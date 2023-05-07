النيابة العامة تشارك في يوم دراسي نظّمته الجامعة الإسلامية

غزة - وكالة الرأي:

شاركت النيابة العامة، ممثلةً بوكيل النيابة أ. معين الوحيدي، في اليوم الدراسي الذي نظّمته كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، والموسوم بعنوان (الجرائم المُضرّة بالصحة العامة الماسة بصحة الإنسان وسلامة البيئة في التشريع الفلسطيني والقانون الدولي والفقه الإسلامي)، وبمشاركةِ لفيفٍ من أساتذة القانون ومُمثلين عن وزارة الاقتصاد وسلطة المياه وجودة البيئة.

وتقدّم أ. الوحيدي بورقةٍ بحثيةٍ موسومةٍ بعنوان: "دور النيابة العامة في الحد من الجرائم المُضرّة بالصحة العامة"، حيث جاء بين طيّاتها الحديث عن الدور الإجرائي والموضوعي الذي تقوم به النيابة العامة في مجابهة الجرائم المُضرّة بالصحة العامة، وأبرز السياسات القائمة في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم.