النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2568) الاثنين10/7/2023
أخبار فلسطينية
- الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ينفذون 4073 انتهاكا في النصف الأول من 2023
- عباس يحدد 30 الجاري لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة
- عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع القاهرة
- القسام» رسمياً وعلنياً على خطّ الاشتباك: الضفة تفتتح مرحلة مواجهة جديدة
- الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين على البلدات والقرى
- هيئة فلسطينية: 256 عملية هدم إسرائيلية بالضفة في النصف الأول من العام الجاري
- تقرير رصدي: في 6 أشهر نفذ المستوطنون 1148 اعتداءً تسببت باستشهاد 8 مواطنين
- مستوطنون يهدمون أجزاء من سوق قديم وسط الخليل بعد 40 عاما على مصادرته ويحرقون عشرات الدونمات في نابلس
أخبار إسرائيلي
- الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى استئناف عاجل لمحادثات التعديل القضائي
- الحكومة الإسرائيلية تعتزم إحالة مشروع قانون إصلاح قضائي مثير للجدل إلى البرلمان
- الكابنيت الإسرائيلي يبحث منع انهيار السلطة عبر تقديم “تسهيلات اقتصادية” ووزراء
- »"يديعوت": تزايد الطلب على مراكز الدعم النفسي في "غلاف غزة"
- »بايدن: طريق طويل ونحن بعيدون جداً عن تطبيع علاقات إسرائيل والسعودية
- »إسرائيل تجري سلسلة تجارب على نظام الاعتراض الصاروخي "مقلاع داود"
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اخبار دولية
- رئيس مكتب الأونروا بالقاهرة لـ«الشروق»: العدوان الإسرائيلي على جنين ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية
- السفير الصيني لدى فلسطين لـ "القدس": ندعو إلى انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية
اخبار عربية
- مصر تحذّر من مخاطر التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
- القاهرة توجه الدعوة لأمناء الفصائل الفلسطينية للتشاور نهاية الشهر
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- عباس يوجه دعوة للفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع في القاهرة
- حامل رواية عكا الشفوية حسن سروان يحفظ ملامحها وشخصياتها ويستذكر زميله على مقاعد الدراسة غسان كنفاني
- الكابينيت” الإسرائيلي يقرر العمل على “منع انهيار السلطة الفلسطينية”
- قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية بالقدس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن- (صور وفيديوهات)
- الكابنيت الإسرائيلي يبحث منع انهيار السلطة عبر تقديم “تسهيلات اقتصادية” ووزراء “الصهيونية الدينية” يرفضون منح السلطة “أغورة” واحدة
- قرير رصدي: في 6 أشهر نفذ المستوطنون 1148 اعتداءً تسببت باستشهاد 8 مواطنين
- مستوطنون يهدمون أجزاء من سوق قديم وسط الخليل بعد 40 عاما على مصادرته ويحرقون عشرات الدونمات في نابلس
- قرارات ونشاطات فتحاوية هامة في الضفة.. رسائل لاستعادة زمام الأمور بعد أحداث جنين
- تسهيلات الضغط على الزناد”.. تعليمات جديدة لبن غفير تمكّن
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الشرق الأوسط
- قيم التعايش ومناهضة الكراهية
- مشروع قانون يعيد صلاحيات الحكم العسكري على عرب إسرائيل
- إسرائيل ستعمل على «منع انهيار» للسلطة الفلسطينية
- القاهرة توجه الدعوة لأمناء الفصائل الفلسطينية للتشاور نهاية الشهر
- إسرائيل تمنع ملاحقة مطلقي النار على فلسطينيين في «الحالات القومية»
- حكومة نتنياهو وقادة الاحتجاج يدخلان لعبة شد حبل
- مصر تحذّر من مخاطر التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
- اعتقالات ومواجهات خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
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الغد الأردنية
- لليوم الثامن.. الاحتلال يمنع أعمال ترميم "الأقصى"
- فلسطين ترحب بموقف بايدن من حل الدولتين
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع القاهرة
الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
- القسام» رسمياً وعلنياً على خطّ الاشتباك: الضفة تفتتح مرحلة مواجهة جديدة
- سخط شعبي متعاظم بوجه السلطة: رام الله «تهرب» إلى الحوار
- جنين: «وصار صراع الوجود معافى»
- كيف نُعرّف الانتصار في جنين؟
- معركة الهامش نحو صدر التاريخ
- خيمة المقاومة التي تُبشّر بالنّصر والعودة
- إعلام الاحتلال: عباس وبّخ أجهزته الأمنية بسبب فشلها في السيطرة على جنين
الشرق القطرية
- إسرائيل تفرج عن القيادي الحمساوي حسن يوسف
- الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين على البلدات والقرى
- الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ينفذون 4073 انتهاكا في النصف الأول من 2023
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى .. وقوات الاحتلال تنفذ حملة
الشروق المصرية
- الحكومة الإسرائيلية تعتزم إحالة مشروع قانون إصلاح قضائي مثير للجدل إلى البرلمان
- عباس يحدد 30 الجاري لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة
- الحكومة الإسرائيلية تتبنى قرارا لمنع انهيار السلطة الفلسطينية
- خطيب الأقصى: المستوطنون يقيمون صلوات تلمودية بباحة المسجد وحاولوا تقديم القرابين وفشلوا
- الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى استئناف عاجل لمحادثات التعديل القضائي
- هيئة فلسطينية: 256 عملية هدم إسرائيلية بالضفة في النصف الأول من العام الجاري
- رئيس مكتب الأونروا بالقاهرة لـ«الشروق»: العدوان الإسرائيلي على جنين ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الرئيسية
- قوات إسرائيلية تطلق النار على فلسطينية بالقدس الشرقية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- حوار القيادي "يوسف": الأسرى ماضون بوحدتهم حتى كسر قوانين الاحتلال
- بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال
- الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل تستنكر ملاحقة أمن السلطة لطلبتها
- تقرير دعوات لانتهاج مقاطعة منتجات الاحتلال وتعزيز الإنتاج المحلي
- بالصور أطر وصحفيون يؤكدون ضرورة إصلاح نقابة الصحفيين وتصويب أوضاعها
- هنيَّة يهنّئ الشيخ حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال
- بالفيديو اعتقال فلسطينية بعد إصابتها برصاص الاحتلال في القدس
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صحيفة القدس
- السفير الصيني لدى فلسطين لـ "القدس": ندعو إلى انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية
- هيئة الأسرى: عزل نفحة تجاوز سجن غوانتانامو سوءاً
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- الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم محلين تجاريين
- قوانين عنصرية لا تتوقف بحق الأسرى الفلسطينيين
صحيفة الأيام
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- إسرائيل تطرح قائمة شروط طويلة على السلطة الفلسطينية تنفيذها مقابل "تسهيلات"
- »القدس: إصابة مواطنة برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عمليّة طعن
- »المستوطنون يهدمون في "كراجات" الخليل ويحرقون عشرات الدونمات في اللبّن...
- »الرئيس يوجّه دعوة للأمناء العامّين للفصائل لحضور اجتماع في القاهرة نهاية...
- »الاحتلال يشقّ شارعين جديدَين لخدمة المستوطنات ولتكريس ضمّ مناطق "ج"
- »"يديعوت": تزايد الطلب على مراكز الدعم النفسي في "غلاف غزة"
- »بايدن: طريق طويل ونحن بعيدون جداً عن تطبيع علاقات إسرائيل والسعودية
- »إسرائيل تجري سلسلة تجارب على نظام الاعتراض الصاروخي "مقلاع داود"
» الحياة الجديدة
ضمن جهود إعادة الإعمار: وزراء الداخلية والصحة والحكم المحلي يتفقدون جنين ومخيمها
- الاحتلال يعتقل مقدسيًا ويمدد توقيف آخرين
- قوات الاحتلال تعتدي على شابين عند حاجز قلنديا
- "مقاومة الجدار": 4073 انتهاكًا للاحتلال ومستوطنيه في النصف الأول من 2023
- مستوطنون يهدمون أجزاء من السوق القديم وسط الخليل
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وكالة الرأي
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- 4073 انتهاكًا للاحتلال ومستوطنيه خلال النصف الأول من 2023
- صور وصول الفوج الأول من حجاج غزة عبر معبر رفح
- المالية: صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يونيو غداً
- الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم محلين تجاريين ذاتياً
- "المرور": إصابتـان في 9 حـوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- هنية يهنئ الشيخ حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال
- الاحتلال ينفذ تدريبات عسكرية شمال الجولان المحتل
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وكالة صفا
تقاذف الاتهامات بشأن المسؤولية..بعد حادثة "الافتراس".. الرقابة على المنشآت الترفيهية بغزة "طاسة ضايعة"
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- أطلق قبل أسبوعين من جنين.. العثور على بقايا قذيفة صاروخية قرب العفولة
- "الكابينت" يصادق بشروط على منع انهيار السلطة
فلسطين اليوم
- مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة
- رغم توتر الوضع في المنطقة ..الاحتلال يجري تدريبات عسكرية شمال الجولان المحتل حتى الخميس
- على أساس التمسك بالثوابت وحماية خيار المقاومة
- د. الهندي: الجهاد ستشارك في اجتماع الأمناء العامين بمسؤولية بهدف بناء الوحدة الوطنية
- الجهاد الإسلامي تدين استمرار أمن السلطة في اعتقال القيادات والمحررين
- القائد النخالة: ما حدث خلال معركة "بأس جنين" شكّل نموذجاً مهماً ومحطة هامة في مسيرة المقاومة الفلسطينية
سما نيوز
- امتيازات وليست تسهيلات..كان الاجتماع عاصفا .. "يديعوت" تكشف تفاصيل اجتماع "الكابنيت"
- الاحتلال يزعم العثور على بقايا صاروخ شمال الضفة
- الكشف عن اقتراح أميركي لحل أزمة خيام "حزب الله" على الحدود
- بن غفير لبايدن: "إسرائيل" ليست جزءا من بلدك"
- تقديرات أمنية إسرائيلية حول إطلاق قذيفة من لبنان: "شخصان حُكم عليهما بالقتل"
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عرب ٤٨
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- إسرائيل تعارض معاملة فلسطينيين - أميركيين بدون تمييز في المطارات والمعابر
- مصادر بالليكود: الحكومة ستقيل المستشارة القضائية بعد تمرير ذريعة عدم المعقولية
- إسرائيل تعارض معاملة فلسطينيين - أميركيين بدون تمييز في المطارات والمعابر
- تصاعد التوتر قبيل التصويت على إضعاف القضاء ويوم احتجاجات واسعة
- تدريب عسكري إسرائيلي في شمال الجولان المحتل وسهل الحولة
- تقرير: مقترح أميركي لحل أزمة خيام "حزب الله" على الحدود
- استطلاعان: الليكود يعزز قوته ولا حكومة لمعسكر نتنياهو
- الكابينيت يتبنى مقترح نتنياهو لـ"منع انهيار السلطة الفلسطينية
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وكالة وفا
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- 2002م مقتل ضابط إسرائيلي من دورية جفعاتي في منطقة نتساريم إثر إطلاق النار عليه من المقاومين الفلسطينيين.
- 2001م عملية استشهادية على حاجز كوسيوفيم جنوب غزة، حيث قام الاستشهادي نافذ عايش النذر بتفجير نفسه بدورية إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين وتبنت كتائب القسام العملية.
- 1985م خفر السواحل المصري يحتجز يختا إسرائيليا يضم 8 أفراد تسلل قرب ميناء بورسعيد.
- 1968 المجلس الوطني الفلسطيني يجتمع في القاهرة ويعدل اسم "الميثاق القومي" إلى "الميثاق الوطني".
- 1968م المجلس الوطني الفلسطيني يجتمع في القاهرة ويعدل اسم "الميثاق القومي" إلى "الميثاق الوطني"، وقد ناقش المجلس إعادة النظر في بناء الأجهزة العسكرية والسياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينها من مواجهة متطلبات المرحلة الجديدة (مرحلة ما بعد حزيران واحتلال الأراضي العربية)، واستقالة الأستاذ أحمد الشقيري واختيار الأستاذ يحيى حمودة نائبا لرئيس المنظمة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس وطني جديد من ممثلين عن جميع فصائل المنظمات الفدائية وجيش التحرير، ومن أهم قراراته: رفض القرار رقم 242 ، تغيير اسم الميثاق ليصبح الميثاق الوطني بدلاً من الميثاق القومي، المحافظة على الشخصية الوطنية الفلسطينية والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله لتحرير أرضه على أساس أن الهدف فلسطين، والوسيلة الكفاح المسلح والأداة الجماهير العربية الفلسطينية.