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الإرشاد المروري يعقد 30 محاضرة للتوعية والسلامة المرورية

31 تموز / يوليو 2023 02:31

الإرشاد المروري يعقد 30 محاضرة للتوعية والسلامة المرورية
الإرشاد المروري يعقد 30 محاضرة للتوعية والسلامة المرورية

غزة- وكالة الرأي:

عقدت دائرة الإرشاد المروري في الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة سلسلة محاضرات في التوعية والسلامة المرورية، خلال الأسبوع الماضي استهدفت طلاب المخيمات الصيفية بمحافظات غزة وعدد من تجمعات المواطنين.

وأوضح العقيد أشرف أبو عربية مدير دائرة المعهد والإرشاد المروري أنه عُقد خلال الأسبوع الماضي 30 محاضرة توزعت على 3 مخيمات صيفية و 13 مسجداً وتجمعات للمواطنين.

وأشار أبو عربية إلى أن المحاضرات تهدف إلى زيادة التوعية لدى المشاركين في المخيمات الصيفية، وحثهم على زيادة الوعي خلال التعامل مع الطرق الرئيسية والفرعية من أجل الحفاظ على سلامتهم من خطر التعرض للحوادث المرورية, وكيفية تجنب حوادث الطرق وقطع الطريق بأمان وسلام.

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