النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2506)  الثلاثاء   11/4/2023

1909م إنشاء مدينة تل أبيب (تل الربيع)، التي جعلها اليهود عاصمتهم بعد احتلال فلسطين. دُعيت بهذا الاسم نسبة إلى قرية "تل أبيب" الواقعة عند نهر خابور، التي سكن فيها بعض المسبيين من اليهود الذين سباهم نبوخذنصر، وقد توسعت هذه المستعمرة فأصبحت المركز الرئيس للنشاط اليهودي في فلسطين، ففي عام 1922مفصلت عن يافا وأصبحت بلدة مستقلة، وفي الأول من نيسان (أبريل) عام 1945 كان فيها قرابة 166 ألف مستوطن يهودي، وتتركز اليوم في تل أبيب أكثر الصناعات اليهودية الخفيفة، كما أنها أكثر التجمعات اليهودية كثافة. ويقيم فيها نحو ثلث سكان الدولة اليهودية، وغالبيتهم من العلمانيين.