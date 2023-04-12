النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2507) الأربعاء12/4/2023

11:00النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2507) الأربعاء12/4/2023

11:03وقفة تضامنية في أنقرة لنصرة القدس و المسجد الأقصى

11:15الاحتلال يبعد 6 فتية مقدسيين عن المسجد الأقصى

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