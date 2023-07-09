وكالة الرأي الفلسطينية وكيل "الأسرى" يهنئ القيادي "يوسف" بالإفراج عنه من سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الإفراج عن مستوطن شارك في هجمات ضد الفلسطينيين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية بحر يهنئ النائب حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تناقش الخطة التشغيلية لعام 2024 وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تستعرض موقع إحدى عملياتها في مخيم جنين وكالة الرأي الفلسطينية مرور الوسطى تفتتح دورة " فن التخاطب ومهارات ضابط الإشارة " وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تَضبط قرابة 4 آلاف قطعة مُفرقعات برفح وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تضبط "طناً ونصف" من المواد الغذائية لارتفاع أسعارها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مقدسيا ويمدد توقيف آخرين وكالة الرأي الفلسطينية 4073 اعتداءً من قبل الاحتلال على الفلسطينيين بالنصف الأول من العام
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2567) الاحد9/7/2023

09 تموز / يوليو 2023 10:13

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2567)  الاحد9/7/2023

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلي

اخبار دولية

اخبار عربية

 الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية

 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

الاخبار اللبنانية

الشرق القطرية

الشروق المصرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

 صحيفة القدس

صحيفة الأيام

» الحياة الجديدة

وكالة  الرأي

وكالة صفا

فلسطين اليوم


سما نيوز 

عرب ٤٨

  وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

  •  

9 تموز (يوليو)

  • 1993م المقاومة الفلسطينية تتبنى تصفية ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة كولونيل شارك في عمليات قتل ضد مدنيين فلسطينيين.
  • 1987م الإفراج عن فيصل الحسيني رئيس جمعية الدراسات العربية في القدس بعد قضاء فترة اعتقال إداري استمرت 3 أشهر.
  • 1973 افتتاح الدورة التاسعة لألعاب "المكابيه" الرياضية اليهودية في تل أبيب. تضم غالبية الرياضيين اليهود في أنحاء العالم، وهي البطولة الوحيدة في العالم التي تقام على أساس إثني، ولا يسمح لغير اليهود بالاشتراك فيها.
  • 1948م مجزرة الرملة حيث تقدمت قوة من لواء يفتاح التابع للجيش الإسرائيلي وانقسمت إلى قسمين أحدهما توجه نحو الجنوب واحتل قرية عناية ثم احتل قرية جمزو بعد ذلك بقليل وطرد أهلها وكان الإسرائيليون يطلقون النار عليهم وهم هاربون فأستشهد منهم 10 مواطنين.
  •  
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

توزيع منحة مؤسسة "بنات من أجل الحياة" لعدد من طالبات جامعة الإسراء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