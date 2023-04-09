"العشائر" تُعالج أكثر من ألفي قضية خلال الرُبع الأول لعام 2023

غزة- وكالة الرأي

عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر ولجان الإصلاح بوزارة الداخلية-الشق المدني، عبر لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة ألفين و567 قضية خلال الرُبع الأول لعام 2023 الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة شؤون العشائر والإصلاح، أن مكاتبها في المحافظات الخمس أنجزت 100% من القضايا المعروضة عليها.

ولفت التقرير إلى أن القضايا المعالجة تنوعت بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث، ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

ويذكر أن لجان الإصلاح عالجت قضايا مالية بقيمة 2 مليون و704 آلاف و192" تنوعت بين "شيكل، دولار، دينار" خلال المدة المذكورة.