النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2524) الاثنين8/5/2023
أخبار فلسطينية
- السفارة الفلسطينية: وصول الدفعة الثالثة من الفلسطينيين القادمين من السودان لمطار القاهرة
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- المجلس الوطني الفلسطيني: الدروس التوارتية قرب مُصلى باب الرحمة تهدف لتحويله إلى معبد يهودي
- حماس ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
- الخارجية" تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة
- تحذيرات من مخططات استيطانية جديدة في قرية بيت سيرا غرب رام الله
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أخبار إسرائيلي
· بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين
· إسرائيل تخالف تعهدها وتنشر مناقصات لوحدات استيطانية في الضفة
· محكمة إسرائيلية ترفض التماسا لهدم فوري لـ”الخان الأحمر”
· حملات تحريض الإسرائيليين على العرب ودعوتهم لحمل السلاح تدفع لاغتيال شاب من فلسطينيي الداخل- (فيديو)
- حاخام متطرف يقتحم الأقصى ودروس تعليمية توراتية أمام “مصلى باب الرحمة”
- أزمة دبلوماسية: مطالبة باستبدال بن غفير كمندوب بحفل استقبال أوروبي
· ارتفاع عدد ضحايا القتل في الداخل المحتل لـ 65 منذ بداية العام
لجنة المتابعة العليا” داخل أراضي الـ48 تدعو لاستنهاض المعركة الشعبية لصدّ موجة الجريمة المستفحلة
اخبار دولية
· الاتحاد الأوروبي يدين هدم مدرسة فلسطينية في الضفة
· سفارة الاتحاد الأوروبي تطلب من نتنياهو استبدال بن غفير لحضور احتفالها الرسمي
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- حماس ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
- محكمة إسرائيلية ترفض التماسا لهدم فوري لـ”الخان الأحمر”
- الاحتلال ينشر مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية
- مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تستدعي خطيب المسجد الأقصى للتحقيق الإثنين
- حاخام متطرف يقتحم الأقصى ودروس تعليمية توراتية أمام “مصلى باب الرحمة”
- “لجنة المتابعة العليا” داخل أراضي الـ48 تدعو لاستنهاض المعركة الشعبية لصدّ موجة الجريمة المستفحلة
- 66 طالبا أصبحوا خارج صفوفهم: الاحتلال يهدم مدرسة “التحدي 5” في بيت لحم- (فيديو)
- القدس المحتلة: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- حملات تحريض الإسرائيليين على العرب ودعوتهم لحمل السلاح تدفع لاغتيال شاب من فلسطينيي الداخل- (فيديو)
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الشرق الأوسط
· إسرائيل تخالف تعهدها وتنشر مناقصات لوحدات استيطانية في الضفة
· سفارة الاتحاد الأوروبي تطلب من نتنياهو استبدال بن غفير لحضور احتفالها الرسمي
· الشرطة الإسرائيلية تجيز مسيرة الأعلام الاستفزازية في قلب القدس
· بن غفير يشترط «مزيداً من الاستيطان» ليوقف مقاطعته جلسات الحكومة
الغد الأردنية
· بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين
· الاتحاد الأوروبي يدين هدم مدرسة فلسطينية في الضفة
· النكبة المستمرة: 75 عامًا من سياسات “الاحتواء”…
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الاهرام المصرية
· المجلس الوطني الفلسطيني: الدروس التوارتية قرب مُصلى "باب الرحمة" تهدف لتحويله إلى "معبد يهودي"
· الشروق المصرية
- السفارة الفلسطينية: وصول الدفعة الثالثة من الفلسطينيين القادمين من السودان لمطار القاهرة
- «التعاون الإسلامي» تشيد بمبادرة السعودية بتقديم مساعدات بـ 100 مليون دولار لصالح السودان
- المجلس الوطني الفلسطيني: الدروس التوارتية قرب مُصلى باب الرحمة تهدف لتحويله إلى معبد يهودي
- الجامعة العربية: يجب إسكات صوت البنادق ليبدأ حديث الدبلوماسية بالأزمة السودانية
الشرق القطرية
· وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية الفلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· قوات القمع تقتحم قِسمَي 5 و7 في سجن "ريمون"
· زوجة الأسير وليد دقة تحذِّر من تدهور حالته الصحية في مستشفى "برزلاي"
· 18 معتقلًا من أنحاء متفرّقة في الضفة الغربية فجر اليوم
· ارتفاع عدد ضحايا القتل في الداخل المحتل لـ 65 منذ بداية العام
· بالفيديو اقتحامات واشتباكات مع الاحتلال في الضفة الغربية
· حماس ترحب بعودة سوريا لجامعة الدول العربية
· بالصور "الحراك الصحفي" يطالب بوقف عقد "مسرحية" انتخابات النقابة والتوافق على حلول وطنية
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صحيفة القدس
· طرح مناقصات لبناء 1,248 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
· قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن "ريمون"
· عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف غليك يقتحمون الأقصى
· "الخارجية" تدين بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
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صحيفة الأيام
· الاحتلال يهدم مدرسة شرق بيت لحم واحتجاجات ومواجهات في محيطها
· »تشييع جثمان الشهيد وريدات في الظاهرية
· »نتنياهو: تقدّم في مفاوضات صفقة تبادل أسرى مع "حماس"
