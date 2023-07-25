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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2580) الثلاثاء25/7/2023

25 تموز / يوليو 2023 10:53

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2580)  الثلاثاء25/7/2023

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 25 تموز (يوليو)
  • 2001م اغتيال القائد القسامي صلاح الدين دروزة "أبو النور" من نابلس خلال قصف سيارته بالصواريخ من طائرات إسرائيلية وكان أحد المبعدين إلى مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992م.
  • 2000م رئيس السلطة الفلسطينية السيد ياسر عرفات يرفض في كامب ديفيد التوقيع على التنازل عن الثوابت الوطنية والمتمثلة في عروبة القدس وكونها عاصمة الدولة الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
  • 25 تموز 1982- الاجتياح الاسرائيلي للبنان: ياسر عرفات يوقع وثيقة يوافق فيها على «كل قرارات الامم المتحدة» المتعلقة بفلسطين.
  • 1995 بدء العمل بقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني (صدر في 18 تموز/ يوليو 1995).
  • 1995 الشرطة الأمريكية تعتقل الدكتور موسى أبو مرزوق (ولد عام 1951) رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في مطار نيويورك.
  • 1993 زكريا الآغا عضو الوفد الفلسطيني المفاوض يتعرض لاعتداء من قبل جنود اسرائيليين.
  • 1982م الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يوقع في بيروت وثيقة تعترف بكل قرارات الأمم المتحدة حول المسألة الفلسطينية.
  • 1982ماكتشاف مخطط أعده ياؤول ليرنر أحد أتباع الحاخام المتطرف مائير كاهانا (1932م- 1990) زعيم حركة "كاخ" اليهودية لتدمير قبة الصخرة المشرفة في القدس المحتلة.
  • 1979م اغتيال زهير محسن، رئيس الدائرة العسكرية في منظمة التحرير الفلسطينية، و رئيس منظمة الصاعقة الفلسطينية، المقربة من سوريا، في مدينة "كان" في فرنسا، على يد الموساد الإسرائيلي.
  • 1972م إصابة المسؤول الإعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسام أبو شريف في انفجار طرد ملغوم في بيروت. خططت للعملية المخابرات الإسرائيلية.
  • 1967م السلطات الإسرائيلية تجري إحصاء لسكان القدس بعد الاحتلال، وتقرر مصادرة أملاك من سمتهم "الغائبين" من المواطنيين الإصليين الذين أرغموا على الهجرة.
  • 1938م مصرع 45 وإصابة 45 آخرين من المدنيين الفلسطينيين في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابة الأرغون في سوق مدينة حيفا.
  •  1946 انعقد هذا المؤتمر في لندن واقترح تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق يهودية وعربية والقدس والنقب، وأن تشكل حكومة مركزية مختصة من المناطق الأربعة برئاسة المندوب السامي البريطاني (نظام فيدرالي بزعامة بريطانيا).
  • 1882مالحكومة العثمانية تمنع يهود روسيا ورومانيا من الهجرة إلى فلسطين، كما تمنع بيع أراضيها لليهود بسبب سعيهم للاستيطان فيها.
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