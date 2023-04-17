النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2511)  الاثنين17/4/2023

11:09النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2511) الاثنين17/4/2023

11:15"الخدمات العسكرية" تُقدّم أكثر من 234 ألف خدمة طبية للمواطنين

11:36التوجيه السياسي يُطلق سلسلة فعاليات في يوم الأسير الفلسطيني

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