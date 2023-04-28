وكالة الرأي الفلسطينية الأسماك وصدور الدجاج مصدر أساسى للبروتين وكالة الرأي الفلسطينية “أخبار غير سارة” لعشاق البطاطس المقلية وكالة الرأي الفلسطينية مصر تواجه الأردن فى البطولة العربية لسلة الكراسى المتحركة وكالة الرأي الفلسطينية الصداقة يتعاقد مع مدرب ولاعبين جدد وكالة الرأي الفلسطينية لاعبان جديدان يغادران صفوف خدمات رفح وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الشيكل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية " هارون " تؤكد على ضرورة التواصل مع النخب الاعلامية وكالة الرأي الفلسطينية البزم: إخلاء بناية سكنية لانهيار سورها الخارجي بفعل حفريات وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية أهالي الخليل يحيون الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية استخدام مايكروسوفت إيدج لإنشاء كلمة مرور آمنة

28 نيسان / أبريل 2023 11:38

202101250623102310 (1)
202101250623102310 (1)

يأتي "مايكروسوفت إيدج" مزودًا بمولد كلمات مرور مدمج يعمل على إنشاء كلمة مرور آمنة وفريدة من نوعها للحسابات ويخزنها أيضًا بشكل آمن حتى لا يضطر المستخدمون إلى القلق بشأن تذكرها، وإليك كيفية عمل Edge Password Generator.

الأشياء التي ستحتاجها لاستخدام Edge Password Generator

- أحدث إصدار من متصفح Edge على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
 
- حساب مايكروسوفت لمزامنة كلمات المرور عبر الأجهزة

كيفية استخدام Edge Password Generator
خطوات

افتح تسجيلًا أو قم بتغيير حقل كلمة المرور على موقع ويب.
 
حدد حقل كلمة المرور، وسيقترح مُنشئ كلمة المرور كلمة مرور قوية في القائمة المنسدلة.
 
اختر كلمة المرور المقترحة وأرسلها إلى موقع الويب.
 
سيتم حفظ كلمة المرور التي تم إنشاؤها تلقائيًا في متصفحك وتعبئتها عبر جميع الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها.
 
إذا كنت لا ترى اقتراح منشئ كلمة المرور على موقع الويب المفضل لديك ، فما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق حقل كلمة المرور وتحديد "اقتراح كلمة مرور قوية" لتنشيط القائمة المنسدلة.
 
ستقوم "إيدج" بإنشاء كلمة مرور جديدة لحسابك أو خدمتك. 
 
سيقوم متصفح إيدج بتخزين جميع كلمات المرور وستكون متاحة عبر جميع الأجهزة مع متصفح إيدج المرتبط بنفس حساب مايكروسوفت.
 
وستكون كلمات المرور المخزنة متاحة أيضًا داخل تطبيق Microsoft Authenticator الذي يعمل كمدير لكلمات المرور على كل من أندرويد وآيفون.
 
يعمل تطبيق Microsoft Authenticator مع جميع التطبيقات والخدمات ويسمح للمستخدمين باستخدام كلمات المرور المخزنة على التطبيقات ومواقع الويب وما إلى ذلك عبر المصادقة البيومترية.
 
ويعد استخدام كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها أمرًا بالغ الأهمية لتأمين حساباتك على الإنترنت ومعلوماتك الشخصية. 
 
باستخدام مُنشئ كلمات المرور المدمج في Microsoft Edge ، أصبح إنشاء كلمات المرور الآمنة وإدارتها أسهل من أي وقت مضى. 
 
باتباع بعض الخطوات البسيطة، يمكن للمستخدمين إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بأمان والوصول إليها عبر جميع أجهزتهم المرتبطة بحساب مايكروسوفت الخاص بهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