النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2517) السبت 29/4/2023
أخبار فلسطينية
غضب واتهامات بالجهل والكذب.. رئيسة المفوضية الأوروبية في مرمى الانتقادات بسبب إسرائيل
حماس”: هنية يقبل دعوة لزيارة إيران
منظمات حقوقية في بيروت تجري اتصالات مكثفة لإنقاذ حياة عائلات فلسطينية لبنانية عالقة في السودان
50 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال
الكيلة: السكري المسبب الرابع للوفاة بفلسطين
صور|| وصول الدفعة الأولى من الطلبة القادمين من السودان إلى معبر رفح
لليوم 84 على التوالي.. الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام
المجلس الأوروبي الفلسطيني يرد على تهنئة المفوضية الأوروبية للاحتلال
فصائل تنعى الشهيد مصطفى صباح وتدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال
أخبار إسرائيلية
إعلاميون إسرائيليون يقاطعون نتنياهو
اليمين يطالب نتنياهو بالإصرار على خطة إضعاف الجهاز القضائي
استطلاع إسرائيلي يعكس انهيارًا قياسيًا في حكومة نتنياهو وصعودًا غير مسبوق منذ فترة لتيار "اليسار"
أخبار عربية و دولية
غارات إسرائيلية على محيط حمص
البرلمان العربي يستنكر تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن نشأة الاحتلال وتجاهل نكبة فلسطين
"النواب الأردني": حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الاستقرار والسلام في المنطقة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
وصول مجموعة من الطلبة الفلسطينيين من السودان إلى غزة- (صور وفيديو)
استشهاد طفل فلسطيني قرب بيت لحم- (تدوينة وفيديوهات)
الاحتلال يشرع في الاستيلاء على 70 منزلا في البلدة القديمة في الخليل
إصابة فلسطينيين واعتقال ثالث في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين
الأسيران عدنان وعمارنة يواصلان الإضراب في ظل وضع خطير
مؤتمر “النكبة” في “مالمو” السويدية يفجر خلافا بين “فلسطينيي أوروبا” ومنظمة التحرير
الشرق الأوسط
قائد «عرين الأسود» في نابلس يسلّم نفسه للسلطة الفلسطينية
الاهرام المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طاقمًا لتلفزيون فلسطين لمنعه من التغطية
الشروق المصرية
فلسطينيون يتصدون لمُستوطنين أتلفوا أشجار زيتون مُعمرة في أراضيهم برام الله.. والاحتلال يعتدي عليهم
إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طاقما لتلفزيون فلسطين لمنعه من التغطية
مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين من رام الله ويحطمون سيارتهم
الغد الأردنية
الضفة.. الاحتلال يعتزم الاستيلاء على “أملاك الغائبين”
آلاف يلبون نداء “الفجر العظيم” بالصلاة في الأقصى
الشرق القطرية
" جرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين
إصابة 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالصور بيت لحم.. إضراب شامل حداداً على روح الشهيد "صباح"
أهل "الزبيدات" يكتوون بنيران الاستيطان والترحيل والتضييق
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز حوارة جنوب نابلس
بكيرات: الاحتلال يسعى لعزل "الأقصى" ومصلى "باب الرحمة"
الاحتلال يقتحم زنزانة الأسير محمود العارضة ويصادر مقتنياته
الاحتلال يعتزم هدم منزل الأسير كمال جوري
القدس المحلية
التغذية القسرية.. وسيلة الاحتلال لتعذيب الأسرى المضربين!
