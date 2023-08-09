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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2592) الاربعاء9/8/2023

09 آب / أغسطس 2023 10:41

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2592)  الاربعاء9/8/2023

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9 آب (أغسطس)

  • 2001م توفي الشيخ المقارئ الفلسطينية الشيخ حمدي سعيد مدوخ وهو من مواليد 1924م.
  • 2001م تبت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس العملية الاستشهادية في شارع يافا بمدينة القدس الغربية أدت إلى مقتل 18 إسرائيلياً وإصابة 120 آخرين بجروح, وأعلنت الكتائب عن اسم منفذها وهو الشهيد القسامي "عز الدين المصري" (23 عاماً) من "عقابا" قضاء جنين.
  • 1999م الاتفاق على تنفيذ اتفاقية "واي ريفير" بعد أن وافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على الاقتراح الإسرائيلي للبدء بتطبيق اتفاقية "واي رفر" في شهر سبتمبر 1999م, في الوقت الذي كانت فيه بعض شروط تطبيق الاتفاقية لا زالت قيد المناقشة مثل جدول مواعيد نقل السيطرة في الضفة الغربية للفلسطينيين.
  • 1989 م سمحت الشرطة الصهيونية بإقامة صلوات للمتدينين اليهود على أبواب الحرم القدسي الشريف وذلك للمرة الأولى رسمياً.
  • 1967 م ستون من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمرا لهم في القدس العربية المحتلة، ويتعهدون فيه بدعم إسرائيل بالمال للاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية
  • 1911م انعقاد المؤتمر الصهيوني العاشر في بازل بـ"سويسرا" في الفترة من (9-1911) في مدينة بازل بـ"سويسرا"، ويطلق عليه اسم مؤتمر الصلح أو مؤتمر الصهيونية المركبة، لأنه وضع حداً للخلافات بين الصهيونية السياسية والصهيونية العملية حول الأسلوب التجاري للنشاط الاستيطاني، وإقامة مستوطنات تعاونية في فلسطين.
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