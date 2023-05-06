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بلدية غزة تكثف جهودها على مهن بيع وصناعة الأغذية

06 آيار / مايو 2023 10:20

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غزة- وكالة الرأي 
كثفت طواقم قسم الرقابة الصحية في بلدية غزة من جهودها الرقابية على مهن بيع وصناعة الأغذية في المدينة ضمن جهودها للحافظ على صحة وسلامة المواطنين.

بدوره، أكد رئيس القسم رشاد عيد أن الجهود تركزت على المخابز ومحلات بيع الأغذية المختلفة، ومحلات الجزارة، ومختلف الصناعات الغذائية الأخرى لضمان صلاحية المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف:"  أن تم تنظيم أكثر من 300 زيارة وجولة تفتيشية ورقابية على مهن الأغذية خلال شهر ابريل الماضي وجرى خلالها تحرير نحو 50 إخطاراً لغير الملتزمين بالشروط الصحية وتحويل نحو 25 مخالفاً لمحكمة البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن طواقم القسم كثفت من جهودها أيضاً على محلات الجزارة حيث يتم متابعة اللحوم المباعة في محلات الجزارة والتأكد من وجود ختم مسلخ البلدية عليها وأنها خضعت للإشراف البيطري لإجازتها للذبح والاستهلاك.

ولفت رئيس قسم الرقابة الصحية إلى أن الجولات شملت أيضاً مختلف الأسواق في المدينة وتم الكشف على المواد الغذائية التي يتم بيعها للمواطنين للتأكد من سلامتها وتم إتلاف كمية من المواد الغير صالحة للاستهلاك.
 

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