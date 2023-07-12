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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2570) الاربعاء12/7/2023

12 تموز / يوليو 2023 11:05

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2570)  الاربعاء12/7/2023

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 12 تموز (يوليو)
  • 2006م استشهاد المجاهد نظمي فتحي عبد ربه (22معاماً) من كتائب القسّام متأثراً بجراح أصيب بها خلال تصديه لقوات الاحتلال شمال قطاع غزة.
  • 2006م في مجرة صهيونية مروعة.. استشهاد الدكتور نبيل أبو سلمية أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وزوجته وأطفاله السبعة بقصف صهيوني استهدفهم داخل منزلهم بحي الشيخ رضوان في غزة، وإصابة 35 مواطناً بجراح.
  • 2006م نجاة القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف من محاولة اغتيال صهيونية في حي الشيخ رضوان بغزة.
  • 2006م عملية نوعية بطولية لحزب الله تسفر عن أسر جنديين صهيونيين ومقتل سبعة آخرين وإصابة 11مبجراح في هجوم على مواقع الاحتلال شمال فلسطين المحتلة.
  • 2005م نفّذ الاستشهاديّ أحمد سامي أحمد غازي (18 عاماً)، من قرية عتيل قضاء طولكرم، عملية استشهادية في منطقة "شافي شمرون" الصهيونيّة، وقُتِل خلالهال 3 صهاينة وجرح أربعون آخرون. وتبنّت حركة الجهاد الإسلامي العملية.
  • 1994م دخول أربعة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة دون موافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلية التي اشترطت إخراجهم لمناقضة ذلك لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، والذي ينص على أن تكون عودة الكوادر الفلسطينية مرهونة بموافقة إسرائيلية.
  • 1994م حكومة تل أبيب تقترح وضع الأماكن الإسلامية المقدسة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها تحت "إدارة دولية".
  • 1994 دخول أربعة من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة دون موافقة سلطة الاحتلال الإسرائيلية التي اشترطت إخراجهم لمناقضة ذلك لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993، والذي ينص على أن تكون عودة الكوادر الفلسطينية مرهونة بموافقة إسرائيلية.
  • 1956م استشهاد القائمقام مصطفى حافظ، المكلف بالإشراف على كتيبة الفدائيين الفلسطينيين، وقد قام أفراد هذه الكتيبة تحت قيادته بالرد على ما قامت به العصابات الصهيونية من حوادث الاغتيال الفردي والاعتداءات على مواقع القوات العسكرية الأمامية وضرب السكان المدنيين من أهالي قطاع غزة، وأرسل الصهاينة احد مندوبيهم يحمل طرداً محشواً بمواد شديدة الانفجار، حيث انفجر ذلك الطرد وأصيب الشهيد مصطفى حافظ بجراح بالغة ليستشهد عن عمر يناهز الرابعة والثلاثين عاماً.
  • 1953م (إسرائيل) تنقل مقر وزارة الخارجية من مدينة تل أبيب إلى مدينة القدس.
  • 1936م اغتيال الشيخ عبد النور الخطيب إمام مسجد عمر في مدينة القدس.
  • 1927 مقتل نحو 1000 شخص في فلسطين نتيجة وقوع هزة أرضية
  • 1902م رسالة هرتزل إلى تشميرلين رئيس وزراء بريطانيا التي تتضمن مشروع توطين اليهود في سيناء.
  • 1191م سقطت مدينة عكا في يد الصليبيين.
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