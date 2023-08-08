النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2591) الثلاثاء 8/8/2023

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية": تغييب إرادة السلام الدولية يفاقم جرائم الاحتلال

وفد من الكونغرس الأمريكي يبحث في رام الله حماية حل الدولتين

اشتية: واثقون من الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية

رئيس فلسطين يعين قدورة فارس رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين

أخبار إسرائيلية

صحيفة إسرائيلية تؤكد أن “البؤر الرعوية” هي التجلي الأكبر للنشاط الاستيطاني في مناطق “ج”

وزير إسرائيلي يجمد خطة دمج فلسطينيين في الجامعات العبرية

مسؤولون إسرائيليون يحذرون من مواجهة "محدودة"مع حزب الله

حراك لعزل ليفين مقابل عدم الإطاحة بحكومة نتنياهو

بن غفير آخر من يعلم بقضية أمنية تحت مسؤوليته !

محاولات إسرائيلية بدعم سياسي لتبرئة قتلة الشهيد معطان

قناة عبرية: لقاء جمع الشيخ ورئيس الشاباك وسموتريتش رفض التوقيع على التسهيلات

سموتريتش يواصل حربه ضد الفلسطينيين

اخبار دولية

واشنطن تصف هجوما شنه مستوطنون وأدى لاستشهاد فلسطيني بأنه “إرهابي”

أخبار عربية

العاهل الأردني يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس «حل الدولتين»

مؤشرات على تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل

سوريا تطالب بإدانة الاعتداء الإسرائيلي على محيط دمشق

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

نابلس..إصابة العشرات خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر

محكمة إسرائيلية ترفض إطلاق الأسير وليد دقة رغم إنهاء محكوميته وتدهور صحته

انفجار عبوة ناسفة قرب سياج أمني إسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة

الجهاد الإسلامي تتهم السلطة الفلسطينية باستهداف نشطائها في الضفة الغربية

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزل عائلة شهيد فلسطيني في نابلس

رئيس وزراء فلسطين: نبذل كافة الجهود لتمكين شعبنا وتعزيز صموده على أرضه المُحتلة

الشروق المصرية

مندوب فلسطين يؤكد أهمية دور الجامعة العربية الداعم لبلاده

المرجعيات الفلسطينية ترفض أي إجراء إسرائيلي يمس الوضع القانوني للقدس

فلسطين: تغييب إرادة السلام الدولية يفاقم جرائم الاحتلال ويهدد استقرار المنطقة

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال الإسرائيلي يعتقل قياديا بحركة فتح من رام الله

الغد الأردنية

إصابة العشرات خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس

قرار الاحتلال بتوسيع نطاق عملياته بالضفة الغربية وعودة "الاغتيالات" يؤشر لمرحلة

الشرق القطرية

إصابة 12 فلسطينياً خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم شرق نابلس

الاحتلال يتعامل مع جنين كأخطر مكان في العالم

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقله في جنين

تعيين قدورة فارس رئيسا لهيئة شؤون الأسرى بدرجة وزير

الحكومة تحيل عطاء لترميم شبكة كهرباء غزة

أكاديميان من جامعة النجاح في لجنة تحكيم جوائز التعاون للتميز والإنجاز

5معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام

الحياة الجديدة

انخفاض القوة الشرائية في نابلس والتجار يتحدون الحصار

الاحتلال قتل 40 طفلا منذ بداية العام الجاري

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض دقة

"هيئة الأسرى": ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي في سجن "النقب"

جريدة الأيام

آلاف الوفيات جراء إصابات بعدوى بالمستشفيات الإسرائيلية خلال عامين

فسيفساء القدس".. العرضُ المُضاد للاحتلال والاستيطان!

هل نجا الفلسطينيّون من وباء الذاكرة في سرديّة أحمد الدوسري؟!

إعدام ميداني: جيش الاحتلال يغتال 3 مقاومين من مخيم جنين وجلقموس قرب مفرق...

الإداريون" يعيدون وجبات الطعام وخمسة منهم يواصلون إضراباً مفتوحاً

هدم ووقف بناء 15 منزلاً في بلدة يتما وتهجير ست عائلات بدوية شرق رام الله

بن غفير يطالب بالحصانة للمستوطن قاتل شهيد برقة

وكالة صفا

الكشف عن ملامح خطة أمنية للسلطة لإنهاء المقاومة بجنين

فلسطين اليوم

سما نيوز

الشيخ ينفي لقاءه برئيس الشاباك وسموتريتش يرفض التوقيع على التسهيلات

أبو مرزوق: رفضنا مشروعا أميركيا لإقامة دولة في قطاع غزة (فيديو)

اشتية لوفد من الكونغرس الأمريكي: استمرار الأمر الواقع سيؤدي إلى الانزلاق نحو دولة واحدة

الدعليس يصدر توجيهاته لإنهاء إشكالية معلمي الحكومة المقبولين بوظائف الوكالة

عرب 48

اعتقالات بالضفة واشتباكات باقتحام الاحتلال لجنين

اشتباكات وإصابات بنابلس: الاحتلال يفجر منزل الشهيد خروشة

وكالة وفا

"مستعربون" يختطفون ثلاثة مواطنين جنوب جنين

حدث في مثل هذا اليوم

ý 8 آب (أغسطس)

ý 2003 م استشهاد أحد مجاهدي كتائب عزّ الدين القسّام و مصرع جنديّ صهيوني خلال اشتباكٍ عنيف مع قوات الاحتلال الغازية لمخيّم "عسكر" قرب نابلس .

ý 2002م قُتِل حاخام صهيوني و أصيب مستوطن صهيوني آخر بجروح في هجومٍ للمقاومة الفلسطينية بالأسلحة الرشاشة على سيارتهما في المنطقة بين مستوطنة "عليه زهاف" و قرية برقين الفلسطينية

ý 2001م قام الاستشهاديّ القسّاميّ أشرف السيد (21معاماً) من سكان حيّ خلة العامود بنابلس ، بتنفيذ عملية استشهادية صباح اليوم في منطقة الغور ضد حاجز عسكري صهيونيّ ، و ذلك عندما فجّر السيّارة المفخخّة التي كان يقودها في حاجز صهيوني بين نابلس و الأغوار قرب مستوطنة "بقعوت" ، و ادعى العدو الصهيوني وقوع إصابات طفيفة بين الجنود ..

ý 1944 م فشل المحاولة التي قام بها الإرهابيون الصهاينة، لاغتيال المندوب السامي البريطاني في فلسطين "السير هارولد ماكمايكل "وزوجته في مدينة القدس.

ý 1978م اغتيال عز الدين القلق ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس.