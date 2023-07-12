النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2570) الاربعاء12/7/2023
أخبار فلسطينية
- هيئة الإسرى»: 130 معتقلاً من جنين بينهم مصابون
- الخارجية الفلسطينية تطالب بمحاسبة الكيان الإسرائيلي بعقوبات رادعة
- القدس: الاحتلال يُهجر عائلة صب لبن من منزلها ويسلمه للمستوطنين
- داعيةً السلطة للتوقف عن الاعتقالات...الفصائل الفلسطينية : الاعتقالات السياسية لا تُسهم في تهيئة الأجواء الإيجابية قُبيل اجتماع الأمناء العامين
- النخالة يهدد بمقاطعة اجتماع لأمناء الفصائل دعا له عباس
- د. المدلل: المقاومة في الضفة تستنزف الاحتلال والالتفاف الجماهيري هو ما حقق الانتصار في جنين
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أخبار إسرائيلي
- إسرائيل: توقيف العشرات خلال احتجاجات ضد الخطة الحكومية لإصلاح القضاء
- الاحتجاجات الإسرائيلية تتسع وتزداد حدة بعد إقرار الكنيست بنداً لإضعاف..
- نتنياهو يبحث مع مبعوث بايدن الخاص التوتر مقابل حزب الله
- عناصر بالاحتياط ضد إضعاف القضاء: "لن نطور قدرات سيبرانية لحكومة مجرمة"
- هنغبي يزور القاهرة ويبحث مع المسؤولين المصريين بحث تطوير حقل غاز "غزة مارين"
- اليمين يفعّل انقلابه... والمعارضة تحشد لإضراب شامل: إسرائيل في «اليوم الأصعب»
- توبيخ بايدن لـ«معشوقته» يتفاعل | أصوات إسرائيلية ناقدة: لسنا شيئاً من دون أميركا
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اخبار دولية
- واشنطن تتوسط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية
- لافروف: لا ينبغي التضحية بحل القضية الفلسطينية في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية
- الأمم المتحدة: هدم 38 مبنى خلال أسبوعين في الضفة والقدس
- »مسؤولة دولية: إسرائيل حوّلت الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى "سجن مفتوح"
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- الأسرى يقررون الاحتجاج ضد إدارة السجون ويلوحون بالإضراب
- النخالة يحذر من فشل اجتماع الأمناء العامين بسبب “الاعتقالات السياسية”.. وقيادة القوى تدعو لاستراتيجية جامعة
- مناورة تحاكي تعرض وسط إسرائيل لصواريخ المقاومة.. وأعداد كبيرة من مستوطني غلاف غزة يطلبون الدعم النفسي
- الرئيس الفلسطيني يتوجه إلى جنين غداً بعد أسبوع من عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي
- لافروف: لا ينبغي التضحية بحل القضية الفلسطينية في سبيل تمكين الألعاب الجيوسياسية
- كتيبة العياش” تعلن إطلاق صاروخين من جنين باتجاه مستوطنة إسرائيلية في الضفة- (فيديو)
- الحكومة الفلسطينية تنهي تقرير الأضرار النهائي لمخيم جنين خلال أسبوعين
- الخارجية الفلسطينية ترفض أكاذيب حكومة تل أبيب حول “التسهيلات” وترحب بـ”الصفعة” التي وجهها بايدن لنتنياهو
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال غرب رام الله
الشرق الأوسط
- عودة الاحتجاجات في إسرائيل رفضاً للإصلاح القضائي
- إسرائيل: توقيف العشرات خلال احتجاجات ضد الخطة الحكومية لإصلاح القضاء
- واشنطن تتوسط بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البرية
- اعتقال ضابط إسرائيلي لبيعه أسلحة لمنظمات الجريمة العربية
- النخالة يهدد بمقاطعة اجتماع لأمناء الفصائل دعا له عباس
الغد الأردنية
- الشرطة السويدية تسمح بمظاهرة جديدة لـ"حرق نصوص دينية"
- معركة التهويد مستمرة.. مستوطنة كبيرة في قلب القدس المحتلة
- سيتواصل العنف طالما ظلت إسرائيل تحتل أراضي الفلسطينيين
- الدولة تعمل على خطة بناء واسعة لليهود في شرقي القدس
- الأشغال الفلسطينية تنتهي من إزالة الركام ضمن عملية إعادة إعمار جنين
- شرطة الاحتلال الإسرائيلي تقمع رافضي الانقلاب القضائي
- اعتقالات وإغلاق طرق في "إسرائيل" احتجاجًا على التغييرات القضائية
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الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
- «هيئة الإسرى»: 130 معتقلاً من جنين بينهم مصابون
- رئيس «الهستدروت» يهدّد نتنياهو بالإضراب: أوقف الفوضى الجنونية!
