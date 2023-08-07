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مانشستر يونايتد يتعادل مع أتلتيك بلباو استعدادا للموسم الجديد

07 آب / أغسطس 2023 08:38

مانشستر يونايتد يتعادل مع أتلتيك بلباو استعدادا للموسم الجديد
مانشستر يونايتد يتعادل مع أتلتيك بلباو استعدادا للموسم الجديد

تعادل مانشستر يونايتد الإنكليزي 1 / 1 مع أتلتيك بلباو الإسباني في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد.

وعلى ملعب (أفيف) بالعاصمة الأيرلندية دبلن، تقدم بلباو من خلال نيكو وليامز في الدقيقة 29، قبل أن يضطر الفريق الباسكي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد ايتور باريديس في الدقيقة 67 .

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز الأوروغواياني الشاب فاكوندو بيليستري هدف التعادل للفريق الإنكليزي في الدقيقة 90 .

ويستهل مانشستر يونايتد مسيرته في الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز بمواجهة ضيفه وولفرهامبتون يوم 14 آب/أغسطس الجاري.
في المقابل، يبدأ أتلتيك بلباو مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإسباني، بلقاء من العيار الثقيل مع ضيفه ريال مدريد يوم السبت المقبل.
(د ب أ)

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