النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2580) الثلاثاء25/7/2023
أخبار فلسطينية
- استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في نابلس- (فيديو وصور)
- اشتية: المجتمع الإسرائيلي يدفع ثمن صمته على “جرائم” حكومته المتطرفة- (فيديو)
- مسؤول: عباس يترأس اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة
- «حماس» نحو المشاركة... و«الجهاد» تُقاطع: «لقاء القاهرة» محفوف بالفشل
- وفد من حماس يلتقي بالقائد "النخالة" على ضوء جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر
- الفصائل تنعى شهداء نابلس وتؤكد أن الرد على اغتيالهم قادم
- »هيئة الأسرى تحذر من تدهور الأوضاع في سجون الاحتلال إسناداً لأسيرتين
- »"الأونروا" تناشد للحصول على 23 مليون دولار لدعم مخيم جنين
أخبار إسرائيلي
- قرار «الكنيست» يفجّر تظاهرات واسعة في إسرائيل
- الكنيست الإسرائيلي يقر قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل
- سيارة تندفع وسط متظاهرين إسرائيليين... ووقوع إصابات طفيفة
- نتنياهو يأمل عقد اتفاق شامل مع المعارضة
- الخلافات تمزّق المعسكرين في إسرائيل و«الصراع في البدايات»
- بنيامين نتنياهو... «صقر» في عين العاصفة
- نتنياهو يغادر المستشفى بعد زراعة جهاز ينظم ضربات القلب
- الرئيس الإسرائيلي يتحدث عن "قاعدة للحل" والمعارضة تعلن انهيار "المحادثات "
- الكنيست الإسرائيلي يمرر قانون "المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا
- »حكومة نتنياهو تتحدى وتمرر قوانينها وقادة الاحتجاجات يعلنون "القتال" حتى...
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اخبار دولية
- حملة أمريكية ضد “غوغل” و”أمازون” تطالب بإنهاء عقودهما التجسسية مع إسرائيل
- واشنطن تدعو نتنياهو إلى إيجداد حل وسط لمشكلة التعديلات القضائية
- غليان في "إسرائيل".. وبايدن يدعو نتنياهو لوقف التعديلات القضائية
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اخبار عربية
- رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك
- الأردن وغانا يبحثان التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب نابلس- (صور وفيديو)
- قوات الاحتلال تقتحم 3 مخيمات في طولكرم ونابلس وأريحا وتدمر أجزاء واسعة منها
- وزارة “شؤون المرأة” تندد بالتضييق على الأسيرتين شاهين وجرادات.. وأسرى “النقب” يحتجون على تفاقم أوضاعهم
- وساطات داخلية واتصالات مع مصر لتجاوز عقبة الخلافات قبل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية
- إصابات واعتقالات بمداهمات للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية- (فيديوهات)
الشرق الأوسط
- إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية
- تعديلات نتنياهو تغرق إسرائيل في فوضى
- إسرائيل: بدء التصويت على مشروع قانون يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا
الغد الأردنية
- مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة
- حكومة الاحتلال تدعم تنظيم "مسيرة الأعلام" التهويدية بالقدس للتحريض على "الأقصى"
- الكنيست الإسرائيلي يمرر قانون "المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا
الاهرام المصرية
- مصادر فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على ثلاثة شبان في "نابلس"
- الأردن وغانا يبحثان التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين
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- الاخبار اللبنانية
- لعنة جنين وراء العدو: نموذج العبوات الناسفة يتنقّل
- «حماس» نحو المشاركة... و«الجهاد» تُقاطع: «لقاء القاهرة» محفوف بالفشل
- إتاحة السفر عبر «رامون»: إسرائيل لا تيأس من «تدجين» الغزّيين
الشرق القطرية
- استشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف قوات الاحتلال لمركبتهم عند بوابة جبل
- وسط احتجاجات عارمة..الكنيست الإسرائيلي يقر تعديلات تقيد "صلاحيات
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الشروق المصرية
- فلسطين تسلم مرافعتها لمحكمة العدل لإصدار فتوى في وجود الاحتلال بأراضيها
- مزيد من الاحتجاجات مع إقرار البرلمان الإسرائيلي لمشروع قانون قضائي مثير للانقسام
- لماذا تتوحد القوى السياسية والشعبية في إسرائيل ضد نتنياهو؟ – الغارديان
- إسرائيل: إصابة 3 أشخاص بعد اصطدام سيارة بمتظاهرين ضد تعديل النظام القضائي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالصور الاحتلال يعدم ثلاثة شبَّان داخل مركبتهم في نابلس
- الصحف العبرية تتشح بالسواد بعد تمرير "الكنيست" لقانون "المعقولية"
- تقرير اقتحام مخيم "نور شمس".. دمار وخراب لم يفت من صمود الأهالي
- مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" ويؤدون طقوساً تلمودية
- قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
- سرايا القدس: نحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حياة المعتقلين في سجونها بالضفة
- هيئة مقدسية: "مسيرة الأعلام" تهدف لتهويد القدس وشعبنا يملك عناصر قوة لإفشالها
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صحيفة القدس
- صور|| الاحتلال يغتال 3 شبان بدم بارد في نابلس
- إدانات لجريمة اغتيال 3 شبان في نابلس
- هدم منزل ومنشآت واستيلاء على ممتلكات بالقدس والأغوار
- الرئيس عباس يلتقي أردوغان اليوم والسيسي نهاية الشهر الجاري
- مجموعة من الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
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صحيفة الأيام
- تدمير وإصابات خلال اقتحام مخيم نور شمس والمستوطنون يحرقون ويجرفون في...
