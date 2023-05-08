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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2524) الاثنين8/5/2023

08 آيار / مايو 2023 10:32

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2524)  الاثنين8/5/2023

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

·         بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين

·         إسرائيل تخالف تعهدها وتنشر مناقصات لوحدات استيطانية في الضفة

·         محكمة إسرائيلية ترفض التماسا لهدم فوري لـ”الخان الأحمر

·         حملات تحريض الإسرائيليين على العرب ودعوتهم لحمل السلاح تدفع لاغتيال شاب من فلسطينيي الداخل- (فيديو)

·         ارتفاع عدد ضحايا القتل في الداخل المحتل لـ 65 منذ بداية العام

لجنة المتابعة العليا” داخل أراضي الـ48 تدعو لاستنهاض المعركة الشعبية لصدّ موجة الجريمة المستفحلة

اخبار دولية

·         الاتحاد الأوروبي يدين هدم مدرسة فلسطينية في الضفة

·         سفارة الاتحاد الأوروبي تطلب من نتنياهو استبدال بن غفير لحضور احتفالها الرسمي

اخبار عربية

 الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

·         إسرائيل تخالف تعهدها وتنشر مناقصات لوحدات استيطانية في الضفة

·         سفارة الاتحاد الأوروبي تطلب من نتنياهو استبدال بن غفير لحضور احتفالها الرسمي

·        الشرطة الإسرائيلية تجيز مسيرة الأعلام الاستفزازية في قلب القدس

·        بن غفير يشترط «مزيداً من الاستيطان» ليوقف مقاطعته جلسات الحكومة

الغد الأردنية

·         بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين

·         الاتحاد الأوروبي يدين هدم مدرسة فلسطينية في الضفة

·         النكبة المستمرة: 75 عامًا من سياسات “الاحتواء”…

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الاهرام المصرية

·         المجلس الوطني الفلسطيني: الدروس التوارتية قرب مُصلى "باب الرحمة" تهدف لتحويله إلى "معبد يهودي"

·         الشروق المصرية

الشرق القطرية

·         وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية الفلسطيني

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·         قوات القمع تقتحم قِسمَي 5 و7 في سجن "ريمون"

·         زوجة الأسير وليد دقة تحذِّر من تدهور حالته الصحية في مستشفى "برزلاي"

·         18 معتقلًا من أنحاء متفرّقة في الضفة الغربية فجر اليوم

·         ارتفاع عدد ضحايا القتل في الداخل المحتل لـ 65 منذ بداية العام

·         بالفيديو اقتحامات واشتباكات مع الاحتلال في الضفة الغربية

·         حماس ترحب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية

·         بالصور "الحراك الصحفي" يطالب بوقف عقد "مسرحية" انتخابات النقابة والتوافق على حلول وطنية

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 صحيفة القدس

·         طرح مناقصات لبناء 1,248 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

·         قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن "ريمون"

·         عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف غليك يقتحمون الأقصى

·       "الخارجية" تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة   

   الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

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صحيفة الأيام

·         الاحتلال يهدم مدرسة شرق بيت لحم واحتجاجات ومواجهات في محيطها

·         »تشييع جثمان الشهيد وريدات في الظاهرية

·         »نتنياهو: تقدّم في مفاوضات صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

·         »"العليا الإسرائيلية" تردّ التماساً بشأن إخلاء وهدم الخان الأحمر

·         »إسرائيل نشرت مناقصات لبناء 1248 وحدة استيطانية جديدة منذ لقاء العقبة

·         »حكومة نتنياهو تصرّ على مرور "مسيرة الأعلام" عبر باب العامود

·         »العرب يعيدون سورية للجامعة العربية والأسد قد يشارك بالقمّة

·         »السويسري ماتيا بورناتي يقود عرضاً موسيقياً عابراً للزمن في فلسطين

» الحياة الجديدة

·         تسعى إلى نشر الفتنة.. إدانات واسعة لتصريحات شيوخ حماس في مساجد غزة

·         تشييع جثمان الشهيد ديار العمري في صندلة بأراضي عام 48

·         "مقاومة الجدار" وأهالي بيت تعمر يعيدون بناء مدرسة الصمود والتحدي "5"

·         تشييع جثمان الشهيد شريف وريدات في بلدة الظاهرية

·         سوريا تعود للجامعة العربية

·          

وكالة  الرأي

·         "قوات القمع" تقتحم سجن "ريمون" وتنقل عدة أسرى

·         توغل محدود لجيش الاحتلال شرق المغازي

·         المرور: 3 إصـابات في 9 حوادث سيـر خلال الـ 24 ساعة الماضية

·         مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

·         قطاع غزة يُسجل 3404 مواليد جدد خلال أبريل

·         اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس

·         محدث الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة

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وكالة صفا

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فلسطين اليوم


سما نيوز 

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عرب 48

وكالة وفا

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8 أيار (مايو)

  • 1994م انتشار ستين مراقبا دوليا في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. تم تقسيم المدينة بحيث خضعت البلدة القديمة فيها مع الحرم الإبراهيمي الشريف لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وباقي المدينة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاق وقع عام 1996.
  • 1979م مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في فاس يعلن رفضه معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
  • 1972م فلسطينيون يخطفون طائرة تابعة لخطوط "سابينا" البلجيكية في مطار اللد الدولي قرب تل أبيب، للمطالبة بحقوق الفلسطينيين التي انتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وفيها استولت مجموعة وليم نصار المكونة من 4 فدائيين (رجلين وفتاتين) من منطقة أيلول الأسود التابعة لحركة فتح على طائرة بوينج (707) تابعة لشركة سافينا البلجيكية وقد أسفرت العملية عن استشهاد الفدائيين وأسر الفتاتين بعد إصابة إحداهما بجراح وقد حكم عليهما بالسجن المؤبد، واعترفت (إسرائيل) بجرح 3 من جنودها بالإضافة إلى جرح بعض الركاب.
  • 1951م وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط الهدنة السورية- الإسرائيلية.
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