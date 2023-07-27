النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2582) الخميس27/7/2023
أخبار فلسطينية
- حماس: قيادة الحركة التقت مسؤولين سعوديين
- فتح وحماس والجهاد تدعو لحماية الأقصى والتصدي للاحتفال بـ”خراب الهيكل” المزعوم
- الاحتلال يضاعف العقوبات على أبطال الهروب من “سجن جلبوع”
- الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة
- اجتماع بين عباس وهنية في أنقرة واتصالات متسارعة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين
- حماس: الأقصى يتعرض لخطر كبير يستوجب نصرته والانتفاضة لحمايته
- الخارجية: اقتحام بن غفير للأقصى شرعنة إسرائيلية رسمية لتهويده
- زياد النخالة: إذا كانت هناك تطورات في فلسطين فإن حزب الله سيكون جزءا من المعركة
- الجبهة الشعبيّة تدعو عباس لعدم إفشال اجتماع القاهرة
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أخبار إسرائيلي
- محكمة إسرائيلية تصادق على اقتلاع وتهجير سكان راس جرابة لتوسيع ديمونا
- المتطرف بن غفير يقود اقتحامات المستوطنين للأقصى بذكرى "خراب الهيكل"
- جيش الاحتلال يعترف بفشل الهجوم على جنين ويحضر لعمل عسكري جديد
- 390 مستوطنا يقتحمون الأقصى قبل ساعات من احتفالات ذكرى “خراب المعبد” ومنظمة جبل الهيكل ترفع شعار “لنتوقف عن البكاء ونبدأ بالبناء”
- اجتماع بين عباس وهنية في أنقرة واتصالات متسارعة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين
- «العليا» الإسرائيلية تجيز سريان قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقولية».. والاستئناف في أيلول
- »"أطباء بلا حدود": الإجراءات الإسرائيلية في مسافر يطا ترتقي إلى جرائم حرب
- محكمة إسرائيلية تصادق على اقتلاع وتهجير سكان راس جرابة لتوسيع ديمونا
اخبار دولية
- منظمة أمريكية تعارض دخول إسرائيل برنامج إعفاء التأشيرة.. ولقاءات فلسطينية أمريكية تبحث الأوضاع المتأزمة
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- في ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”.. بن غفير وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى- (فيديو)
- استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية
- غزة.. تظاهرة قرب السياج الفاصل تنديدا باقتحام الأقصى
- 390 مستوطنا يقتحمون الأقصى قبل ساعات من احتفالات ذكرى “خراب المعبد” ومنظمة جبل الهيكل ترفع شعار “لنتوقف عن البكاء ونبدأ بالبناء”
- اجتماع بين عباس وهنية في أنقرة واتصالات متسارعة لإنجاح اجتماع الأمناء العامين
- منظمة أمريكية تعارض دخول إسرائيل برنامج إعفاء التأشيرة.. ولقاءات فلسطينية أمريكية تبحث الأوضاع المتأزمة
- فتح وحماس والجهاد تدعو لحماية الأقصى والتصدي للاحتفال بـ”خراب الهيكل” المزعوم
- الاحتلال يضاعف العقوبات على أبطال الهروب من “سجن جلبوع”
- الجيش الإسرائيلي يعتقل 40 فلسطينيا في الضفة
-
الشرق الأوسط
- مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة
- إسرائيل قلقة على كفاءة جيشها
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الغد الأردنية
الاهرام المصرية
الاخبار اللبنانية
- أنقرة تجمع عباس وهنية: ترتيبات ما قبل «لقاء القاهرة»
- العدو يواصل تسخين الضفة: تلويحٌ باجتياح جديد لجنين
- «العليا» الإسرائيلية تجيز سريان قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقولية».. والاستئناف في أيلول
الشرق القطرية
الشروق المصرية
- حماس: قيادة الحركة التقت مسؤولين سعوديين
- زياد النخالة: إذا كانت هناك تطورات في فلسطين فإن حزب الله سيكون جزءا من المعركة
- يديعوت أحرنوت: الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل الهجوم على جنين ومخيمها ويحضر لعمل عسكري جديد
- الاحتلال الإسرائيلى يقتحم حى الطيرة فى قلب رام الله
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يعتمد قرارين لصالح فلسطين
- استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة وإصابة صحفي بالرصاص في رام الله
- قطر تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري غير شرعي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو بقيادة المتطرّف "بن غفير".. آلاف المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
- "قاسم": الاقتحامات الواسعة والمتواصلة للأقصى تصعيد خطير للحرب الدينية
- تقرير بؤرة استيطانية جديدة تنغص حياة أهالي دير استيا غرب سلفيت
- بالفيديو شهيد بمواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
- الجبهة الشعبيّة تدعو عباس لعدم إفشال اجتماع القاهرة
- حماس: الأقصى يتعرض لخطر كبير يستوجب نصرته والانتفاضة لحمايته
- تظاهرة شرق غزة نصرةً للأقصى
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صحيفة القدس
- بقيادة المتطرف بن غفير.. اقتحام واسع للمسجد الأقصى
- تشديد الحراسة الأمنية على أهداف إسرائيلية محددة بالضفة
- إدانات لاقتحام المستوطنين بقيادة بن غفير المسجد الأقصى
- غالانت يهاتف وزير الدفاع التركي ويتفقان على التعاون
- قرار قضائي إسرائيلي بتهجير سكان قرية بالداخل المحتل
صحيفة الأيام
- شهيد برصاص جيش الاحتلال في نابلس خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم العين
- »مصادر إسرائيلية: لا مفر من القيام بعملية عسكرية جديدة في مخيم جنين
- »أنقرة: الرئيس يستقبل قيادة "حماس" لبحث إنجاح اجتماع الفصائل
- »القدس: مستوطنون يتقدمهم بن غفير يقتحمون البلدة القديمة
- »"أطباء بلا حدود": الإجراءات الإسرائيلية في مسافر يطا ترتقي إلى جرائم حرب
- »غزة: مربو الدواجن يشكون تدنياً "كارثياً" في الأسعار بسبب الركود
- »مرافق متخصصة لحفظ وترميم الأقمشة التراثيّة في المتحف الفلسطيني
- »طفل فلسطيني ينفجر باكياً بعد رؤية ميسي
» الحياة الجديدة
- استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية
- الخارجية: اقتحام بن غفير للأقصى شرعنة إسرائيلية رسمية لتهويده
- بقيادة المتطرف بن غفير.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
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وكالة الرأي
- الاحتلال يقتحم مصلى قبة الصخرة بالقدس
- محكمة" إسرائيلية "تصادق على تهجير سكان راس جرابة في التقب
- حماس: اقتحام وزراء حكومة الاحتلال الأقصى تصعيد خطير
- بقيادة بن غفير.. مستوطنون يقتحمون الأقصى
- الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من الخليل والقدس
- الأسير "الزبيدي" يدخل يومه الرابع في الإضراب عن الطعام
- الاحتلال يستدعي القيادي حسن يوسف
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وكالة صفا ط قيود
- في ذكرى ما يُسمى "خراب الهيكل"..مئات المستوطنين بقيادة "بن غفير" يقتحمون الأقصى
- استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية
- بالفيديو وسط إجراءات أمنية.. "مسيرة أعلام" للمستوطنين بالقدس
- "نريد الإفراج عن معتقلينا".. النخالة: شعبنا مقتنع بعدم جدوى المفاوضات
- قناة عبرية: الاحتلال يقرر استئناف عملياته بجنين
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فلسطين اليوم
- في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل..بالفيديو المستوطنون ينفذون اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى ويتقدمهم المتطرف بن غفير
- بالفيديو الاحتلال يقتحم مصلى قبة الصخرة ويعتدي على حراس المسجد بالضرب
- توقع عدم ذهاب بعض الفصائل..القائد النخالة: اجتماع الأمناء العامين فاشل لأنه لا يحمل عوامل إيجابية للنجاح
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
- د. الهندي يكشف عن وساطات للإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة
سما نيوز
- المتطرف بن غفير يقود اقتحامات المستوطنين للأقصى بذكرى "خراب الهيكل"
- جيش الاحتلال يعترف بفشل الهجوم على جنين ويحضر لعمل عسكري جديد
- استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية
- بمشاركة بن غفير.. بدء مسيرة الأعلام الاستيطانية في القدس (فيديو)
- صور: فعالية إرباك ليلي على حدود غزة نصرة للأقصى
عرب ٤٨
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