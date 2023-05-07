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الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من وكالة الخامسة للأنباء

07 آيار / مايو 2023 06:05

غزة - وكالة الرأي :

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف في مكتبه صباح اليوم، وفداً من الوكالة الخامسة للأنباء بحضور رئيس تحريرها سعيد الطويل.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس المكتب سلامة معروف، مدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا.

من جهته رحب معروف بالوفد الزائر، مثمناً الدور المبذول لنصرة القضية الفلسطينية، وإيصال الصوت الفلسطيني للعالم أجمع، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من خطرٍ كبير.

وأكد على أن المؤسسات الإعلامية الفلسطينية ساهمت مساهمةً فاعلة في حضور الرواية الوطنية الفلسطينية وتصديرها، شاكراً جميع الطواقم الإعلامية الفلسطينية القابضة على جمر الحقيقة.

بدوره؛ شكر الطويل المكتب الإعلامي على حسن الاستقبال، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق لتطوير العمل المشترك ما بين الإعلام الحكومي والمؤسسات الصحفية كون أن الإعلام الحكومي هو القاعدة المركزية لجموع الإعلاميين والصحفيين.

وفي ختام الزيارة قدمت الوكالة الخامسة للأنباء مجسماً يحمل صور وأسماء شهداء الأسرة الإعلامية، تخليداً لكل الصحفيين الذين قدموا أرواحهم ثمناً لقضية فلسطين العادلة.

 

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