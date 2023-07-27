النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2582) الخميس27/7/2023

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محكمة إسرائيلية تصادق على اقتلاع وتهجير سكان راس جرابة لتوسيع ديمونا

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27 تموز (يوليو)

·1996 وفاة الفلسطيني محمود اجميل في سجن نابلس نتيجة التعذيب على يد أمن قوات البحرية.

·1971م استشهاد القائد أبو علي إياد "وليد أحمد نمر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو القيادة العامة لقوات العاصفة وهو من موليد مدينة قلقيلية عام 1934م.

·1905 المؤتمر الصهيوني السابع في بال حيث انعقد هذا المؤتمر في الفترة من (27/7-2/8/1905)، بحضور 497 مندوباً يمثلون كل الأحزاب التقليدية والجمعيات الصهيونية، وهو أول مؤتمر صهيوني يعقد بعد وفاة مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية تيودور هرتزل.

·1950 نيوزيلندا تعترف بدولة "إسرائيل" بعد عامين من إنشائها.