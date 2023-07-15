نتائج مباريات الجمعة في بطولة كأس أبو عمار

انطلقت الجمعة منافسات بطولة كأس أبو عمار لموسم 2023//2024 لأندية دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

واكتسح مركز بلاطة نظيره السموع بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الخضر بمدينة بيت لحم.

سجل رباعية بلاطة محمود أبو وردة " هدفين "، وعبد الرحمن وشاح، وقصي البطاط، بينما سجل للسموع محمد أبو عواد.

وعلى ذات الملعب، فاز هلال القدس على أهلي الخليل بهدفين مقابل هدف واحد، افتتح التسجيل للهلال محمد نزل وعزز صادق عبيد النتيجة بتسجيل الهدف الثاني، وقلص أشرف نعمان النتيجة بتسجيل الهدف الوحيد للأهلي من ركلة جزاء.

وتعادل مؤسسة البيرة مع شباب العبيدية بدون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الحسين بن علي بمدينة الخليل المحتلة.