الاحتلال يعتقل شابين من رام الله ونابلس
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل
الاحتلال يواصل تشديد اجراءاته على حاجز حوارة جنوب نابلس
انتحار 3 جنود إسرائيليين خلال نيسان
الاحتلال يستولي على "صهريج مياه" في الأغوار
الحصار الإسرائيلي يكبد أريحا خسائر اقتصادية بعشرات ملايين الشواقل
الاحتلال يواصل احتجاز الأسيرة الجريحة فاطمة شاهين
الحياة الجديدة
فتى تقوع الذي هدد "الشاباك" باغتياله
هل تطيح عملية "نفق الحرية" بمفوضة سجون الاحتلال؟
جنين: مهرجان تأبين للشهيدين محمد خلوف وأحمد مساد
الاحتلال يقرر هدم منزل الأسير كمال جوري في نابلس
الاحتلال يقتحم حمصة الفوقا ويستولي على صهريج مياه
الاحتلال يعتقل نجل مراسل "الحياة الجديدة" في بيت لحم
سفارتنا بمصر: وصول حافلات إجلاء الطلبة والمواطنين من الخرطوم إلى غزة
جريدة الأيام
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في تقوع وإصابات خلال مواجهات بمناطق عدة
»50 ألف شخص أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
»215 نازحاً من أبناء الجالية الفلسطينية في السودان يصلون مدينتَي غزة وجدّة
مقتل 26 أوكرانياً في ضربات روسية
»السودان: تمديد الهدنة لا يوقف المعارك وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 574 قتيلاً
استطلاع: ائتلاف نتنياهو ينكمش لـ50 مقعداً في الانتخابات المقبلة
وكالة صفا
دعوة السلطة لصياغة استراتيجية بديلة عن "أوسلو" ومسار العقبة-شرم الشيخ
الاحتلال يخطر بالاستيلاء على منجرة وسط الخليل
تشييع جثمان الشهيد وردة بمخيم النصيرات
بالفيديو والصور قوات الاحتلال تقتحم جنين ومقاومون يتصدون
وفاة مواطن ستيني متأثراً بجراحه إثر حادث دعس في رام الله
"صرخة عز".. وقفة في يعبد نصرة للقيادي الأسيــر عز الدين عمارنة
وكالة الرأي الفلسطينية
قوات الاحتلال تعتقل شاباً من سلواد شرق رام الله
الاحتلال يواصل تشديد اجراءاته على حاجز حوارة جنوب نابلس
التربية والتعليم بغزة تستقبل الطلبة العائدين من السودان
الأشغال تشارك في بحث آثار وتداعيات انهيار جدار استنادي جنوب غزة
هيئة المعابر تستقبل الدفعة الأولى من الطلبة القادمين من السودان
هنية يكرم أبطال ومنظمي البطولات الرمضانية لفرق الساحات الشعبية
التنمية بغزة تنظم لقاء معايدة لعدد من المؤسسات الدولية والمحلية
فلسطين اليوم
زوجة القيادي عدنان لـ فلسطين اليوم: "تعتيم "إسرائيلي" حول وضع الشيخ خضر ولهذا السبب تأجلت محاكمته!
ماذا ردت المقاومة بشأن تصريحات نتنياهو حول تحريك صفقة تبادل الأسرى ؟
بكيرات: التهديد تجاه المسجد الاقصى لازال قائماً واستمرار شد الرحال اليه ضروري
كلمات مؤثرة من والد الشهيد مصطفى صباح الذي ارتقى برصاص الاحتلال شرق بيت لحم
الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية على حاجز حوارة جنوب نابلس
مسؤول أمني "إسرائيلي": حزب الله يقف وراء عملية "مجدو"
سما نيوز
صحيفة: هكذا ردت المقاومة على تصريحات نتنياهو حول تحريك صفقة تبادل الأسرى..
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة فجرا و اندلاع اشتباكات مُسلحة
فيديو: إصابة 3 مدنيين سوريين بقصف إسرائيلي على محيط مدينة حمص
بِدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين
هل ثمة صفقة تبادل أسرى قريبة أم تصريحات نتنياهو للتهدئة؟
تعرّف على طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" 2023 في فلسطين
الاحتلال يستولي على صهريج مياه في الأغوار الشمالية
عرب 48
غزة: إعلان استشهاد العامل أمين وردة بعد أيام من فقدانه اثناء عمله في أراضي 48
قوّات الاحتلال تقتحم جنين ومخيّمها: إصابة طفل واعتقال شابّين
وكالة وفا
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- 29 نيسان (أبريل)
- 2001م عملية استشهادية بسيارة مفخخة في قرية دير شرف قضاء نابلس على حاجز عسكري إسرائيلي قام بها الاستشهادي جمال عبد الغني راشد ناصر وحسب ادعاء العدو لا يوجد قتلى في صفوفه.
- 1999م المجلس الفلسطيني المركزي يقرر إرجاء إعلان الدولة الفلسطينية الذي كان يفترض أن يتم في الرابع من أيار 99 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، مع بقاء جلساته مفتوحة، وقد جاء ذلك بعد زيارة الرئيس عرفات التي شملت (62) دولة في العالم، والاستماع إلى آرائها حول إعلان الدولة الفلسطينية.
- 1994م منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية توقعان اتفاقا اقتصاديا في باريس، يعتبر مكملاً لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، وقد أدى اتفاق باريس إلى ربط عجلة الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل مباشر وقوي.
- 1993م استشهاد فتى في غزة واندلاع مواجهات أصيب خلالها 41فلسطينيا بجراح مختلفة.