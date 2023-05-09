التعليم: تأجيل امتحان التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة في غزة

أعلنت لجنة الامتحانات العامة بوزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل امتحان التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة في المحافظات الجنوبية الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في ضوء عدوان الاحتلال على شعبنا.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 12 مواطناً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الرأي: لازالت طواقم الاسعاف مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.

وبيّنت أن طواقمها، أجلت 20 إصابة حتى اللحظة.

وكانت طائرات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم، غارات عدة على قطاع غزة، استهدفت فيها عدداً من المواطنين وقادة المقاومة.