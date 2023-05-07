وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تشارك في يوم دراسي نظّمته الجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنعى رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يشرع في تطبيق امتحان الدراسة الدولية" TIMSS " وكالة الرأي الفلسطينية الجامعة العربية تدعو للضغط على "إسرائيل" للإفراج عن كافة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد شريف وريدات في بلدة الظاهرية وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد ديار العمري في صندلة بأراضي عام 48 وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العمل يُقدم درع المرأة العاملة للسيدة زكية أبو عايش وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تثمن بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن اغتيال خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية "المنظمات الأهلية" تستنكر بشدة الاعتداء على الطواقم الطبية وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تشارك في فعاليات اليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات
أخبار » الأخبار الحكومية

النيابة العامة تشارك في يوم دراسي نظّمته الجامعة الإسلامية

07 آيار / مايو 2023 08:07

النيابة العامة تشارك في يوم دراسي نظّمته الجامعة الإسلامية
النيابة العامة تشارك في يوم دراسي نظّمته الجامعة الإسلامية

غزة - وكالة الرأي:

شاركت النيابة العامة، ممثلةً بوكيل النيابة أ. معين الوحيدي، في اليوم الدراسي الذي نظّمته كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بغزة، والموسوم بعنوان (الجرائم المُضرّة بالصحة العامة الماسة بصحة الإنسان وسلامة البيئة في التشريع الفلسطيني والقانون الدولي والفقه الإسلامي)، وبمشاركةِ لفيفٍ من أساتذة القانون ومُمثلين عن وزارة الاقتصاد وسلطة المياه وجودة البيئة.

وتقدّم أ. الوحيدي بورقةٍ بحثيةٍ موسومةٍ بعنوان: "دور النيابة العامة في الحد من الجرائم المُضرّة بالصحة العامة"، حيث جاء بين طيّاتها الحديث عن الدور الإجرائي والموضوعي الذي تقوم به النيابة العامة في مجابهة الجرائم المُضرّة بالصحة العامة، وأبرز السياسات القائمة في التعاطي مع هذا النوع من الجرائم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