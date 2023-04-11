النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2506) الثلاثاء 11/4/2023
أخبار فلسطينية
فلسطين: إسرائيل تسعى لجر المنطقة إلى “مربع العنف”
تحذير فلسطيني مفاجئ من حرب إسرائيلية على غزة.. وحماس: ما يجري في الأقصى لن يمر مرور الكرام
آلاف المستوطنين يقتحمون «الأقصى» و«جبل صبيح»
“حماس”: تهديدات نتنياهو لن تخيفنا و”إسرائيل” خطر على كل المنطقة
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: مشاركة وزراء في مسيرة المتطرفين امتداد لاستعراض هويتهم الإجرامية
في ختام زيارته للبنان.. هنية يؤكد استمرار المقاومة الفلسطينية
إعلان مهم من "التربية والتعليم" حول تقديم إجازة الفترة الثالثة من العام الدراسي
أبو مرزوق: مسيرة المستوطنين في بيتا تصب مزيدا من الزيت على النار
أخبار إسرائيلية
فلسطينيو الداخل يستعدون لـ”مسيرة العودة” إلى أراضي قرية اللجّون المهجّرة
قائمة إسرائيلية بأسماء مسؤولين إيرانيين يعملون ضدها من سوريا
مائة يوم على حكومة نتنياهو تنذر بانهيارها
نتنياهو يبقي جالانت في منصبه وزيرًا للدفاع.. ويحمّل الحكومة السابقة مسئولية تدهور الوضع الأمني
نتنياهو" يعني أن تكذب أكثر!
هآرتس: نتنياهو يتهرب من المسؤولية عن الوضع الأمني
رئيس الوزراء الإسرائيلي: وزير الدفاع باق في منصبه
نتنياهو: ضربنا أهدافا إيرانية ونجهز لعمليات كبرى إن اقتضى الأمر
اخبار دولية
الخارجية الروسية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يدور في "حلقة مفرغة"
تظاهرة في بوسطن الأمريكية تنديدًا بالاعتداءات على الأقصى
سنغافورة تعرب عن قلقها إزاء تصعيد العنف في الأراضي الفلسطينية
التايمز: إسرائيل قد تضطر إلى التعايش مع إيران مسلحة نوويا
مصدر أمريكي: حماس تلقت صواريخ بعيدة المدى من حزب الله لمهاجمة إسرائيل
أخبار عربية
العاهل الأردني يدعو من طوكيو لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية
مئات البحرينيين يشاركون في وقفة تضامنية مع الأقصى وشعبنا
رئيس اتحاد مجالس "التعاون الإسلامي" يدعو الهيئات الدولية لوقف انتهاكات المسجد الأقصى
المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: إسرائيل تريد توريط المنطقة في "حرب دينية" باستباحتها للأقصى
قطر.. نشطاء ينتقدون ردود الفعل العربية "الهزيلة" تجاه المسجد الأقصى
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
لماذا يتظاهر المستوطنون؟ وكيف يتواطأ جيش الاحتلال معهم في زرع الأرض الفلسطينية بالمستوطنات؟
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة
إصابة 216 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة- (فيديو)
تظاهرة جديدة في بوسطن الأمريكية تندد بهجمات الاحتلال على الأقصى
شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب أريحا
الشرق الأوسط
قتيل وجرحى في عملية عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية
الاهرام المصرية
مُستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات في مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية
استشهاد طفل وإصابة مُصور صحفي فلسطيني خلال تغطية اقتحام أعضاء كنيست لبؤرة استيطانية
إصابة 56 فلسطينيا جراء الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال على المحتجين
استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مخيما في أريحا
الاحتلال الإسرائيلي ينتشر بكثافة في "نابلس" قبل زيارة وزراء وأعضاء الكنيست لبؤرة استيطانية
آلاف المستوطنين يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس
الشروق المصرية
الهجمات الفلسطينية تجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي على التراجع عن إقالة وزير الدفاع
نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 100 فلسطيني من أريحا الهادئة نسبيا منذ مطلع 2023
الغد الأردنية
الاحتلال يفرض قيودا مشددة في القدس القديمة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
بمشاركة وزراء وأعضاء “كنيست” متطرفين.. مسيرة عنصرية بالآلاف لدعم الاستيطان
الشرق القطرية
" الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة في القدس القديمة وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" في سادس أيام عدوان الفصح
اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها
حمادة: الاحتلال يعبث بصواعق التفجير باقتحامه "الأقصى"
نجاة مقاومين من محاولة اغتيال بجنين
الاحتلال يقرّر السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى
حماس: شعبنا يخوض معركة مشروعة لانتزاع حقه بالحرية والاستقلال
القدس المحلية
إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين
فقدان آثار 3 إسرائيليين وإنقاذ 60 بفعل الفيضانات
عرين الأسود": سنحاسب كل من تسبب باستشهاد أي مقاوم
عشرات المستوطنين يهاجمون مركبات المواطنين في مدينة البيرة و بيت لحم
بتنظيم من مؤسسة قدسنا الوقفية شباب البلدة القديمة في القدس يجتمعون على إفطار شباب البلد الرمضاني
نجاة مقاومين من محاولة اغتيال قرب جنين
الاحتلال يعتقل شابا من "الأقصى" ويحكم آخر إداريا لستة شهور
الحكومة تكلف وزارة التعليم اتخاذ اللازم لضمان سير العملية التعليمية
الحياة الجديدة
الإعلان عن برنامج الفعاليات المركزية ليوم الأسير الفلسطينيّ
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في البيرة وبيت لحم
أبو ردينة: صمت الإدارة الأميركية شجع الاحتلال على تماديه
الاحتلال يقتحم باب الزاوية ويغلق محلات وسط الخليل
تظاهرات دولية ووقفات تضامنية مع شعبنا
آلاف المستوطنين يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس
جريدة الأيام
استشهاد فتى في مخيم عقبة جبر واشتباكات مسلحة خلال اقتحام نابلس
إصابة 216 مواطناً خلال فعاليات ضد مسيرة المستوطنين لاقتحام جبل صبيح
اقتحامات واعتداءات في محافظتي الخليل وبيت لحم
نتنياهو: إسرائيل تتعرّض "لهجوم إرهابي" وسنعيد الأمن بالعمل على كلّ الجبهات
أكثر من 1500 مستوطن استباحوا المسجد الأقصى بمبرر الفصح اليهودي
الحكومة تقرر اتخاذ اللازم ضمن القانون لضمان سير العملية التعليمية
حملة تحريض ضد تظاهرة داعمة للفلسطينيين في برلين
وكالة صفا
محدث اعتقالات واشتباكات عنيفة باقتحام الاحتلال لبرقين بجين
الاحتلال يعتقل شابًا من الأقصى ويفرج عن آخرين
القوى تدعو لمسيرة حاشدة بغزة الجمعة نصرة للقدس وأهلها
الفصائل تنعى الشهيد بلهان وتدعو لتصعيد المقاومة
منتدى الإعلاميين يدين تهديد الاحتلال لصحيفة بالداخل المحتل
فرض الاعتكاف بالأقصى بإرادة المعتكفين وقوة المقاومة
تعطيل مدارس جنوب نابلس والتحول للتعليم الإلكتروني الإثنين
وكالة الرأي الفلسطينية
أهالي كفر قاسم يشيعون الشهيد يوسف أبو جابر
إصابات واعتقالات.. مقاومون يتصدون لاقتحام الاحتلال جنين
الباحث عمرو: الحشد والرباط صمام الأمان لحماية الأقصى
النائب زيدان: صمود المرابطين بالأقصى يربك الاحتلال ويُفشل
345 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة
وزارة الأسرى: نرفض قرار إغلاق مقرات الصليب الأحمر بخانيونس وأريحا
2265 مستوطنا يهوديا اقتحموا الأقصى خلال ما يسمى "عيد
فلسطين اليوم
بالفيديو والصور مقاومو "كتيبة جنين" يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم
القيادي "عدنان" يواصل إضرابه في سجون الاحتلال لليوم الـ66
مفقودون "إسرائيليون" في فيضانات بالعربة جنوب فلسطين المحتلة
قائدان في سرايا القدس يدخلان عامهما الـ (22) في سجون الاحتلال
الاحتلال يفرض قيوداً مشددة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة
سما نيوز
الأقصى محط الأنظار.. المخابرات الإسرائيلية تقدر: حرب على عدة جبهات متوقعة العام المقبل
هجوم إسرائيلي على خطاب نتنياهو
عرين الأسود تتوعد بمحاسبة كل من خطط لاستشهاد أي مقاوم
نتنياهو يبقي غالانت بمنصبه: لن نسمح لحماس باقامة بنية تحتية في لبنان
بحماية شرطة الاحتلال .. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
مستوطنون يغلقون المدخل الجنوبي لبلدة الخضر
رئيسا وزراء الأردن وقطر يبحثان مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية
اجتماع طارئ لاتحاد مجالس منظمة التعاون الإسلامي حول عدوان الاحتلال
الاحتلال يعتقل شابا من "الأقصى" ويحكم آخر إداريا لستة شهور
عرب 48
اشتباكات مع الاحتلال في جنين ومخيمها
الأقصى بـ "الفصح اليهودي": اقتحامات للمستوطنين وتقييدات للفلسطينيين
نابلس: اعتصام للعاملين بأونروا للمطالبة بحقوقهم
700 حالة اعتقال من القدس بالربع الأول من العام
وكالة وفا
تشييع جثمان الشهيد يوسف أبو جابر في كفر قاسم
الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من جنين
الإعلان عن برنامج الفعاليات المركزية ليوم الأ ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 11 نيسان (أبريل)
- 2002م اقتحام مغتصبة إيلي سيناي، الشهيد محمد محمود السكافي من سرايا القدس سكان غزة يقتحم مغتصبة (إيلي سينا شمال قطاع غزة مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الصهاينة حسب بيان سرايا القدس.
