النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2511) الاثنين17/4/2023
أخبار فلسطينية
- الأسرى الفلسطينيون في يومهم: 4900 خلف القضبان بينهم 554 محكومون بالمؤبد.. وسياسة “القتل البطيء” تلاحقهم
- بعد سنوات من القطيعة.. وفد من حماس برئاسة هنية يزور السعودية اليوم
- حماس": أسرانا في قلب معركتنا المستمرة مع العدو حتى تحريرهم وتنسّمهم الحريّة
- إيقاد شعلة الحرية: 4900 أسير وأسيرة بسجون الاحتلال
- في اليوم العالمي له.. 562 فلسطينياً مصاباً بمرض الهيموفيليا
- في يوم الأسير.. 31 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال
- لجنة حقوقية: 19 صحافيا فلسطينيا داخل سجون إسرائيل
أخبار إسرائيلي
- لمتطرف “بن غفير” أشرف على قمع الشرطة للمعتكفين في “الأقصى” وخاطب قائد الشرطة: “افعل ما يحلو لك”.
- نتنياهو تعليقا على خفض التصنيف الائتماني لاسرائيل: لا يعلمون مدى قوة المجتمع الإسرائيلي
- نجل الشاه الإيراني يصل إسرائيل ويشارك بإحياء ذكرى المحرقة
- 4 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب زيمر
- غالانت يهدد: سنواصل هجماتنا على جميع الجبهات
اخبار دولية
- بايدن يشيد بـ"المقاتلة" رشيدة طليب ويتعهد بحماية عائلتها في الضفة الغربية
اخبار عربية
السودان: طائرات الجيش تقصف قواعد "الدعم"
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة خطيرة لفلسطيني في القدس برصاص الاحتلال واعتقالات في الضفة الغربية وغزة
- لجنة حقوقية: 19 صحافيا فلسطينيا داخل سجون إسرائيل
- المتطرف “بن غفير” أشرف على قمع الشرطة للمعتكفين في “الأقصى” وخاطب قائد الشرطة: “افعل ما يحلو لك”
- توتر في جنين ومخيمها بعد احتجاز “جهاز أمن فلسطيني” لمطارَد مطلوب لقوات الاحتلال
- وفد قيادة الجهاد الإسلامي يلتقي برئيس مجلس النواب العراقي
- الأسرى الفلسطينيون في يومهم: 4900 خلف القضبان بينهم 554 محكومون بالمؤبد.. وسياسة “القتل البطيء” تلاحقهم
- بعد سنوات من القطيعة.. وفد من حماس برئاسة هنية يزور السعودية اليوم
- الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المسيحيين ويمنع الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بـ”سبت النور”- (صور وفيديو)
- شرطة الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيا في القدس بدعوى رفع “أعلام معادية”
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الشرق الأوسط
- صورة قاتمة بعد تخفيض مكانة إسرائيل في مؤشر «موديز»
- «العمل» الإسرائيلي ينسحب من الحوار حول خطة الحكومة ضد القضاء
الغد الأردنية
- الفلسطيني وليد دقة.. أسير السجن والمرض متمسك بالأمل
- بن غفير لقائد شرطة الاحتلال في القدس: “افعل ما يحلو…
الاهرام المصرية
- الشروق المصرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- في ذكرى استشهاده.. "الرنتيسي".. كلمات خالدة رسمت معالم الطريق نحو التحرير
- "حماس": أسرانا في قلب معركتنا المستمرة مع العدو حتى تحريرهم وتنسّمهم الحريّة
- الاحتلال يُطلق النار صوب شاب مقدسي قرب منطقة النبي يعقوب
- حملة اعتقالات متفرقة في الضفة والقدس
- بالفيديو 100 قسامي يسردون القرآن غيباً في جلسة واحدة
- القيادي "أبو معمَّر": القدس عنوان قبلتنا الجهادية والسياسية ومركز الصراع
- هيئة شؤون الأسرى: الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير
صحيفة القدس
- في اليوم العالمي له.. 562 فلسطينياً مصاباً بمرض الهيموفيليا
- في يوم الأسير.. 31 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال
- قوات الاحتلال تشدد إجراءتها على حاجز الحمرا في الأغوار
- زيارة قيادتها "دينية" ولكنها تكتسب زخمًا سياسيًا.. "هآرتس": حماس تعزز حضورها عربيًا والسلطة تضعف أكثر
- اعتقال شخصين مشتبه بوقوفهما خلف سطو مسلح بأريحا
- حالته خطيرة.. قوات الاحتلال تصيب شابًا في القدس المحتلة
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
- "التربية": امتحان الثانوية العامة سيعقد في موعده
- اتهامات لوزارة الداخلية بغزة بمنع إفطار جماعي
- الاحتلال يعتقل شاباً أثناء تسلله لمستوطنة بالخليل
- غالانت يهدد: سنواصل هجماتنا على جميع الجبهات
- مصرع مواطن بحادث سير في سلفيت
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صحيفة الأيام
- المستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة والاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة
- »السودان: طائرات الجيش تقصف قواعد "الدعم"
- »"التربية": امتحان التوجيهي سيعقد في موعده المحدّد
- »انطلاق فعاليات إحياء يوم الأسير بإيقاد شعلة الحرية في مدينة البيرة
- »70 ألفاً أدوا صلاتَي العشاء والتراويح في الأقصى
- »استطلاع جديد: غانتس يزداد قوّة واستمرار تراجُع الليكود ونتنياهو
- »هجوم سيبراني يستهدف نظام رقابة الحدود في مطار اللد
