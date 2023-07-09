النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2567) الاحد9/7/2023
أخبار فلسطينية
- مشعل يدعو إلى مشاركة عربية إسلامية في القتال داخل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي
- الجيش الإسرائيلي يفرج عن جثمان شاب فلسطيني
- إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة
- أمن رام الله يمنع استقبال القيادي حسن يوسف بنادي بيتونيا
- «القسام» رسمياً وعلنياً على خطّ الاشتباك: الضفة تفتتح مرحلة مواجهة جديدة
- هنية والعاروري يهاتفان والد الشهيد القسامي "أحمد ياسين" غيظان مهنئيْن باستشهاده
- 14 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس بآخر 24 ساعة
أخبار إسرائيلي
- صحيفة: إسرائيل لم تطلب من روسيا المساعدة لتحديد مصير الباحثة المخطوفة في العراق
- طيارون وعسكريون يعلنون التمرد على الديكتاتورية.. رئيس الشاباك السابق: الانقسام في إسرائيل يهدد الجيش
- بن غفير يصدر تعليمات بمنع مصادرة أسلحة والتحقيق مع مطلقي الن ...
- للأسبوع الـ27.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
- »إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون مجدداً ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ27 على...
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اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي: ما حدث في جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي
- مذيعة بريطانية تكلمت عن "جنين" فأعلنت إسرائيل الحرب عليها.. ماذا
- »فرنسا تنفي طلبها المساعدة من إسرائيل لقمع أعمال الشغب
- »زيلينسكي يصطحب قادة معركة آزوفستال من تركيا إلى الوطن وروسيا تحتج
- وفد دبلوماسي أوروبي يزور مخيم جنين وينتقد “الاستخدام المفرط للقوة” من إسرائيل
اخبار عربية
- تقرير: عشرات الجنود اللبنانيين وعناصر حزب الله يتخطون الحدود لإسرائيل
- بيروت: مؤسسات إعلامية وحقوقية فلسطينية تحيي الذكرى الـ51 لاغتيال الأديب غسان كنفاني
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الضفة.. تشييع جثماني شابين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي
- بيروت: مؤسسات إعلامية وحقوقية فلسطينية تحيي الذكرى الـ51 لاغتيال الأديب غسان كنفاني
- وفد دبلوماسي أوروبي يزور مخيم جنين وينتقد “الاستخدام المفرط للقوة” من إسرائيل
- مشعل يدعو إلى مشاركة عربية إسلامية في القتال داخل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي
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- شهيد برصاص الاحتلال غرب رام الله- (صور وفيديوهات)
- فلسطينيون ويساريون إسرائيليون يتظاهرون ضد إخلاء منزل في القدس
- شهيد في طولكرم وعشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات ضد الاستيطان في نابلس وسلفيت وقلقيلية وبيت أمّر
الشرق الأوسط
- حديث عن «صفقة تبادل» إسرائيلية ــ إيرانية
- صحيفة: 143 ألفاً يتظاهرون في تل أبيب اعتراضاً على التعديلات القضائية
- جدار من الغموض يحيط باختطاف الباحثة الإسرائيلية في العراق
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الغد الأردنية
- الاتحاد الأوروبي: ما جرى في جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي
- 3 شهداء.. وقوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس
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الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
- «القسام» رسمياً وعلنياً على خطّ الاشتباك: الضفة تفتتح مرحلة مواجهة جديدة
- سخط شعبي متعاظم بوجه السلطة: رام الله «تهرب» إلى الحوار
الشرق القطرية
- سياسيون لـ الشرق: غليان الشارع الفلسطيني مستمر
