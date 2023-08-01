وكالة الرأي الفلسطينية ما تأكله فى وجبة الإفطار يؤثر على سعادتك طوال اليوم وكالة الرأي الفلسطينية معروف: إعلان نتائج التحقيق بوفاة المواطن "أبو قوطة" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية 8 فوائد صحية للسردين يجب معرفتها وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب في جريمة إطلاق نار في كفر قرع بأراضي 1948 وكالة الرأي الفلسطينية اتحاد خانيونس والصداقة والشاطئ لربع نهائي كأس غزة وكالة الرأي الفلسطينية فلسطيني يُسجل في ظهوره الأول بالدوري البلجيكي وكالة الرأي الفلسطينية ملخص وهدف الشباب ضد الزمالك في البطولة العربية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منشأة تجارية غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية 19 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعيق حركة المواطنين جنوب جنين
أخبار » الرياضة و الملاعب

فلسطيني يُسجل في ظهوره الأول بالدوري البلجيكي

01 آب / أغسطس 2023 08:59

C3d31rGongIXNzs0
C3d31rGongIXNzs0

وضع عدي الدباغ نجم هجوم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بصمته الأولى مع فريقه الجديد رويال شارلروا.

الدباغ لم يحتج لأكثر من 10 دقائق لافتتاح التسجيل مع فريقه شارلروا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

الدباغ في تجربته الاحترافية الثانية، قرر مغادرة نادي أروكا البرتغالي الذي لعب في صفوفه لموسمين، وقاده في الموسم الماضي للتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي والوصول لنصف نهائي كأس البرتغال، لكنه فضل مغادرة النادي بانتهاء تعاقده، والبحث عن تجربة أوروبية ثانية، حيث استقر به الحال للتوقيع لنادي رويال شارلروا.

على صعيد اللاعبين المحترفين فإن جناح المنتخب الوطني الهجومي تامر صيام الذي غادر صفوف نادي شباب الخليل بعد 3 مواسم ناجحة قاده فيها للفوز بلقب دوري المحترفين لموسمين فإنه يظهر بشكل جيد، في تحضيرات فريقه التايلندي بارشوب، حيث سجل أكثر من هدف للفريق من كرات ثابتة ومتحركة، وهذا الأمر يدعونا للتفاؤل، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للمنتخب الوطني الأول في استحقاقات مهمة خلال الفترة القادمة، والمتمثلة بخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة بدءا من شهر تشرين الثاني المقبل، وكأس آسيا المقبلة في كانون الثاني 2024

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