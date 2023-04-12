النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2507) الأربعاء12/4/2023

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2507) الاربعاء12/4/2023
أخبار فلسطينية
- استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية
- حماس” تدعو إلى “الرباط” في الأقصى
- الاحتلال الإسرائيلي يحظر زيارة غير المسلمين للحرم القدسي حتى نهاية رمضان
- فصائل المقاومة بغزة ترد على تهديدات نتنياهو وتتوعد بالانتقام من أي هجوم
- فتوح يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم الإعدامات التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا
- أوقاف القدس: 1531 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى…
- التربية": هناك خطة لتعويض الطلبة ونحو 4000 معلم عادوا للدوام مؤخراً
- » 788 مستوطناً استباحوا المسجد الأقصى
- 78% من سكانها دون خط الفقر.. أبو السعود: القدس تعاني من التهميش والإهمال
- "100 شهيد منذ بداية العام.. الاحتلال يرفض تسليم جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع
أخبار إسرائيلي
- الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقدر وقوع حرب «لا يريدها أحد} خلال سنة
- بن غفير: قرار منع اليهود دخول المسجد الأقصى خطأ فادح
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اخبار دولية
- نتنياهو يأمر بمنع وصول اليهود إلى الأقصى حتى نهاية رمضان
- ردود فعل غاضبة في الشارع الإسرائيلي على خطاب نتنياهو
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- حماس” تدعو إلى “الرباط” في الأقصى
- الاحتلال الإسرائيلي يحظر زيارة غير المسلمين للحرم القدسي حتى نهاية رمضان
- استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال قرب نابلس- (صور وفيديوهات)
- مركز حقوقي يدعو الجنائية الدولية للعمل “جديا” بالشأن الفلسطيني
- الاحتلال يطبق خطة “ب” والمستوطنون ينتظرون قرار نتنياهو بالاقتحام في العشرة الأواخر من رمضان
- فصائل المقاومة بغزة ترد على تهديدات نتنياهو وتتوعد بالانتقام من أي هجوم
- وسط تزايد الشكوك.. تشييع جثمان “منفذ عملية تل أبيب” ابن كفرقاسم بجنازة مصغرة
- الأحداث الميدانية في الأقصى تعرقل اجتماعات التهدئة الخماسية.. والأيام العشرة الأخيرة من رمضان مفصلية
- إطلاق تطبيق إلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية لوقف المساعدات المالية لإسرائيل
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الشرق الأوسط
- نتنياهو يأمر بمنع وصول اليهود إلى الأقصى حتى نهاية رمضان
- الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تقدر وقوع حرب «لا يريدها أحد} خلال سنة
- ردود فعل غاضبة في الشارع الإسرائيلي على خطاب نتنياهو
- الجيش الإسرائيلي: أحبطنا هجمات وشيكة بعد اعتقالات
الغد الأردنية
- ضابط إسرائيلي كبير: نحن في خطر
- استشهاد مقاومَين وإصابة شاب باشتباك مسلح شرق…
- أوقاف القدس: 1531 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى…
- بن غفير: قرار منع اليهود دخول المسجد الأقصى خطأ فادح
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
- 20 ألف فلسطيني يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى
- العاهل الأردني ورئيس وزراء اليابان يشددان على ضرورة وقف العنف في الأراضي الفلسطينية
- استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الاحتلال شمالي الضفة الغربية
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا من البلدة القديمة بالخليل
- تدهور شديد في مخيمات الضفة الغربية بفعل توقف خدمات أونروا
- الاحتلال الإسرائيلي يحكم قبضته على الأغوار الشمالية لليوم الرابع على التوالي
الشرق القطرية
- المركز القطري للصحافة يدين جرائم إسرائيل
- الاحتلال الإسرائيلي يفرض إجراءات مشددة في القدس القديمة وعشرات
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير السلطة تتجاهل مجازر الاحتلال وتضلل شعبنا بوقف "التنسيق الأمني"
- 20 ألف مصلٍ يؤدون صلاتَي العشاء والتراويح في الأقصى
- النائب "زيدان": صمود المرابطين في الأقصى يربك الاحتلال ويُفشل مخططاته
- "عرين الأسود" تنعى شهيدي نابلس "الطيطي" و "أبو ذراع"
- حماس تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة استجابة لنداء الأقصى
- حماس: المساس بالأقصى تهديد للأمن والسلم في المنطقة
- محدث شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس
صحيفة القدس
- 78% من سكانها دون خط الفقر.. أبو السعود: القدس تعاني من التهميش والإهمال
- "100 شهيد منذ بداية العام.. الاحتلال يرفض تسليم جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع
- العاهل الأردني يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تقوض الوضع التاريخي بالقدس
- أبو الرب: الأوقاف تنهى إستئجار حافلات نقل الحجاج إلى الأراضي السعودية
- مستوطنون يقطعون 70 شجرة زيتون جنوب نابلس
- انتشال جثتي إسرائيليين جرفتهم السيول في وادي عربة
- قرار إسرائيلي بحظر اقتحام الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان
- محدث|| شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس
- إغلاق مقرين للصليب الأحمر في أريحا وخانيونس
- اعتقال شاب بعد الاعتداء عليه في الخليل
- آثار سلبية تهدد العام الدراسي.. عزوف عن مهنة التعليم وتعزيز الفاقد التعليمي!