- إيما براين لـ الشرق: قصص إنسانية تكشف الإرادة الفلسطينية ضد العدوان
- مذيعة بريطانية تكلمت عن "جنين" فأعلنت إسرائيل الحرب عليها.. ماذا
- الاتحاد الأوروبي: ما حدث في جنين مؤلم وانتهاك للقانون الدولي
الشروق المصرية
- صحيفة: إسرائيل لم تطلب من روسيا المساعدة لتحديد مصير الباحثة المخطوفة في العراق
- طيارون وعسكريون يعلنون التمرد على الديكتاتورية.. رئيس الشاباك السابق: الانقسام في إسرائيل يهدد الجيش
- إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- حوار حنيني: انتصار جنين يُؤسس للمرحلة القادمة ويشجع شعبنا على الانخراط بالمقاومة
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
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- هنية والعاروري يهاتفان والد الشهيد القسامي "أحمد ياسين" غيظان مهنئيْن باستشهاده
- أسرلة التعليم بالقدس.. حربٌ إسرائيلية بلا هوادة على الوعي المقدسي
- 14 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس بآخر 24 ساعة
صحيفة القدس
- "الكابنيت" الإسرائيلي يبحث اليوم تقديم تسهيلات للسلطة
- محدث|| قوات الاحتلال تعتقل شابين وتنفذ مداهمات بالضفة
- الصالح: بدء حصر أضرار مخيم جنين و20 عائلة لا زالت خارجه
- بن غفير يصدر قرارًا جديدًا يحمي قتلة الفلسطينيين
- الاحتلال يعتقل شابين في القدس
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صحيفة الأيام
- مستوطنون يستولون على أرض شرق نابلس وإصابة شاب برصاص الاحتلال قرب قلقيلية
- »استمرار التوتر في سجن "النقب" بعد تدهور صحة الأسير رائد بدوان
- »تشييع جثمانَي الشهيدين صالح والقيسية إلى مثواهما الأخير في عارورة والظاهرية
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- »وفد من قيادة "فتح" برئاسة العالول يتفقد آثار العدوان في جنين ومخيمها
- »زيلينسكي يصطحب قادة معركة آزوفستال من تركيا إلى الوطن وروسيا تحتج
- »إسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون مجدداً ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ27 على...
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وكالة الرأي
صور وصول الفوج الأول من حجاج غزة لمطار القاهرة
- "التعليم" تعلن عن منح دراسية في المغرب
- الاحتلال يعتقل شابين من رام الله ونابلس
- "الأعلى للقضاء" يُنجز أكثر من 57 ألف ملف بالنصف الأول من 2023
- 4 إصابات برصاص الاحتلال شرق قلقيلية
- "التعليم" تُصدر الكتاب الإحصائي السنوي للتعليم العالي في غزة
- مسؤول أوروبي: ما حدث في جنين ينتهك القانون الدولي
- جماهير الخليل تُشيع جثمان الشهيد علاء قيسية
- "حماس" تطلق مخيمات (درع القدس) الصيفية
وكالة صفا
- الشهيد "غيظان".. الهادئ الذي لم يسمع سوى صوت رصاصه
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- مشغّل "الاستطلاع" بجنين يتحدث عن يقظة مقاومي المخيم
- أمن رام الله يمنع استقبال القيادي حسن يوسف بنادي بيتونيا
فلسطين اليوم
- قرار خطير قد يسمح بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين
- "بن غفير" يصدر قراراً بمنع مصادرة أسلحة المستوطنين
- الاحتلال يطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق خانيونس
- مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
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- 1973 افتتاح الدورة التاسعة لألعاب "المكابيه" الرياضية اليهودية في تل أبيب. تضم غالبية الرياضيين اليهود في أنحاء العالم، وهي البطولة الوحيدة في العالم التي تقام على أساس إثني، ولا يسمح لغير اليهود بالاشتراك فيها.
- 1948م مجزرة الرملة حيث تقدمت قوة من لواء يفتاح التابع للجيش الإسرائيلي وانقسمت إلى قسمين أحدهما توجه نحو الجنوب واحتل قرية عناية ثم احتل قرية جمزو بعد ذلك بقليل وطرد أهلها وكان الإسرائيليون يطلقون النار عليهم وهم هاربون فأستشهد منهم 10 مواطنين.