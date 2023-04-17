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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2511) الاثنين17/4/2023

17 نيسان / أبريل 2023 11:09

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2511)  الاثنين17/4/2023

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17 نيسان (أبريل)

  • 2004م اغتيال قائد حركة حماس خليفة الشيخ أحمد ياسين، الدكتور عبد العزيز الرنتيسي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارته بغزة مما أدى إلى استشهاده ومرافقيه أكرم نصار وأحمد الغرة.
  • 2002م منظّمة "الفاو" الدوليّة تعلن عن تخوّفها من انتشار المجاعة و الأوبئة في مخيّم جنين ، بسبب الدمار الهائل الذي ألحقته قوات الاحتلال به دافناً بين أنقاضه مئات الجثث، وحصارها المستمرّ لحدود المخيّم
  • 1975م أصدر مجلس الأمن القرار (368)، الذي يطلب فيه تنفيذ القرار رقم (338) وأهم ما جاء في بنود:مناشدة الأطراف المعنية تنفيذ قرار مجلس الأمن 338 (1973) فوراً، تجديد ولاية القوة التابعة للأمم المتحدة لفترة ثلاثة أشهر، أي حتى 24/7/1975م، رجاء الأمين العام تقديم تقريراً في نهاية هذه الفترة عن تطورات الحالة والتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار مجلس الأمن (338) 1973م، تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم (1821) – (13) صوتاً مع القرار في مقابل لا أحد ضده
  • 1948م وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار الهدنة بين الدول العربية والعصابات الصهيونية في أعقاب حرب العام 1948م
  • 1948م قوات الانتداب البريطانية تخلي مدينة "صفد" في فلسطين، وتسلمها لجماعة "الهاغاناه" الإرهابية، ضمن خطة تسليم فلسطين للمستعمرين اليهود.
  • 1922م تأسيس حركة "بوعال مزراحي" العمالية الصهيونية الدينية
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