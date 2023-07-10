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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2568) الاثنين10/7/2023

10 تموز / يوليو 2023 11:03

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2568)  الاثنين10/7/2023

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  • »بايدن: طريق طويل ونحن بعيدون جداً عن تطبيع علاقات إسرائيل والسعودية

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10 تموز (يوليو)

  • 2002م مقتل ضابط إسرائيلي من دورية جفعاتي في منطقة نتساريم إثر إطلاق النار عليه من المقاومين الفلسطينيين.
  • 2001م عملية استشهادية على حاجز كوسيوفيم جنوب غزة، حيث قام الاستشهادي نافذ عايش النذر بتفجير نفسه بدورية إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين وتبنت كتائب القسام العملية.
  • 1985م خفر السواحل المصري يحتجز يختا إسرائيليا يضم 8 أفراد تسلل قرب ميناء بورسعيد.
  • 1968 المجلس الوطني الفلسطيني يجتمع في القاهرة ويعدل اسم "الميثاق القومي" إلى "الميثاق الوطني".
  • 1968م المجلس الوطني الفلسطيني يجتمع في القاهرة ويعدل اسم "الميثاق القومي" إلى "الميثاق الوطني"، وقد ناقش المجلس إعادة النظر في بناء الأجهزة العسكرية والسياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتمكينها من مواجهة متطلبات المرحلة الجديدة (مرحلة ما بعد حزيران واحتلال الأراضي العربية)، واستقالة الأستاذ أحمد الشقيري واختيار الأستاذ يحيى حمودة نائبا لرئيس المنظمة، بالإضافة إلى تشكيل مجلس وطني جديد من ممثلين عن جميع فصائل المنظمات الفدائية وجيش التحرير، ومن أهم قراراته: رفض القرار رقم 242 ، تغيير اسم الميثاق ليصبح الميثاق الوطني بدلاً من الميثاق القومي، المحافظة على الشخصية الوطنية الفلسطينية والتأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله لتحرير أرضه على أساس أن الهدف فلسطين، والوسيلة الكفاح المسلح والأداة الجماهير العربية الفلسطينية.
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