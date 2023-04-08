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الشباب والثقافة" تزور جمعية مبرة الرحمة في يوم اليتيم العربي

08 نيسان / أبريل 2023 12:38

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غزة- وكالة الرأي 
زار وفد من وحدة الطفولة والطلائع في الهيئة العامة للشباب والثقافة، جمعية مبرة الرحمة للأطفال، وذلك بمناسبة يوم اليتيم العربي.
وضم الوفد المدير العام للطفولة والطلائع عصام الهبيل، وطاقم الوحدة المهندس كايد جربوع، وسماهر بكرون، ورفيف أبو جبارة، ومحمد فيصل، حيث كان في استقبالهم مدير الجمعية ومؤمن بركات وطاقم الجمعية.
بدوره، أوضح الهبيل أن الزيارة تأتي ضمن جهودة الوحدة لتقديم الدعم والمساندة للأطفال في قطاع غزة، وبذل الجهود لتعريف العالم بحقوقهم والظلم الواقع عليهم بسبب الاحتلال وجرائمه المتواصلة وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
وتخلل الزيارة توزيع عدد من الهدايا على الأطفال المكفولين في الجمعية، إضافة إلى تنفيذ أنشطة ترفيهية.
 

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