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صحيفة الأيام
- ا لاحتلال يغتال مقاومَين من مخيم بلاطة خلال اشتباك مسلّح في بلدة دير الحطب
- » إصابتان واعتقالا ت خلال اقتحام جنين ومخيمها
- » الأطباء يقررون إزالة جزء من رئة الأسير دقة اليوم
- » " التربية": ه ناك خطة لتعويض الطلبة ونحو 4000 معلم عادوا للدوام مؤخراً
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- » إسرائيل: نشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في جميع أنحاء المدن
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- » " مان سيتي" يَضرب مرمى البافاري بثلاثية ويضع قدماً في نصف النهائي
» الحياة الجديدة
- شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس
- فتوح يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في جرائم الإعدامات التي ينفذها الاحتلال بحق شعبنا
- مستوطنون يقطعون 70 شجرة زيت ون جنوب نابلس
- وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في أنقرة
- 6 ضحايا جراء انهيار مبنى في فرنسا
وكالة الرأي
- دعوات للحشد بفجر "الضفة درع القدس" بالأقصى غدًا
- الاحتلال يرفض تسليم جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع
- الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه لليوم الـ67
- أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في أسواق غزة اليوم
- 20 ألف مصلٍ أدوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
- بلدية غزة تؤكد دعمها لكافة المبادرات الشبابية التطوعية
- "حماس" و "الجهاد" تنعيان الشهيدين "الطيطي" و" أبو ذراع" بنابلس
- شهيدان برصاص الاحتلال شرق نابلس
وكالة صفا
- دعوات للحشد في جمعة فجر "الضفة درع القدس" بالمسجد الأقصى
- وقفة تضامنية في أنقرة نصرة للمسجد الأقصى
- جامعة النجاح الأولى عربيًا والخامسة عالميًا بتصنيف التعليم العالي
- 67 يومًا على إضراب الأسير خضر عدنان
- ملك الأردن يدعو لوقف الإجراءات التي تنتهك الوضع القائم بالقدس
فلسطين اليوم
- لليوم الخامس على التوالي...الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط الأغوار
- دعا إلى تعرية الاحتلال..بالفيديو محامٍ كويتي يناشد الحقوقيين وأحرار العالم بدعم ومساندة الأسير خضر عدنان
- إطلاق قنابل ضوئية ببلدة الرام وجبع
- بالفيديو اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس والخليل
- الأربعاء والخميس الأكثر خطورة: هل ترتكب "إسرائيل" حماقة وغدر في الأقصى...؟
- عائلته تحذر: الشيخ خضر يحتضر ويتقيأ دماً وسط إهمال متعمد
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سما نيوز
- الكشف عن برنامج تجسس اسرائيلي جديد يستهدف الصحافيين والسياسيين
- تقرير: بن غفير يصارع داخل ائتلاف نتنياهو.. أمرين رئيسيين يبقيانه في الحكومة
- لهذا السبب.. جيش الاحتلال ينشر المزيد من بطاريات "القبة الحديدية" في أنحاء البلاد
- تحريض إسرائيلي على الرجل الثاني في "حماس"
- بن غفير يعلق على قرار منع المستوطنين من اقتحام الأقصى
عرب 48
- الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 67
- استهدف صحافيين ومعارضين
- برنامج تجسس إسرائيلي يُستخدم في 10 دول بينها الإمارات
- إضاءة على الحريديم والصهيونية الدينية
- الاحتلال يحتجز جثماني الشهيدين الطيطي وأبو ذراع
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حدث في مثل هذا اليوم
12 نيسان (أبريل)
- 2003 م استشهد الطالب في قسم الصحافة فادي نشأت علاونة (22) عاماً نتيجة مطاردة القوات الإسرائيلية له أثناء توجهه إلى جامعة النجاح الوطنية التي يدرس فيها، عندما سلك طريقاً وعرة بسبب إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لقريته عزموط شرق نابلس فسقط في حفرة عميقة أدت إلى وفاته.
- 2002م عملية استشهادية على حاجز إيرز حيث قام الاستشهادي حاتم طلال أبو القمبز من سرايا القدس بهجوم على حاجز إيرز موقعاً قتل قتيلان جرحى آخرين حسب اعترافات العدو.
- 2002م استشهاد المجاهد رياض بدير من طولكرم في معركة الدفاع عن مخيم جنين هو ومجموعة من رفاقه بعد أن نفذت ذخيرتهم في مخيم جنين، ويذكر أن الشيخ من قادة حركة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس شوري.
- 1994م مستوطن يهودي يقتل سيدة فلسطينية حاملا في الأشهر الأولى, وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شاباً في الضفة الغربية.
- 1994م هجوم فدائي فلسطيني استهدف حافلة إسرائيلية في بلدة الخضيرة يسفر عن مقتل ستة إسرائيليين وجرح ثلاثين آخرين.
- 1988م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (11/3) الذي يوصي بان تستخدم الأمم المتحدة مصطلح المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بدلاً من المستوطنات الإسرائيلية.
- 1964م مقتل ثلاثين يهودياً في أعمال شغب شهدتها مدينة كراكو في بولندا.
- 1948م عصابة البالما ترتكب مذبحة قالونيا والتي تبعد عن مدينة القدس حوالي 7 كيلو مترات، فقد هاجمتها قوة من عصابة البالما الإرهابية فنسفت عدداً من بيوتها وقامت بإطلاق النار العشوائي على السكان ما أدى على استشهاد 14 مواطناً وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة.
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