- 300 ضابط في منظومة «السايبر» الإسرائيلية يتوقفون عن الخدمة
- التظاهرات تجتاح إسرائيل ضدّ «الانقلاب القضائي»
- القدس: الاحتلال يُهجر عائلة صب لبن من منزلها ويسلمه للمستوطنين
- عباس يزور جنين غداً للمرة الأولى منذ 12 عاماً
- توبيخ بايدن لـ«معشوقته» يتفاعل | أصوات إسرائيلية ناقدة: لسنا شيئاً من دون أميركا
الشرق القطرية
الشروق المصرية
- اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين المعارضين للإصلاحات القضائية بعد القراءة الأولى
- الآلاف من الإسرائيليين يحتجون عقب موافقة الكنيست فى القراءة الأولى على الإصلاحات القضائية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- تقرير صواريخ الضفة.. مرحلة جديد في مواجهة الاحتلال
- بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويتلقون شروحاً عن الهيكل المزعوم
- ضحية قتل بالرصاص صباح اليوم بكفر قرع في الداخل المحتل
- اعتقالات في مداهمات واسعة للاحتلال بالضفة الغربية
- بالفيديو التاسعة بتوقيت فلسطين.. "كتائب القسام" تفاجئ العالم بصواريخ (J80)
- بالصور حماس: استيلاء الاحتلال على منزل عائلة "صب لبن" جريمة حرب وعدوان على شعبنا
- الفصائل: نرفض الاعتقالات السياسية في الضفة ونعتبرها انتهاكًا خطيرًا للقانون
صحيفة القدس
- إصابات واعتقالات في مداهمات واسعة للاحتلال بالضفة الغربية
- الرئيس عباس في جنين اليوم
- غالانت يستخدم حق النقض ضد قانون بشأن جثث الشهداء
- مشروع قانون جديد بالكنيست يهدف للإضرار بالسلطة اقتصاديًا
- صحيفة عبرية: هنغبي زار القاهرة مؤخرًا بشأن "غزة مارين"
صحيفة الأيام
- »إصابة خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد ومداهمة منازل عدة في محافظة جنين
- »تهجير قسري لتجمع فلسطيني جديد شرق رام الله
- »أبو يوسف: لا أجندة محددة لاجتماع الأمناء العامين
- »الاحتلال يزعم العثور على سيارة مفخخة في مخيم جنين
- »مسؤولة دولية: إسرائيل حوّلت الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى "سجن مفتوح"
- »الأمم المتحدة: هدم 38 مبنى خلال أسبوعين في الضفة والقدس
- »الاحتجاجات الإسرائيلية تتسع وتزداد حدة بعد إقرار الكنيست بنداً لإضعاف..
» الحياة الجديدة
- الرئيس يتوجه إلى جنين اليوم للاطلاع على أحوال المواطنين
- 5 قتلى في انهيار مبنيين في كوناكري
- حالة الطقس: كتلة هوائية حارة حتى الجمعة
- الجامعة العربية تدين الاستيلاء على منزل عائلة صب لبن
- تواصل فعاليات ملتقى فلسطين السادس للرواية العربية لليوم الثاني
وكالة الرأي
- فصائل المقاومة: الاعتقالات السياسة بالضفة جريمة بحق الوطن
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- إصابات واعتقالات في مداهمات واسعة للاحتلال بالضفة
- "المرور": وفاة و6 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة
- "العدل" تندد بالإخلاء القسري لعائلة "صب لبن" من القدس
- فيديو " الأشغال" تستعرض إنجازاتها وخطتها للنصف الثاني من العام"/>
- فيديو " الأشغال" تستعرض إنجازاتها وخطتها للنصف الثاني من العام
- الفصائل ترفض اعتقال أسرى وكوادر المقاومة في الضفة الغربية
- قوة خاصة للاحتلال تختطف شابًا من بيت لحم
وكالة صفا
- بعد 10 سنوات من حياة الخيام..بالصور قرار إغلاق مخيم "بحركة" في أربيل يهدد عائلات فلسطينية بالتشريد
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- إصابات واعتقالات خلال اقتحامات بالضفة
- لدعم السلطة...مسؤول إسرائيلي يبحث ملف غاز غزة في مصر
فلسطين اليوم
- داعيةً السلطة للتوقف عن الاعتقالات...الفصائل الفلسطينية : الاعتقالات السياسية لا تُسهم في تهيئة الأجواء الإيجابية قُبيل اجتماع الأمناء العامين
- معادلة (وحدة الساحات) حاضرة بكل تفاصيلها
- د. المدلل: المقاومة في الضفة تستنزف الاحتلال والالتفاف الجماهيري هو ما حقق الانتصار في جنين
- تعليمات هامة للمواطنين للتعامل مع الموجة شديدة الحرارة القادمة من الهند
- بالفيديو إصابات بمواجهات في نابلس.. واعتقالات واقتحامات بطولكرم والخليل والقدس
- بالفيديو بطريقة وحشية.. قوات الاحتلال تعتقل شبان وتصيب أخر في اريحا
سما نيوز
- هنغبي يزور القاهرة ويبحث مع المسؤولين المصريين بحث تطوير حقل غاز "غزة مارين"
- كتيبة جنين تنشر مشاهد من نقل إصابات لوحدة "إيغوز" بعد وقوعها في أحد الكمائن
- اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا
- روسيا: "الحرب العالمية الثالثة تقترب"
- الرئيس عباس يصل المستشفى الاستشاري في رام الله (فيديو)
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عرب ٤٨
- مرشح الائتلاف يرفض تعيين قاضيا عربيا "ليس صهيونيا"
- هنغبي بحث بالقاهرة تطوير حقل غاز "غزة مارين"
- هل يرجئ نتنياهو خطة حكومته لإضعاف القضاء للدورة المقبلة للكنيست؟
- تصاعد الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء: اعتقالات وإصابات وإغلاق شوارع رئيسية
- اختطاف مواطن إسرائيلي خلال رحلة في إثيوبيا
- نتنياهو يبحث مع مبعوث بايدن الخاص التوتر مقابل حزب الله
- عناصر بالاحتياط ضد إضعاف القضاء: "لن نطور قدرات سيبرانية لحكومة مجرمة"
- مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس المحتلة
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
- الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل ثلاثة آخرين في مخيم عقبة ج ...
- الرئيس يتوجه إلى جنين اليوم للاطلاع على أحوال المواطنين ومتا ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 12 تموز (يوليو)
- 2006م استشهاد المجاهد نظمي فتحي عبد ربه (22معاماً) من كتائب القسّام متأثراً بجراح أصيب بها خلال تصديه لقوات الاحتلال شمال قطاع غزة.
- 2006م في مجرة صهيونية مروعة.. استشهاد الدكتور نبيل أبو سلمية أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وزوجته وأطفاله السبعة بقصف صهيوني استهدفهم داخل منزلهم بحي الشيخ رضوان في غزة، وإصابة 35 مواطناً بجراح.
- 2006م نجاة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف من محاولة اغتيال صهيونية في حي الشيخ رضوان بغزة.
- 2006م عملية نوعية بطولية لحزب الله تسفر عن أسر جنديين صهيونيين ومقتل سبعة آخرين وإصابة 11مبجراح في هجوم على مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.
- 2005م نفّذ الاستشهاديّ أحمد سامي أحمد غازي (18 عاماً)، من قرية عتيل قضاء طولكرم، عملية استشهادية في منطقة "شافي شمرون" الصهيونيّة، وقُتِل خلالهال 3 صهاينة وجرح أربعون آخرون. وتبنّت حركة الجهاد الإسلامي العملية.
- 1994م دخول أربعة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة دون موافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلية التي اشترطت إخراجهم لمناقضة ذلك لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، والذي ينص على أن تكون عودة الكوادر الفلسطينية مرهونة بموافقة إسرائيلية.
- 1994م حكومة تل أبيب تقترح وضع الأماكن الإسلامية المقدسة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها تحت "إدارة دولية".
- 1994 دخول أربعة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة دون موافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلية التي اشترطت إخراجهم لمناقضة ذلك لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، والذي ينص على أن تكون عودة الكوادر الفلسطينية مرهونة بموافقة إسرائيلية.
- 1956م استشهاد القائمقام مصطفى حافظ، المكلف بالإشراف على كتيبة الفدائيين الفلسطينيين، وقد قام أفراد هذه الكتيبة تحت قيادته بالرد على ما قامت به العصابات الصهيونية من حوادث الاغتيال الفردي والاعتداءات على مواقع القوات العسكرية الأمامية وضرب السكان المدنيين من أهالي قطاع غزة، وأرسل الصهاينة احد مندوبيهم يحمل طرداً محشواً بمواد شديدة الانفجار، حيث انفجر ذلك الطرد وأصيب الشهيد مصطفى حافظ بجراح بالغة ليستشهد عن عمر يناهز الرابعة والثلاثين عاماً.
- 1953م (إسرائيل) تنقل مقر وزارة الخارجية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس.
- 1936م اغتيال الشيخ عبد النور الخطيب إمام مسجد عمر في مدينة القدس.
- 1927 مقتل نحو 1000 شخص في فلسطين نتيجة وقوع هزة أرضية
- 1902م رسالة هرتزل إلى تشميرلين رئيس وزراء بريطانيا التي تتضمن مشروع توطين اليهود في سيناء.
- 1191م سقطت مدينة عكا في يد الصليبيين.
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