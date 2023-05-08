النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2524) الاثنين8/5/2023

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· بن غفير يدعو لقتل الأسرى الفلسطينيين

· حملات تحريض الإسرائيليين على العرب ودعوتهم لحمل السلاح تدفع لاغتيال شاب من فلسطينيي الداخل- (فيديو)

لجنة المتابعة العليا” داخل أراضي الـ48 تدعو لاستنهاض المعركة الشعبية لصدّ موجة الجريمة المستفحلة

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· المجلس الوطني الفلسطيني: الدروس التوارتية قرب مُصلى "باب الرحمة" تهدف لتحويله إلى "معبد يهودي"

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· قوات القمع تقتحم قِسمَي 5 و7 في سجن "ريمون"​

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صحيفة القدس

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صحيفة الأيام

» الحياة الجديدة

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وكالة الرأي

· "قوات القمع" تقتحم سجن "ريمون" وتنقل عدة أسرى

· قطاع غزة يُسجل 3404 مواليد جدد خلال أبريل

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وكالة صفا

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فلسطين اليوم



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