n
339321139_1275156856736565_2773425154995274177_n

غزة- وكالة الرأي 
عقدت بلدية غزة لقاءً مجتمعياً مع أهالي ووجهاء وممثلي حي الزيتون بمدينة غزة؛ لمناقشة تفاصيل مشروع سبارك للابتكار وتأسيس مكان لتقديم خدمات تكنولوجية وأخرى مهنية متعددة، الذي ستقوم مؤسسة Spark بإدارته وتشغيله وتقديم خدمات نوعية مميزة خلاله، وذلك ضمن جهودها لاحسين الظروف المعيشية والقدرات المهنية لأبناء مدينة غزة.

وحضر اللقاء ممثلو عن البلدية، عضو المجلس البلدي أ. مصطفى قزعاط، ومنسق التعاون الدولي م. محمد الشقرا، وم. عزات شقليه مدير المكتب الاستشاري لمؤسسة Spark، ولفيف من وجهاء وممثلي وسكان حي الزيتون.

بدوره، قال قزعاط، إنّ "البلدية لديها توجه للارتقاء بحي الزيتون من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية وحيوية"، مضيفًا أنّ "البلدية نفذت قبل ذلك مشروع حديقة وملعب الزيتون، والآن ستنفذ هذا المشروع الخدماتي المميز.

وأشار قزعاط، إلى أنّه "سيكون خلال الفترة المقبلة مشروع لتطوير الحديقة، وأيضًا مشروع تطوير وتأهيل الشوارع والبنية التحتية في المنطقة المؤدية إلى الحي".

من جهته، تحدث الشقرا عن تفاصيل وحيثيات المشروع، مؤكدًا أنّ هذا اللقاء جاء خلال سلسلة من اللقاءات السابقة واللاحقة التي سيتم عقدها مع ذوي العلاقة.

وبين الشقرا، أنّ " المشروع سيقدم العديد من الخدمات، منها فنون بصرية ومعمارية، وأسس العلوم والتكنولوجيا، وأيضًا آليات وتقنيات الحرق على الخشب، والتدريب على المشغولات اليدوية، ومعارض وخدمات متعددة"، لافتًا إلى أنّ " أبواب البلدية مشرعة ومفتوحة لأي شخص من أهالي الحي والمدينة لإبداء أي ملاحظات أو تعليقات أو اقتراحات بخصوص هذا المشروع".

من جانبهم، أشاد أهالي حي الزيتون بجهود البلدية بتطوير الحي، مُعبّرين عن اهتمامهم وتأييدهم الكامل لتنفيذ المشروع في ملعب وحديقة الزيتون التي تم تمويلها وإنشاءها مؤخراً لخدمة أهالي الحي وتقديم خدمات مختلفة للمنطقة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يستضيف الإفطار الرمضاني السنوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