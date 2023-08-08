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ديوان المظالم ووزارة الاشغال يناقشان عدة قضايا مشتركة

08 آب / أغسطس 2023 12:14

ديوان المظالم ووزارة الاشغال يناقشان عدة قضايا مشتركة
ديوان المظالم ووزارة الاشغال يناقشان عدة قضايا مشتركة

غزة-وكالة الرأي 

زار وفد من ديوان المظالم برئاسة مجلس الوزراء يمثله أ. علاء بنات رئيس قسم المتابعة في دائرة التنسيق والمتابعة ، لمناقشة بعض المظالم الصادرة التي تتعلق بمظالم تقدم بها مواطنين وذلك ضمن اختصاص وزارة الاشغال العامة والاسكان.

حيث استقبل وفد دائرة التنسيق والمتابعة بديوان المظالم م. عماد الربعي رئيس مركز خدمات الجمهور بوزارة الاشغال العامة والاسكان،مبدياً استعداد وزارته لمناقشة أي شكوى ضمن اختصاص الوزارة والتعاون مع الديوان بشكل كامل من اجل إنصاف كل متظلم له

وفي الختام ،أكد الجانبين على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات والتي تهدف لزيادة التفاهم والتعاون بين الديوان والمؤسسات الحكومية كافة لتعزيز الدور الرقابي للحكومة
 

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