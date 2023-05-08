أوقاف الشمال تُكرّم الدعاة والأئمة بالمحافظة

غزة- وكالة الرأي

كرّمت مديرية أوقاف الشمال لقاء الدعاة والأئمة في المحافظة، وذلك تقديرًا ووفاءً لجهودهم خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال حفل نظمته بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ومدير المديرية د. مرسي سلمان، ورئيس جمعية الفلاح أ. محسن طنبورة، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية.

بدوره أكد الأغا أن الأوقاف أعدّت رؤية تطورية للنهوض بالمساجد وتطوير البرامج الرمضانية والدعوية من صلوات ودروس في العام القادم 1445- 2024، منوهًا بأن الأئمة والدعاة تركوا بصمة واضحة ومؤثرة في تبليغ الرسالة الدعوية، ونشر مكارم الأخلاق والآداب العامة في المجتمع.

وأشاد في الوقت ذاته بدور جمعية الفلاح الخيرية في دعم المشاريع القرآنية والدينية، وتعزيز دور الأئمة والدعاة في توجيه الناس وإرشادهم إلى طريق الخير والصلاح.

من جهته أوضح سلمان، أن التكريم جاء وفاءً وتقديرًا لأصحاب العطاء القرآني والدعوي والمسجدي الذين بذلوا في شهر رمضان المبارك جهدًا كبيرًا، مبينًا أن صلاة القيام خلال الشهر الكريم كانت متميزة، وساهمت في استقطاب الكثير من المصلين بفضل الله أولًا ثم بفضل الأئمة والدعاة، الذين انتشروا لإعلاء كلمة الله تعالى.