برشلونة يهزم ميلان في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد

تغلب برشلونة الإسباني على ميلان الإيطالي 1 / صفر في مباراة ودية جمعت الفريقين مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش) على ملعب “إليغانت” بالولايات المتحدة.

وتأتي المباراة في إطار جولة أبطال كرة القدم الودية ضمن الاستعدادات لخوض منافسات الموسم الجديد التي تنطلق في وقت لاحق من آب/أغسطس الجاري.

وسجل أنسو فاتي هدف الفوز لبرشلونة بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني للمباراة.

وجاء فوز برشلونة اليوم بعد فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3 / صفر يوم الأحد الماضي ضمن الدورة الودية نفسها، علما بأن برشلونة خسر مباراته السابقة أمام أرسنال الإنجليزي 3 / 5.

ويخوض برشلونة مباراته المقبلة أمام توتنهام الإنكليزي يوم الثلاثاء المقبل ضمن بطولة كأس جوهان غامبر، على أن يستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي يوم 13 آب/ أغسطس.

وجاءت هزيمة ميلان استمرارا لنتائجه المتواضعة في جولة أبطال كرة القدم الودية، حيث خسر أمام ريال مدريد 2 / 3 ثم تعادل مع يوفنتوس الإيطالي 2 / 2 قبل أن يتلقى الهزيمة أمام برشلونة.

ويستهل ميلان مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي بلقاء بولونيا في 20 آب/ أغسطس الجاري.

(د ب أ)