- 2002م عملية استشهادية على مفترق طرق ياغور، وأدت العملية إلى مقتل 9 إسرائيليين وإصابة العشرات وقد اعترفت كتائب القسام بتلك العملية ومنفذها الشهيد "أيمن أبو الهيجا" من جنين.
- 1987م إقرار ما سمّي "وثيقة لندن" بعد اجتماع عقد بين العاهل الأردني الملك حسين (1935 - 1999) ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز (ولد عام 1923) في لندن.
- 1982م الجندي في الجيش الإسرائيلي هاري غولدمان يقتحم الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة ويطلق النار عشوائياً على المصلين مما أدى إلى مقتل فلسطينيين وجرح ستين آخرين. اندلعت مواجهات عنيفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقب الحادث، وأعربت معظم دول العالم عن إدانتها للحادث لانتهاكه حرمة المقدسات.
- 1981م المجلس الوطني الفلسطيني-الدورة الخامسة عشر بدمشق، وانعقدت هذه الدورة في الفترة من 11-19/4/1981ممتأخرة عن موعدها، بسبب الاوضاع الخاصة والخطيرة الناجمة عن توقيع معاهدة كامب ديفيد، والصلح المنفرد بين مصر وإسرائيل واختلاف فصائل المقاومة حول نسبة التمثيل في اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني، وبحضور الرئيس حافظ الأسد ووفود الدول العربية والصديقة والأحزاب وحركات التحرر الوطني العربية والعالمية. واتخذت عدة قرارات منها: اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الجبهة الوحيدة المسؤولة عن دعم صمود جماهيرنا في الوطن المحتل، وتعزيز وتطوير دائرة الوطن المحتل، وتوحيد جيش التحرير وإعلان التعبئة العامة، وتطوير وتصعيد العمل العسكري داخل الأراضي المحتلة ومن الخارج عبر الجهات العربية.
- 1974م عملية الخالصة مجموعة فدائية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تخترق الاحتياطات الأمنية الإسرائيلية وتقتحم مستعمرة كريات شمونة "الخالصة" وتسيطر عليها بعد معركة مع قوة "إسرائيلية" على مدرسة ونباية مكونة من 5 طوابق ويقوم الفدائيون بتفجير المدرسة والمبنى وتسفر العملية عن استشهاد الفدائيين الثلاثة ومقتل 18 إسرائيلياً وجرح 15 آخرين.
- 1973م اقتحام 3 فدائيين فلسطينيين لمستعمرة "كريات شمونة الإسرائيلية" تفجير أنفسهم داخلها لتدميرها بعدما رفض العدو مطالبهم.
- 1961م إسرائيل تبدأ محاكمة الزعيم النازي أدولف ايخمان (1906 - 1962) بعد اختطافه. صدر عليه الحكم الوحيد بالإعدام في إسرائيل وأُعدم شنقاً قبل حرق جثته ونثر رمادها في البحر.
- 1948م المجلس الإسرائيلي العام يقرر إنشاء دولة يهودية مستقلة بتاريخ 16 أيار/ مايو1948م.
- 1943م استخدم هربرت صموئيل المندوب السامي اليهودي الصهيوني البريطاني جميع سلطاته لتنفيذ المخططات الصهيونية، وخاصة في مجال تغيير القوانين العثمانية والاستعاضة عنها بقوانين جديدة، تضفي الشرعية على عمليات انتقال الأراضي إلى اليهود، فأصدر قانون انتقال الأرض في أيلول 1920، وقانون 1940 وقانون 1943.
- 1909م إنشاء مدينة تل أبيب (تل الربيع)، التي جعلها اليهود عاصمتهم بعد احتلال فلسطين. دُعيت بهذا الاسم نسبة إلى قرية "تل أبيب" الواقعة عند نهر خابور، التي سكن فيها بعض المسبيين من اليهود الذين سباهم نبوخذنصر، وقد توسعت هذه المستعمرة فأصبحت المركز الرئيس للنشاط اليهودي في فلسطين، ففي عام 1922مفصلت عن يافا وأصبحت بلدة مستقلة، وفي الأول من نيسان (أبريل) عام 1945 كان فيها قرابة 166 ألف مستوطن يهودي، وتتركز اليوم في تل أبيب أكثر الصناعات اليهودية الخفيفة، كما أنها أكثر التجمعات اليهودية كثافة. ويقيم فيها نحو ثلث سكان الدولة اليهودية، وغالبيتهم من العلمانيين.
- 1302م قانون يأمر يهود برشلونة بالركوع أمام القساوسة، ضمن إجراءات إذلال من لا يتبعون الديانة المسيحية بعد سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس.