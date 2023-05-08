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كهرباء غزة تصدر تنويها لـ7 مناطق غرب غزة

08 آيار / مايو 2023 07:56

غزة- وكالة الرأي:

أصدرت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، اليوم الإثنين تنويهًا مهمًا للمواطنين في 7 مناطق غرب مدينة غزة.

وقالت الشركة: "ننوه شركة للأخوة المواطنين في مناطق (الخالدي – الجامعة الإسلامية – جامعة الازهر – الهلال – الشرطة – شركة الاتصالات – مول الصافي) إلى أن أعمال تطوير ضرورية ستنفذها طواقم الشركة في المناطق المذكورة  غدًا الثلاثاء".

وذكرت أن الأعمال التطويرية ستستدعي فصل التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 9/5/2023 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً(9:00-12:00) لذا اقتضى التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص.

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