تقرير بلومبرغ: عملاق التكنولوجيا يمكن أن يستبدل الموظفين بالذكاء الاصطناعي!

تتوقع شركة المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية (IBM) إلغاء ما يقرب من 8000 وظيفة في السنوات المقبلة واستبدالها بالذكاء الاصطناعي، كما قال الرئيس التنفيذي أرفيند كريشنا، لـ"بلومبرغ".

وفي مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء، قال كريشنا إن الشركة تخطط لإبطاء أو تعليق التوظيف تماما في وظائف المكاتب الخلفية مثل الموارد البشرية، مشيرا إلى أن هذه الأدوار التي لا تواجه العملاء تصل حاليا إلى ما يقرب من 26000 عامل.

وقال كريشنا: "يمكنني بسهولة أن أرى 30٪ من ذلك يتم استبداله بالذكاء الاصطناعي والأتمتة على مدى خمس سنوات"، مشيرا إلى أن تخفيضات الوظائف التي يسببها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤثر على حوالي 7800 عامل.

كما صرح متحدث باسم IBM لوكالة الأنباء بأن الشركة لا تنوي حاليا فصل أي شخص يشغل هذه الأدوار، لكنه أشار إلى أن أي وظائف شاغرة بسبب التناقص لن يتم إعادة ملؤها.

وفي تعليق أرسل بالبريد الإلكتروني إلى Business Insider، أوضح متحدث آخر باسم عملاق التكنولوجيا أيضا أنه "لا يوجد "توقف مؤقت" للتوظيف الشامل.

وأضاف المتحدث أن الشركة "انتقائية للغاية عند شغل الوظائف التي لا تمس عملاءنا أو التكنولوجيا بشكل مباشر"، مشيرا إلى أن شركة IBM لا تزال توظف بنشاط الآلاف من الوظائف.

وفي أواخر شهر مارس، حذر تقرير نشره فريق Goldman Sachs Economics Research من أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT الشعبية، قد تتسبب قريبا في "اضطراب كبير" في سوق العمل.

واقترح الباحثون أن ما يصل إلى 300 مليون عامل في جميع أنحاء العالم يمكن أن يتم استبدالهم بالذكاء الاصطناعي وأن ثلثي الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا معرضة "لدرجة معينة من أتمتة الذكاء الاصطناعي". وأشاروا أيضا إلى أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كبديل لربع الوظائف الحالية.

وقال غولدمان ساكس: "على الرغم من عدم اليقين الكبير حول إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن قدرته على إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن المخرجات التي صنعها الإنسان وكسر حواجز الاتصال بين البشر والآلات تعكس تقدما كبيرا له تأثيرات اقتصادية كلية كبيرة محتملة".

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت مجموعة تضم أكثر من 1100 باحث في مجال الذكاء الاصطناعي وشخصيات تقنية بارزة ومستقبليين آخرين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون موسك، والمؤسس المشارك لشركة آبل ستيف وزنياك، بتوقيع رسالة مفتوحة تطالب بوقف "تجارب الذكاء الاصطناعي العملاقة" لمدة ستة أشهر.

وحذر الموقعون من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتمتع "بذكاء تنافسي بشري" يمكن أن تشكل "مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية" إذا تمكنت في أي وقت من الهروب من فهم وسيطرة مبدعيها.

المصدر: RT