- »حكومة نتنياهو تتحدى وتمرر قوانينها وقادة الاحتجاجات يعلنون "القتال" حتى...
- »هيئة الأسرى تحذر من تدهور الأوضاع في سجون الاحتلال إسناداً لأسيرتين
- »"الأونروا" تناشد للحصول على 23 مليون دولار لدعم مخيم جنين
- »القدس: وقفة أمام القنصلية السويدية إدانة لحرق القرآن الكريم
- »موجة الحر: 15 قتيلاً في حرائق بالجزائر وإجلاء آلاف السياح من جزر اليونان
- »موجة الحر تفاقم أزمة الطاقة في قطاع غزة
- »نداء شرارة "تُسلطن" جمهور مهرجان فلسطين الدولي
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» الحياة الجديدة
- استشهاد ثلاثة شبان باستهداف مركبتهم عند بوابة جبل جرزيم في نابلس
- أبو ردينة: اغتيال الشبان الثلاثة قرب نابلس "جريمة حرب"
- الاحتلال يهدم منشآت زراعية ويقتلع أشجارا في بلدة الزعيم شرق القدس
- نور شريتح انتزع النجاح من أنياب الاحتلال
وكالة الرأي
- محدث الصحة: 3 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- المالية: صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين
- الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله في بيت حنينا
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية
- الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية بالعيسوية
- مقاومون يستهدفون حافلة للمستوطنين جنوب نابلس
- حماس تبحث مع الفصائل سبل انجاح اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة
وكالة صفا ط قيود
- أولمرت: "إسرائيل" دخلت حربًا أهلية
- توتر بين "إسرائيل" والأردن بسبب "السوالف"
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
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- السجون أمام خطوات تصعيدية نصرة لجرادات وشاهين…والحركة الأسيرة تبحث آليات الرد اليوم
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة المحتلة
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سما نيوز
- اغتيال 3 شبان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في نابلس
- الصحف العبرية تتشح بالسواد
- أولمرت: "إسرائيل" في طريقها إلى حرب أهلية" ..وباحث كبير يتوقع انقلاباً عسكرياً في تل أبيب
- "إسرئيل": احتجاجات واسعة ومواجهات عنيفة بين الشرطة والمستوطنين (صور وفيديو)
- صور: أضرار في حافلة للمستوطنين بعد تعرضها لإطلاق نار قرب حوارة
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عرب ٤٨
- مواجهات واعتقالات بالضفة: 3 شهداء برصاص الاحتلال بنابلس
- الاحتلال يهدم منشآت سكنية وزراعية بالعيسوية
- اقتحام للمستوطنين ومواجهات مع قوات الاحتلال قرب رام الله
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وكالة وفا
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- الخالدي: الرئيس يلتقي اليوم نظيره التركي وسيعقدان جلسة محادث ...
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- استشهاد ثلاثة شبان باستهداف مركبتهم عند بوابة جبل جرزيم في ن ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 25 تموز (يوليو)
- 2001م اغتيال القائد القسامي صلاح الدين دروزة "أبو النور" من نابلس خلال قصف سيارته بالصواريخ من طائرات إسرائيلية وكان أحد المبعدين إلى مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992م.
- 2000م رئيس السلطة الفلسطينية السيد ياسر عرفات يرفض في كامب ديفيد التوقيع على التنازل عن الثوابت الوطنية والمتمثلة في عروبة القدس وكونها عاصمة الدولة الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
- 25 تموز 1982- الاجتياح الاسرائيلي للبنان: ياسر عرفات يوقع وثيقة يوافق فيها على «كل قرارات الامم المتحدة» المتعلقة بفلسطين.
- 1995 بدء العمل بقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني (صدر في 18 تموز/ يوليو 1995).
- 1995 الشرطة الأمريكية تعتقل الدكتور موسى أبو مرزوق (ولد عام 1951) رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في مطار نيويورك.
- 1993 زكريا الآغا عضو الوفد الفلسطيني المفاوض يتعرض لاعتداء من قبل جنود اسرائيليين.
- 1982م الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يوقع في بيروت وثيقة تعترف بكل قرارات الأمم المتحدة حول المسألة الفلسطينية.
- 1982ماكتشاف مخطط أعده ياؤول ليرنر أحد أتباع الحاخام المتطرف مائير كاهانا (1932م- 1990) زعيم حركة "كاخ" اليهودية لتدمير قبة الصخرة المشرفة في القدس المحتلة.
- 1979م اغتيال زهير محسن، رئيس الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية، و رئيس منظمة الصاعقة الفلسطينية، المقربة من سوريا، في مدينة "كان" في فرنسا، على يد الموساد الإسرائيلي.
- 1972م إصابة المسؤول الإعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسام أبو شريف في انفجار طرد ملغوم في بيروت. خططت للعملية المخابرات الإسرائيلية.
- 1967م السلطات الإسرائيلية تجري إحصاء لسكان القدس بعد الاحتلال، وتقرر مصادرة أملاك من سمتهم "الغائبين" من المواطنيين الإصليين الذين أرغموا على الهجرة.
- 1938م مصرع 45 وإصابة 45 آخرين من المدنيين الفلسطينيين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابة الأرغون في سوق مدينة حيفا.
- 1946 انعقد هذا المؤتمر في لندن واقترح تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق يهودية وعربية والقدس والنقب، وأن تشكل حكومة مركزية مختصة من المناطق الأربعة برئاسة المندوب السامي البريطاني (نظام فيدرالي بزعامة بريطانيا).
- 1882مالحكومة العثمانية تمنع يهود روسيا ورومانيا من الهجرة إلى فلسطين، كما تمنع بيع أراضيها لليهود بسبب سعيهم للاستيطان فيها.