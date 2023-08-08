النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2591) الثلاثاء 8/8/2023
أخبار فلسطينية
الخارجية": تغييب إرادة السلام الدولية يفاقم جرائم الاحتلال
عمرو: الاحتلال يشن حربًا على الوجود الفلسطيني في القدس والأقصى
17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة
وفد من الكونغرس الأمريكي يبحث في رام الله حماية حل الدولتين
اشتية: واثقون من الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية
رئيس فلسطين يعين قدورة فارس رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين
"دراغمة": روح المقاومة تتنامى في الضفة رغم جرائم الاحتلال
أخبار إسرائيلية
صحيفة إسرائيلية تؤكد أن “البؤر الرعوية” هي التجلي الأكبر للنشاط الاستيطاني في مناطق “ج”
وزير إسرائيلي يجمد خطة دمج فلسطينيين في الجامعات العبرية
نتنياهو تجاهل طلبًا أميركيًا بشأن موقفه من عنف المستوطنين
مسؤولون إسرائيليون يحذرون من مواجهة "محدودة"مع حزب الله
حراك لعزل ليفين مقابل عدم الإطاحة بحكومة نتنياهو
بن غفير آخر من يعلم بقضية أمنية تحت مسؤوليته!
محاولات إسرائيلية بدعم سياسي لتبرئة قتلة الشهيد معطان
قناة عبرية: لقاء جمع الشيخ ورئيس الشاباك وسموتريتش رفض التوقيع على التسهيلات
سموتريتش يواصل حربه ضد الفلسطينيين
اخبار دولية
واشنطن تصف هجوما شنه مستوطنون وأدى لاستشهاد فلسطيني بأنه “إرهابي”
وساطة لوقف مقاطعة واشنطن لوزير المالية الإسرائيلي
حملة في الولايات المتحدة لمطالبة الكونغرس بالإفراج عن مخصصات لـ"أونروا"
أخبار عربية
«طرد» عارضة أزياء إسرائيلية من فندق مصري يثير تفاعلاً
"التعاون الإسلامي" تدين جريمة الاحتلال بجنين
العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس «حل الدولتين»
مؤشرات على تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل
الكويت.. برنامج "سفراء القدس" يهدف إلى بناء جيل يرتبط بالقدس والمسجد الأقصى
سوريا تطالب بإدانة الاعتداء الإسرائيلي على محيط دمشق
المحامين العرب يدين جريمة جنين ويطالب المجتمع الدولي بلجم "إسرائيل"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
نابلس..إصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر
محكمة إسرائيلية ترفض إطلاق الأسير وليد دقة رغم إنهاء محكوميته وتدهور صحته
انفجار عبوة ناسفة قرب سياج أمني إسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة
الجهاد الإسلامي تتهم السلطة الفلسطينية باستهداف نشطائها في الضفة الغربية
الشرق الأوسط
شهود: قوات إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس بأعداد كبيرة
الجيش الإسرائيلي يستبعد حرباً مع «حزب الله»
5 بقرات حُمر في إسرائيل تنذر بحرب دينية
تسريب أسماء الضباط قتلى القصف الإسرائيلي على محيط دمشق
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزل عائلة شهيد فلسطيني في نابلس
رئيس وزراء فلسطين: نبذل كافة الجهود لتمكين شعبنا وتعزيز صموده على أرضه المُحتلة
الشروق المصرية
مندوب فلسطين يؤكد أهمية دور الجامعة العربية الداعم لبلاده
المرجعيات الفلسطينية ترفض أي إجراء إسرائيلي يمس الوضع القانوني للقدس
فلسطين: تغييب إرادة السلام الدولية يفاقم جرائم الاحتلال ويهدد استقرار المنطقة
مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل قياديا بحركة فتح من رام الله
الغد الأردنية
إصابة العشرات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس
قرار الاحتلال بتوسيع نطاق عملياته بالضفة الغربية وعودة "الاغتيالات" يؤشر لمرحلة
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
إعلام الاحتلال الإسرائيلي: الجيش يعتزم توسيع عملياته العسكرية في الضفة
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص مستوطن في رام الله
الشرق القطرية
إصابة 12 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم شرق نابلس
الاحتلال يتعامل مع جنين كأخطر مكان في العالم
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوساً تلمودية
حملة اعتقالات واسعة تتركز في قرية "كوبر" شمال رام الله
وقفة احتجاجية أمام (أونروا) احتجاجًا على تقليصات المساعدات وتأخر الإعمار
المطاردان ملايشة وبراهمة يخوضان إضرابًا عن الطعام في سجون السلطة
القدس المحلية
الخارجية الأميركية: وصف عنف المستوطنين بـ "الإرهاب" لم يكن خطأ
الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقله في جنين
تعيين قدورة فارس رئيسا لهيئة شؤون الأسرى بدرجة وزير
الحكومة تحيل عطاء لترميم شبكة كهرباء غزة
أكاديميان من جامعة النجاح في لجنة تحكيم جوائز التعاون للتميز والإنجاز
5معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام
الحياة الجديدة
انخفاض القوة الشرائية في نابلس والتجار يتحدون الحصار
الاحتلال قتل 40 طفلا منذ بداية العام الجاري
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض دقة
"هيئة الأسرى": ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي في سجن "النقب"
جريدة الأيام
آلاف الوفيات جراء إصابات بعدوى بالمستشفيات الإسرائيلية خلال عامين
فسيفساء القدس".. العرضُ المُضاد للاحتلال والاستيطان!
