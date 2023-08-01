فلسطيني يُسجل في ظهوره الأول بالدوري البلجيكي

وضع عدي الدباغ نجم هجوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بصمته الأولى مع فريقه الجديد رويال شارلروا.

الدباغ لم يحتج لأكثر من 10 دقائق لافتتاح التسجيل مع فريقه شارلروا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الدباغ في تجربته الاحترافية الثانية، قرر مغادرة نادي أروكا البرتغالي الذي لعب في صفوفه لموسمين، وقاده في الموسم الماضي للتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي والوصول لنصف نهائي كأس البرتغال، لكنه فضل مغادرة النادي بانتهاء تعاقده، والبحث عن تجربة أوروبية ثانية، حيث استقر به الحال للتوقيع لنادي رويال شارلروا.

على صعيد اللاعبين المحترفين فإن جناح المنتخب الوطني الهجومي تامر صيام الذي غادر صفوف نادي شباب الخليل بعد 3 مواسم ناجحة قاده فيها للفوز بلقب دوري المحترفين لموسمين فإنه يظهر بشكل جيد، في تحضيرات فريقه التايلندي بارشوب، حيث سجل أكثر من هدف للفريق من كرات ثابتة ومتحركة، وهذا الأمر يدعونا للتفاؤل، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للمنتخب الوطني الأول في استحقاقات مهمة خلال الفترة القادمة، والمتمثلة بخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة بدءا من شهر تشرين الثاني المقبل، وكأس آسيا المقبلة في كانون الثاني 2024