عمل غزة تنظم مقابلات تشغيل مؤقت وتوقع عقود مشروع الإنقاذ البحري

غزة - وكالة الرأي:

نظم مكتب التشغيل بمديرية عمل غزة، مقابلات تشغيل مؤقت، لرفد سلطة الأراضي ووزارة الخارجية بعدد من الخريجين بتخصصات مختلفة على بند التشغيل المؤقت.

وفي سياق منفصل وقع قسم التشغيل عقود 58 منقذاً بحرياً، ضمن مشروع صيف آمن 2023م.