هل نجا الفلسطينيّون من وباء الذاكرة في سرديّة أحمد الدوسري؟!
إعدام ميداني: جيش الاحتلال يغتال 3 مقاومين من مخيم جنين وجلقموس قرب مفرق...
الإداريون" يعيدون وجبات الطعام وخمسة منهم يواصلون إضراباً مفتوحاً
هدم ووقف بناء 15 منزلاً في بلدة يتما وتهجير ست عائلات بدوية شرق رام الله
بن غفير يطالب بالحصانة للمستوطن قاتل شهيد برقة
وكالة صفا
لجنه تستنكر استمرار أمن السلطة اعتقال المواطنين على خلفية سياسية
القيادة العامة: حماية ظهر المقاومة ودعمها العامل الأساس لتحقيق الوحدة الوطنية
أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي
مركز حقوقي يكشف تورط السلطة بمقتل شاب وإصابة آخر بجنين
وكالة الرأي الفلسطينية
صور الدعليس يلتقي رؤساء البلديات والهيئات المحلية
بتوجيهات رئاسة العمل الحكومي… إنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بالوكالة
مختص مقدسي: الشتاء القادم الأخطر على أبنية المسجد الأقصى
ضابط "إسرائيلي": الجيش غير مستعد للحرب وفي طريقه إلى التفكك
الأطر الطلابية بجامعة النّجاح تطالب بتصعيد المقاومة
بدران: دماء الشهداء والمقاومين وقود يقرّب شعبنا إلى النصر والتحرير
الكشف عن ملامح خطة أمنية للسلطة لإنهاء المقاومة بجنين
فلسطين اليوم
مصدر بكتيبة جنين: الاحتلال تلقى صفعة بعد تسلّل مقاوم على رأس المطلوبين إلى أكثر المدن تحصّناً
مصادر خاصة: اسرى الجهاد الاسلامي يتعرضون للقمع في سجن النقب
"الشعبية القيادة العامة": السلطة سبب فشل اجتماع "الأمناء العامين"
بالفيديو ماذا قالت زوجة الشهيد عبد الفتاح خروشة لحظة تفجير الاحتلال لمنزلهم ؟
قلق "إسرائيلي" من استدعاء جنود وقادة بجيش الاحتلال لدعوى قضائية في لاهاي
سما نيوز
الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات
أبو مرزوق: رفضنا مشروعا أميركيا لإقامة دولة في قطاع غزة (فيديو)
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ý 8 آب (أغسطس)
ý 2003 م استشهاد أحد مجاهدي كتائب عزّ الدين القسّام و مصرع جنديّ صهيوني خلال اشتباكٍ عنيف مع قوات الاحتلال الغازية لمخيّم "عسكر" قرب نابلس .
ý 2002م قُتِل حاخام صهيوني و أصيب مستوطن صهيوني آخر بجروح في هجومٍ للمقاومة الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة على سيارتهما في المنطقة بين مستوطنة "عليه زهاف" و قرية برقين الفلسطينية
ý 2001م قام الاستشهاديّ القسّاميّ أشرف السيد (21معاماً) من سكان حيّ خلة العامود بنابلس ، بتنفيذ عملية استشهادية صباح اليوم في منطقة الغور ضد حاجز عسكري صهيونيّ ، و ذلك عندما فجّر السيّارة المفخخّة التي كان يقودها في حاجز صهيوني بين نابلس و الأغوار قرب مستوطنة "بقعوت" ، و ادعى العدو الصهيوني وقوع إصابات طفيفة بين الجنود ..
ý 1944 م فشل المحاولة التي قام بها الإرهابيون الصهاينة، لاغتيال المندوب السامي البريطاني في فلسطين "السير هارولد ماكمايكل "وزوجته في مدينة القدس.
ý 1978م اغتيال عز الدين القلق ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس.