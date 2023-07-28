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باريس سان جيرمان يلتقي سيريزو أوساكا الياباني وديا استعدادًا للموسم الجديد

28 تموز / يوليو 2023 10:10

رياضة
رياضة

يواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه سيريزو أوساكا الياباني مساء اليوم الجمعة في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2024.

 ويحتضن ملعب ناجاي في مدينة أوساكا اليابانية مواجهة باريس سان جيرمان ضد سيريزو أوساكا  في تمام الساعة الواحدة والثلث ظهرًا 1.20 بتوقيت القاهرة. 
وحسم التعادل السلبي مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي مع النصر السعودي بكامل نجومه وعلي رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
 
ودخل باريس سان جيرمان في معسكر إعدادي في اليابان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، قبيل انطلاق الموسم الجديد.
ولعب باريس سان جيرمان في هذا المعسكر ضد نادي النصر السعودي، في 25 يونيو ثم سيلتقي سيريزو أوساكا اليوم الجمعة 28  ثم إنتر الإيطالي في أول أغسطس المقبل.
 
وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي والذي يبدأ في 12 أغسطس المقبل 2023، حيث سيبدأ بمواجهة نانت ضد تولوز.
 

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