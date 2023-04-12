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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2507) الأربعاء12/4/2023

12 نيسان / أبريل 2023 11:00

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2507)  الاربعاء12/4/2023

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12 نيسان (أبريل)

  • 2003 م استشهد الطالب في قسم الصحافة فادي نشأت علاونة (22) عاماً نتيجة مطاردة القوات الإسرائيلية له أثناء توجهه إلى جامعة النجاح الوطنية التي يدرس فيها، عندما سلك طريقاً وعرة بسبب إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لقريته عزموط شرق نابلس فسقط في حفرة عميقة أدت إلى وفاته.
  • 2002م عملية استشهادية على حاجز إيرز حيث قام الاستشهادي حاتم طلال أبو القمبز من سرايا القدس بهجوم على حاجز إيرز موقعاً قتل قتيلان جرحى آخرين حسب اعترافات العدو.
  • 2002م استشهاد المجاهد رياض بدير من طولكرم في معركة الدفاع عن مخيم جنين هو ومجموعة من رفاقه بعد أن نفذت ذخيرتهم في مخيم جنين، ويذكر أن الشيخ من قادة حركة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس شوري.
  • 1994م مستوطن يهودي يقتل سيدة فلسطينية حاملا في الأشهر الأولى, وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شاباً في الضفة الغربية.
  • 1994م هجوم فدائي فلسطيني استهدف حافلة إسرائيلية في بلدة الخضيرة يسفر عن مقتل ستة إسرائيليين وجرح ثلاثين آخرين.
  • 1988م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (11/3) الذي يوصي بان تستخدم الأمم المتحدة مصطلح المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بدلاً من المستوطنات الإسرائيلية.
  • 1964م مقتل ثلاثين يهودياً في أعمال شغب شهدتها مدينة كراكو في بولندا.
  • 1948م عصابة البالما ترتكب مذبحة قالونيا والتي تبعد عن مدينة القدس حوالي 7 كيلو مترات، فقد هاجمتها قوة من عصابة البالما الإرهابية فنسفت عدداً من بيوتها وقامت بإطلاق النار العشوائي على السكان ما أدى على استشهاد 14 مواطناً وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة.
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