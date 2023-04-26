7 ميزات بتحديث تليجرام الجديد.. تعرف عليها

طرح تطبيق تليجرام المنافس لـ "واتساب" والمراسلة الفورية تحديثًا جديدًا وغنيًا بالميزات لمستخدميه، يقدم التحديث ميزات مثل مجلدات char القابلة للمشاركة وخلفيات مخصصة وبعض ميزات أخرى.



فيما يلي جميع الميزات الجديدة القادمة إلى تليجرام مع التحديث الأخير



مجلدات دردشة قابلة للمشاركة



باستخدام آخر تحديث يمكن للمستخدمين مشاركة مجلدات الدردشة باستخدام رابط.



مع هذه الميزة الجديدة يصبح من السهل على المستخدمين دعوة أصدقائهم للانضمام إلى مجموعات متعددة أو قنوات إخبارية في وقت واحد.



يُسمح للمستخدمين بإنشاء روابط دعوة متعددة لمحادثات مختلفة ثم تسميتها وفقًا لذلك.



يُسمح للمستخدمين أيضًا بإضافة أي محادثات عامة حيث يحق للمسؤول إضافة أشخاص.



سيتلقى الأعضاء اقتراحًا للانضمام إلى الدردشات الجديدة إذا قمت بإضافتها إلى مجلدك وقمت بتحديث الارتباط.



خلفيات مخصصة



يمنحك التحديث أيضًا خيار إعداد خلفية مخصصة لمحادثات مختلفة.



يمكنك إضافة صورك المفضلة وسمات الألوان إلى ورق الحائط الخاص بها.



بعد تعيين خلفية، سيتم إرسال رسالة خاصة في الدردشة تسمح لشريكك في الدردشة بإضافة نفس الخلفية إلى جانبهم - أو يمكنهم إنشاء خلفية خاصة بهم.



روبوتات أفضل



روبوتات تليجرام قادرة على استضافة تطبيقات ويب سلسة.



يمكن الوصول إلى تطبيقات الويب الخاصة بالروبوتات التي تدعم هذه الميزة عبر رابط مباشر أو عن طريق ذكر اسم مستخدم الروبوت في أي محادثة على تليجرام.



عند إطلاقها في مجموعات، تدعم تطبيقات الويب أيضًا ميزات التعاون وتعدد اللاعبين للأعضاء.



روابط البوت و تليجرام بريميوم



يمكن للروبوتات استخدام أسماء المستخدمين القابلة للتحصيل - بما في ذلك الروابط التي لا تحتوي على bot.



يمكنك أيضًا شراء Telegram Premium لنفسك أو إهدائه للآخرين عبر Fragment.



التمرير السريع للمرفقات



جلب التحديث أيضًا مرفقات تمامًا مثل الوسائط المشتركة، تحتاج فقط إلى سحب شريط التاريخ للسفر عبر الزمن.



اقرأ الوقت في الموضوعات



بالنسبة إلى المجموعات التي تضم أقل من 100 عضو وموضوعات ممكّنة، تشير إعلامات القراءة الآن إلى الوقت الذي تمت فيه قراءة رسائلك بواسطة أعضاء المجموعة الآخرين.



واجهات محسنة



جلب التحديث أيضًا بعض التحسينات على واجهة المستخدم، على سبيل المثال، تتطلب ميزات Send When Online عددًا أقل من النقرات.



يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات بدون إضافة أعضاء على الفور - في حالة رغبتك في إعداد أذونات وتثبيت بعض الرسائل أولاً وأكثر.