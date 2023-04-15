توتنهام يخطط لضم فاتى من برشلونة فى صفقة تاريخية

كشفت تقارير صحفية عن سعى نادى توتنهام لعقد صفقة تاريخية، من خلال التعاقد مع أنسو فاتي، نجم فريق برشلونة الإسباني، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن توتنهام على استعداد لإبرام أكبر صفقة فى تاريخه، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التعاقد مع أنسو فاتى نجم برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن النادى الكتالوني، قد يسمح برحيل نجمه الشاب فى الصيف المقبل، فى حال تلقيه عرضا قويا، خاصة فى ظل استعداد النادى لعودة نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن فاتى قد يكون أحد أبرز ضحايا عودة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي فى الصيف المقبل، حيث يسعى البارسا لتخفيض فاتورة رواتب اللاعبين من أجل السماح بتسجيل النجم الأرجنتيني. وتراجع دور فاتى مع برشلونة خلال الموسم الحالي، وأصبح اللاعب حبيسا لدكة البدلاء، بسبب تراجع مستواه.