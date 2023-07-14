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نيمار خارج خطط باريس سان جيرمان الهجومية الموسم القادم

14 تموز / يوليو 2023 06:12

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رجحت تقارير صحفية فرنسية أن المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد لفريق باريس سان جيرمان لم يضع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا في خططه الهجومية خلال التشكيل الذي سيخوض به مباريات الموسم القادم.

ووفقاً لصحيفة "لوباريزيان" فإن لويس إنريكي لم يكشف عن أي شيء من خططه، النادي يريد تشكيل ثلاثي الهجوم بتواجد مبابي على اليسار والبحث عن رأس حربة سواء كان "فلاهوفيتش، كولو مواني، وجناح أيمن "بيرناردو سيلفا" ولا يوجد مكان في المقدمة لنيمار جونيور.

واصل التقرير: "تشيلسي لا يزال يضع عينه على نيمار إذا قرر مغادرة باريس، يتبقى معرفة موقف صناع القرار في باريس سان جيرمان من ملف البرازيلي".

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نتائج الاختبارات البدنية التى أجراها البرازيلى نيمار أثبتت عدم جاهزيته للعودة من الملاعب بعد الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل الأيمن يوم 19 فبراير الماضى.
 
وكان نيمار دا سيلفا قد تعرض لإصابة فى الكاحل الأيمن فى 19 فبراير الماضى، أدت إلى غيابه حتى نهاية الموسم، بعد إجراء جراحة عاجلة فى قطر.
 
وأضافت أن البرازيلى نيمار توجه إلى المستشفى الأمريكى فى نويى سور سين، لاختبار وضع إصابته الأخيرة، لكن شارك فى تدريبات خفيفة مع العودة للمران الجماعى تحت قيادة إنريكى مؤخرًا بدون اللاعبين الدوليين.
 
وأنهت الصحيفة أن نيمار سيخضع للمراقبة الطبية مرة أخرى خلال تدريبه الأول، لتقييم وضعه البدني من جديد حيث أثارت الاختبارات التي أُجريت الاثنين، بعض الشكوك بشأن تعافيه وعودته إلى الملاعب.
 
جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي موسم 2022-2023، بالإضافة إلى كأس السوبر الفرنسى.

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