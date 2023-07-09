النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2567) الاحد9/7/2023

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9 تموز (يوليو)

1993م المقاومة الفلسطينية تتبنى تصفية ضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة كولونيل شارك في عمليات قتل ضد مدنيين فلسطينيين.

1987م الإفراج عن فيصل الحسيني رئيس جمعية الدراسات العربية في القدس بعد قضاء فترة اعتقال إداري استمرت 3 أشهر.

1973 افتتاح الدورة التاسعة لألعاب "المكابيه" الرياضية اليهودية في تل أبيب. تضم غالبية الرياضيين اليهود في أنحاء العالم، وهي البطولة الوحيدة في العالم التي تقام على أساس إثني، ولا يسمح لغير اليهود بالاشتراك فيها.