· »"العليا الإسرائيلية" تردّ التماساً بشأن إخلاء وهدم الخان الأحمر
· »إسرائيل نشرت مناقصات لبناء 1248 وحدة استيطانية جديدة منذ لقاء العقبة
· »حكومة نتنياهو تصرّ على مرور "مسيرة الأعلام" عبر باب العامود
· »العرب يعيدون سورية للجامعة العربية والأسد قد يشارك بالقمّة
· »السويسري ماتيا بورناتي يقود عرضاً موسيقياً عابراً للزمن في فلسطين
» الحياة الجديدة
· تسعى إلى نشر الفتنة.. إدانات واسعة لتصريحات شيوخ حماس في مساجد غزة
· تشييع جثمان الشهيد ديار العمري في صندلة بأراضي عام 48
· "مقاومة الجدار" وأهالي بيت تعمر يعيدون بناء مدرسة الصمود والتحدي "5"
· تشييع جثمان الشهيد شريف وريدات في بلدة الظاهرية
· سوريا تعود للجامعة العربية
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وكالة الرأي
· "قوات القمع" تقتحم سجن "ريمون" وتنقل عدة أسرى
· توغل محدود لجيش الاحتلال شرق المغازي
· المرور: 3 إصـابات في 9 حوادث سيـر خلال الـ 24 ساعة الماضية
· مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
· قطاع غزة يُسجل 3404 مواليد جدد خلال أبريل
· اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس
· محدث الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة
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وكالة صفا
- أدوا طقوسًا تلمودية..عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس والمقاومة تشتبك معها
- نتنياهو: تقدم نحو صفقة تبادل مع حماس
- بالفيديو جماهير الداخل تشيع جثمان الشهيد عمري وتطالب بالرد على جريمة إعدامه
- الكلاب الضالة.. مصدر إيذاء تعيق التنقل ليلًا في شوارع غزة
- "التسوية".. مشروع تهويدي لنزع 7 آلاف دونم بالقدس من أهلها
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فلسطين اليوم
- تحذيرات من مخططات استيطانية جديدة في قرية بيت سيرا غرب رام الله
- بالفيديو كتيبة نابلس تشتبك مع قوات الاحتلال بعد اقتحام عدة مناطق بالمدينة
- بالأسماء...حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة
- الكشف عن الخطة الخمسية الجديدة للجيش "الإسرائيلي"...ما أبرز محاورها؟
- "بدي حق ابني"...والدة الشهيد ديار العمري: القاتل نفذ تعليمات حكومة الاحتلال و بن غفير
سما نيوز
- ما هي الخطوات التي يفكر بها السفراء الأوروبيون استعدادًا لوصول بن غفير إلى "يوم أوروبا"؟
- بعد 16 يوما.. الاحتلال يرفع الحصار عن أريحا
- بينها شن عملية عسكرية بالضفة .. بن غفير يضع شروطا لإنهاء القطيعة مع نتنياهو
- نتنياهو يكشف عن تقدم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس
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عرب 48
- اقتحامات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس
- تقرير: بن غفير يشترط شن عملية عسكرية على الضفة لإنهاء الخلاف مع نتنياهو
- استطلاعان: 29 مقعدا لغانتس ومعسكر نتنياهو يواصل التراجع
- تقرير: بن غفير يشترط شن عملية عسكرية على الضفة لإنهاء الخلاف مع نتنياهو
- استطلاعان: 29 مقعدا لغانتس ومعسكر نتنياهو يواصل التراجع
- العليا الإسرائيلية ترد التماسا بشأن إخلاء الخان الأحمر
- الكشف عن الخطة الخمسية الجديدة للجيش الإسرائيلي... ما أبرز محاورها؟
- بن غفير يقاطع اجتماع الحكومة: "نتنياهو سيدرك قوّة 6 أعضاء كنيست"
- الحكومة الإسرائيلية: "مسيرة الأعلام" ستمر بباب العامود حتى بثمن التصعيد
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وكالة وفا
- لليوم الثاني: المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأ ...
- "قوات القمع" تقتحم سجن "ريمون" وتنقل 3 أسرى إلى التحقيق والع ...
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حدث في مثل هذا اليوم
8 أيار (مايو)
- 1994م انتشار ستين مراقبا دوليا في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود. تم تقسيم المدينة بحيث خضعت البلدة القديمة فيها مع الحرم الإبراهيمي الشريف لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وباقي المدينة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاق وقع عام 1996.
- 1979م مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في فاس يعلن رفضه معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
- 1972م فلسطينيون يخطفون طائرة تابعة لخطوط "سابينا" البلجيكية في مطار اللد الدولي قرب تل أبيب، للمطالبة بحقوق الفلسطينيين التي انتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وفيها استولت مجموعة وليم نصار المكونة من 4 فدائيين (رجلين وفتاتين) من منطقة أيلول الأسود التابعة لحركة فتح على طائرة بوينج (707) تابعة لشركة سافينا البلجيكية وقد أسفرت العملية عن استشهاد الفدائيين وأسر الفتاتين بعد إصابة إحداهما بجراح وقد حكم عليهما بالسجن المؤبد، واعترفت (إسرائيل) بجرح 3 من جنودها بالإضافة إلى جرح بعض الركاب.
- 1951م وقف إطلاق النار في المنطقة المنزوعة السلاح على خطوط الهدنة السورية- الإسرائيلية.
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