أبل تعمل على تطوير لاب توب بشاشة قابلة للطي

حتى الآن، كانت Asus هي الرائدة في الكمبيوتر المحمول بشاشة قابلة للطي، مع Zenbook Fold الخاص بها، ولكن يزعم تقرير جديد أنه من المقرر أن تحصل على بعض المنافسة الجادة في المستقبل، فوفقًا لتقرير صادر من كوريا، تعمل Apple على جهاز لاب توب بشاشة قابلة للطي، ويبدو أن الشركة تجري محادثات مع الموردين لإطلاق جهاز MacBook بشاشة قابلة للطي، سيحفز هذا الجهاز سوق العرض البطيء الآن ، إذا كان يؤتي ثماره.



وبحسب موقع GSM الهندى، فسيتم إصداره في عام 2026، بعد الكشف عنه في عام 2025، وقد استثمر صانعو شاشات العرض الكوريون مثل Samsung Display وLG Display الكثير في لوحات OLED لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مؤخرًا، الآن بعد أن أصبح سوق الهواتف الذكية مشبعًا إلى حد كبير، وتعمل الشركتان حاليًا على "تنسيق خطط التطوير والإنتاج لألواح OLED القابلة للطي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة" مع نمو السوق الناشئة لهما.



ومن المؤكد أن طلبًا من Apple سيجعل سنًا كبيرًا في هذا السوق الذي لا يزال صغيرًا، ووفقًا لمصدر التقرير، لا بد أن تكون أحجام العرض الأكبر مربحة لصانعي اللوحات ، على الرغم من صعوبة تحقيق كثافة بكسل كبيرة كلما زاد حجمها، ومع ذلك، تعد شاشات العرض القابلة للطي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر ربحية من الشاشات القابلة للطي للهواتف الذكية، لذلك من الواضح أن هذه ستكون فرصة كبيرة لصانعي شاشات العرض لكسب بعض المال الإضافي في المستقبل القريب.