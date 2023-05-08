وكالة الرأي الفلسطينية النيابة تشارك في يوم دراسي بكلية الشريعة الجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2524) الاثنين8/5/2023 وكالة الرأي الفلسطينية طرح مناقصات لبناء 1,248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش العمل يواصل حملته على المدينة الصناعية وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تنظم مقابلات تشغيل مؤقت وتوقع عقود مشروع الإنقاذ البحري وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 3 إصـابات في 9 حوادث سيـر خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجيش الاحتلال شرق المغازي وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يبتعد 4 نقاط عن أرسنال وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إنكلترا: أرسنال يواصل الضغط على سيتي ويونايتد يرفض هديته وكالة الرأي الفلسطينية بطولة الامارات: شباب الأهلي يتوج باللقب للمرة الثامنة
أخبار » الأخبار الحكومية

عمل غزة تنظم مقابلات تشغيل مؤقت وتوقع عقود مشروع الإنقاذ البحري

08 آيار / مايو 2023 09:50

عمل غزة تنظم مقابلات تشغيل مؤقت وتوقع عقود مشروع الإنقاذ البحري
عمل غزة تنظم مقابلات تشغيل مؤقت وتوقع عقود مشروع الإنقاذ البحري

غزة - وكالة الرأي:

نظم مكتب التشغيل بمديرية عمل غزة، مقابلات تشغيل مؤقت، لرفد سلطة الأراضي ووزارة الخارجية بعدد من الخريجين بتخصصات مختلفة على بند التشغيل المؤقت.

وفي سياق منفصل وقع قسم التشغيل عقود 58 منقذاً بحرياً، ضمن مشروع صيف آمن 2023م.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