تعرف على ساعات Galaxy Watch6 الجديدة من سامسونغ

كشفت سامسونغ مؤخرا عن ساعات Galaxy Watch6 الجديدة التي زودتها بمواصفات وميزات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية حاليا.

وتأتي ساعات سامسونغ الجديدة بعدة نماذج، منها نموذجان من فئة Galaxy Watch6 بمقاس 40 و44 ملم، يتوفر الأول باللونين الرمادي والفضي الداكن، اما الثاني فباللونين الرمادي الداكن والذهبي.

وحصل نموذج Galaxy Watch6 بمقاس 40 ملم على شاشة Super AMOLED بمقاس 1.3 بوصة، دقة عرضها (432/432) بيكسل، وبطارية بسعة 300 ميلي أمبير، أما نموذج 44 ملم فجهز بشاشة بمقاس 1.5 بوصة دقة عرضها (480/480) ميلي أمبير، وبطارية بسعة 425 ميلي أمبير.

أما ساعات Samsung Galaxy Watch6 Classic فجاءت بنموذجين بمقاس 43 و47 ملم، الأول حصل على شاشة بدقة عرض (432/432) بيكسل وبطارية بسعة 300 ميلي أمبير، والنموذج الثاني جاء بشاشة بدقة عرض (480/480) بيكسل وبطارية بسعة 425 ميلي أمبير.

وتتشارك هذه الساعات في عدد من المواصفات، مثل: الشريحة الثنائية Exynos W930 التي تعمل بتردد 1.4غيغاهيرتز، وذاكرة الوصول العشوائي التي تأتي بحجم 2 غياغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية التي بسعة 16 غيغابايت.

كما توفر هذه الساعات ميزات متطورة لقياس معدلات النشاط البدني وميزات لمراقبة معدلات النبض ومستوى الأكسجة في الدم، إضافة إلى ميزات تحديد المواقع، ويمكنها الاقتران بسرعة مع مختلف الهواتف والأجهزة الذكية.

المصدر: 3dnews