النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2517)  السبت 29/4/2023

1999م المجلس الفلسطيني المركزي يقرر إرجاء إعلان الدولة الفلسطينية الذي كان يفترض أن يتم في الرابع من أيار 99 مع انتهاء المرحلة الانتقالية من اتفاق أوسلو، مع بقاء جلساته مفتوحة، وقد جاء ذلك بعد زيارة الرئيس عرفات التي شملت (62) دولة في العالم، والاستماع إلى آرائها حول إعلان الدولة الفلسطينية.