- »أبناء مجدل شمس يتظاهرون ضد مخطط إسرائيلي يستهدف أراضيهم
» الحياة الجديدة
- الشهيد خليل الوزير في عيون رفاق النضال: قائد الصمود والرد الموجع على العدو
- الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات
- مستوطنون يقتحمون كفل حارس ويهاجمون منازل المواطنين وممتلكات عامة
- الاحتلال يعيق خروج المواطنين من مدخل أريحا الجنوبي
- المجلس الوطني: قضية أسرانا ستبقى على رأس الأولويات الوطنية
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وكالة الرأي
- حماس: قضية تحرير الأسرى على رأس أولوياتنا
- الفلسطينيون يحيون اليوم ذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"
- الاحتلال يعتقل صياديْن من بحر رفح
- 19 عامًا على استشهاد "أسد فلسطين"
- الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بالضفة والقدس
- الاحتلال يحتجز 10 شبان من بلدة يعبد على حاجز عسكري غرب نابلس
- متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية
- مستوطنون يقتحمون "كفل حارس" بسلفيت ويهاجمون منازل المواطنين
وكالة صفا
- العاروري: الفصائل بيوم الأسير: محطة وطنية لتجسيد الصمود والتضحية
- 19 عامًا على استشهاد "أسد فلسطين"
- إصابة حرجة برصاص الاحتلال بالقدس
- يوم الأسير الفلسطيني.. أعمار تُستنفد وآمال في المقاومة
- معهد إسرائيلي: الأحداث الأخيرة عززت سيطرة حماس على المشهد الفلسطيني
- مقاومة أوقفت اقتحام الأقصى في العشر الأواخر من رمضان
فلسطين اليوم
- شعبنا يحيي يوم الأسير الفلسطيني...بالصور 4900 أسير داخل سجون الاحتلال.. عينٌ ترقب القوانين والإجراءات وأخرى تقود المعركة كالشيخ عدنان
- بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني..الجهاد الإسلامي: ستبقى قضية الأسرى على رأس أولوياتنا ولن نتخلى عن أي أسير وأسيرة
- بالفيديو إصابة خطيرة لشاب برصاص قوات الاحتلال في القدس
- قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس وسط اشتباكات عنيفة
- القائد النخالة: عشرات الآلاف من صواريخ المقاومة تحيط بالكيان الإسرائيلي في غزة ولبنان
سما نيوز
- هآرتس": حماس تعزز حضورها عربيًا والسلطة تضعف أكثر
- لا حاجة لمتابعة الاستطلاعات كي نفهم بأن حكومة اليمين تتحطم
- كاتب إسرائيلي: حكومة نتنياهو "الفاشلة" تسببت بضرر جسيم في الردع والاقتصاد
- إصابة حرجة لشاب برصاص الاحتلال في القدس المحتلة
- هآرتس: سموه "قبر يوسف" واتخذوه مزاراً وثنياً يقتلون قربه الفلسطينيين.. المستوطنون: فيه تقبل صلاتنا
- بايدن يشيد بـ"المقاتلة" رشيدة طليب ويتعهد بحماية عائلتها في الضفة الغربية
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عرب 48
- إيقاد شعلة الحرية: 4900 أسير وأسيرة بسجون الاحتلال
- نجل الشاه الإيراني يصل إسرائيل ويشارك بإحياء ذكرى المحرقة
- 4 إصابات بينها خطيرة في حادث طرق قرب زيمر
- اعتقالات بالضفة وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال بالقدس
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وكالة وفا
- يوم الأسير الفلسطيني
- لليوم العاشر: الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز الحمرا
- بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين قبالة شاطئ رفح
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حدث في مثل هذا اليوم
17 نيسان (أبريل)
- 2004م اغتيال قائد حركة حماس خليفة الشيخ أحمد ياسين، الدكتور عبد العزيز الرنتيسي القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سيارته بغزة مما أدى إلى استشهاده ومرافقيه أكرم نصار وأحمد الغرة.
- 2002م منظّمة "الفاو" الدوليّة تعلن عن تخوّفها من انتشار المجاعة و الأوبئة في مخيّم جنين ، بسبب الدمار الهائل الذي ألحقته قوات الاحتلال به دافناً بين أنقاضه مئات الجثث، وحصارها المستمرّ لحدود المخيّم
- 1975م أصدر مجلس الأمن القرار (368)، الذي يطلب فيه تنفيذ القرار رقم (338) وأهم ما جاء في بنود:مناشدة الأطراف المعنية تنفيذ قرار مجلس الأمن 338 (1973) فوراً، تجديد ولاية القوة التابعة للأمم المتحدة لفترة ثلاثة أشهر، أي حتى 24/7/1975م، رجاء الأمين العام تقديم تقريراً في نهاية هذه الفترة عن تطورات الحالة والتدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار مجلس الأمن (338) 1973م، تبنى المجلس هذا القرار في جلسته رقم (1821) – (13) صوتاً مع القرار في مقابل لا أحد ضده
- 1948م وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار الهدنة بين الدول العربية والعصابات الصهيونية في أعقاب حرب العام 1948م
- 1948م قوات الانتداب البريطانية تخلي مدينة "صفد" في فلسطين، وتسلمها لجماعة "الهاغاناه" الإرهابية، ضمن خطة تسليم فلسطين للمستعمرين اليهود.
- 1922م تأسيس حركة "بوعال مزراحي" العمالية الصهيونية الدينية