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ملخص وهدف الشباب ضد الزمالك في البطولة العربية

01 آب / أغسطس 2023 08:55

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خسر الزمالك أمام نظيره الشباب بنتيجة 0-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق بانيجا في الدقيقة 41، واحتسبت ركلة الجزاء عقب لمسة يد من محمد عبدالغني.

بهذه النتيجة يتصدر الشباب جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، بينما الزمالك في الوصافه برصيد 3 نقاط.

جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز خلال مباراته الأولى بالبطولة، على حساب الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة، فيما تعادل الشباب أمام النصر، في نفس المجموعة الثالثة.

بهذه النتيجة يعتلى الشباب السعودى ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، والزمالك فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، والنصر السعودى فى المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، والاتحاد المنستيرى فى المركز الرابع بدون نقاط، ومن المنتظر أن يلتقى النصر والاتحاد المنستيرى فى لقاء الجولة الثانية فى العاشرة مساء اليوم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر، خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي، خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من، محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف "روقا" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد حسام "بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

وجاء تشكيل الشباب السعودي كالتالى: حراسة المرمى: كيم سيونج جيو، خط الدفاع: فواز الصقور - إياجو سانتوس - حسان تبمكتي - حسين الصبياني، خط الوسط: رياض شراحيلي - جوستافو كويلار - إيفر بانيجا، خط الهجوم: هتان باهبري - أحمد عبده - عبدالإله الشمري.

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