سلطة المياه تناقش التطورات في مشروع وادي غزة

غزة- وكالة الرأي

أكد رئيس سلطة المياه و جودة البيئة ورئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير وادي غزة د. يوسف ابراهيم ، على أهمية تنفيذ مشروع وادي غزة لصالح إيجاد متنفس ومتنزه وطني جديد لسكان محافظات غزة وخصوصاً المنطقة الوسطى.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده د. إبراهيم بمكتبه، مع د.عماد الباز رئيس سلطة الأراضي، وبمشاركة د. اياد المغاري رئيس مجلس إدارة المجلس المشترك للتخطيط والتطوير – وادي غزة.

وافتتح د. ابراهيم اللقاء مرحباً بالحضور، ومستعرضاً أهمية وادي غزة وضرورة المحافظة عليه، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة والحرص على نجاح واستدامة المشروع بكل مكوناته.

بدوره، أكد الباز على دعمه للمشروع وفق الآليات المعمول بها وطبقاً للأنظمة المتبعة مع ضرورة العمل كفريق واحد، مع تأكيده على ضرورة وجود مخطط رفع مساحي معتمد من طرف سلطة الأراضي.

من جهته،أوضح المغاري التحديات التي يتعرض اليها المشروع في الوقت الحالي، مؤكداً على ضرورة إنجاح المشروع وتذليل كافة العقبات، والعمل على إقرار تخصيصات الأراضي اللازمة للمشروع.

وفي نهاية اللقاء، أكد المجتمعون على ضرورة تسهيل وتذليل كافة العقبات لإنجاح المشروع عبر رؤية تكاملية تشمل كافة الأطراف ذات العلاقة.

في حين اعتبر د. يوسف ابراهيم أن كافة المشاريع المنفذة يجب أن تخضع للرقابة والمتابعة المستمرة.

واتفق المجتمعون مع ضرورة عقد اجتماع للجنة التوجيهية للاشراف ومتابعة مشروع وادي غزة خلال الأسبوع القادم.