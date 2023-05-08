وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين استيلاء الاحتلال على قرية سبسطية الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية بدران: قمع الاحتلال لسعدات ورفاقه هجمة لن تكسر أسرانا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تجري زيارات تفتيشية لـ 3280 منشأة خلال إبريل (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش يستقبل نواب المجلس التشريعي عن محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية طلبة مدرسة "التحدي 5" في بيت تعمر يعودون لمقاعد الدراسة وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تبحث ملف تداول العملات الرقمية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة بغزة تطلع وفداً طبياً من الضفة على المواقع الأثرية وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تناقش خطتها للربع الثاني 2023 وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تُكرّم الدعاة والأئمة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" و"حمد" يتوجان مؤسسة الربيع ببطولة "القدس عاصمة فلسطين"
أخبار » الأخبار الحكومية

تقديرًا لجهودهم خلال شهر رمضان...

أوقاف الشمال تُكرّم الدعاة والأئمة بالمحافظة

08 آيار / مايو 2023 02:28

أوقاف الشمال تُكرّم الدعاة والأئمة بالمحافظة
أوقاف الشمال تُكرّم الدعاة والأئمة بالمحافظة

غزة- وكالة الرأي

كرّمت مديرية أوقاف الشمال لقاء الدعاة والأئمة في المحافظة، وذلك تقديرًا ووفاءً لجهودهم خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال حفل نظمته بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ومدير المديرية د. مرسي سلمان، ورئيس جمعية الفلاح أ. محسن طنبورة، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية.

بدوره أكد الأغا أن الأوقاف أعدّت رؤية تطورية للنهوض بالمساجد وتطوير البرامج الرمضانية والدعوية من صلوات ودروس في العام القادم 1445- 2024، منوهًا بأن الأئمة والدعاة تركوا بصمة واضحة ومؤثرة في تبليغ الرسالة الدعوية، ونشر مكارم الأخلاق والآداب العامة في المجتمع.

وأشاد في الوقت ذاته بدور جمعية الفلاح الخيرية في دعم المشاريع القرآنية والدينية، وتعزيز دور الأئمة والدعاة في توجيه الناس وإرشادهم إلى طريق الخير والصلاح.

من جهته أوضح سلمان، أن التكريم جاء وفاءً وتقديرًا لأصحاب العطاء القرآني والدعوي والمسجدي الذين بذلوا في شهر رمضان المبارك جهدًا كبيرًا، مبينًا أن صلاة القيام خلال الشهر الكريم كانت متميزة، وساهمت في استقطاب الكثير من المصلين بفضل الله أولًا ثم بفضل الأئمة والدعاة، الذين انتشروا لإعلاء كلمة الله تعالى.

345615425_809403220565068_3807594049530207623_n 345600571_255932486837293_1891970345269709102_n أوقاف الشمال تُكرّم الدعاة والأئمة بالمحافظة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