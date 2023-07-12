النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2570) الاربعاء12/7/2023

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هيئة الإسرى»: 130 معتقلاً من جنين بينهم مصابون

الخارجية الفلسطينية تطالب بمحاسبة الكيان الإسرائيلي بعقوبات رادعة

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