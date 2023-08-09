النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2592) الاربعاء9/8/2023
أخبار فلسطينية
- هيئة مقدسية تحذر من انهيارات وشيكة لأجزاء من المسجد الأقصى
- قبل العام الدراسي بأسبوعين.. الاحتلال يعزز سياسة تهويد التعليم القدس بافتتاح 3 مدارس تدرس المنهاج الإسرائيلي
- جيش الاحتلال يفجر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة.. وزوجته ترد: “لن يهدموا عزيمتنا”- (فيديوهات)
- 32 طفلا فلسطينيا قضوا على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري
- 29 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة
- أبو مرزوق: السلطة تثير المشكلات في غزة و لانتائج من اجتماع الأمناء العامينأخبار إسرائيلي
- الشاباك يعلن اعتقال خلية تديرها الجبهة الشعبية.. والإعلام العبري يرجح عدم محاكمة مستوطن قتل فلسطيني عمدا
- وزير إسرائيلي يتجاهل وصف أمريكا لقتل شاب فلسطيني على يد مستوطنين بأنه “هجوم إرهابي
- غالانت يهدد "حزب الله": إسرائيل ستعيد لبنان إلى العصر الحجري
- "إسرائيل" تطالب واشنطن بالضغط على السلطة الفلسطينية للعمل ضد المقاومة بالضفة
- "إسرائيل" تناقش اليوم "28" خطة بناء استيطانية جديدة في الضفة
اخبار دولية
- نواب أميركيون ينتقدون نتنياهو لأنه أخفى قلقهم من اعتداءات المستوطنين
- نواب “الكونغرس” الديمقراطيون يهاجمون “عنف المستوطنين”.. وحملة لدعم اللاجئين الفلسطينيين
- جيش الاحتلال يفجر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة.. وزوجته ترد: “لن يهدموا عزيمتنا”- (فيديوهات)
- أستراليا تعتبر المناطق الفلسطينية “أراضي محتلة
اخبار عربية
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- وزير إسرائيلي يتجاهل وصف أمريكا لقتل شاب فلسطيني على يد مستوطنين بأنه “هجوم إرهابي”
- الشاباك يعلن اعتقال خلية تديرها الجبهة الشعبية.. والإعلام العبري يرجح عدم محاكمة مستوطن قتل فلسطيني عمدا
- قبل العام الدراسي بأسبوعين.. الاحتلال يعزز سياسة تهويد التعليم القدس بافتتاح 3 مدارس تدرس المنهاج الإسرائيلي
- في زيارة غير معلنة.. الرئيس الفلسطيني يصل عمّان ويلتقي العاهل الأردني
- رقعة ثورة الأسرى تتمدد داخل سجون الاحتلال.. و5 إداريين يواصلون “معركة الأمعاء الخاوية”
- نواب “الكونغرس” الديمقراطيون يهاجمون “عنف المستوطنين”.. وحملة لدعم اللاجئين الفلسطينيين
- جيش الاحتلال يفجر منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة.. وزوجته ترد: “لن يهدموا عزيمتنا”- (فيديوهات)
- أستراليا تعتبر المناطق الفلسطينية “أراضي محتلة”
- 32 طفلا فلسطينيا قضوا على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري
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الشرق الأوسط
- عرب إسرائيل يتوجهون للحكومة: لا تدفعوا بنا إلى الحائط
- نواب أميركيون ينتقدون نتنياهو لأنه أخفى قلقهم من اعتداءات المستوطنين
- فوضى انتشار السلاح الفلسطيني في لبنان لا تُحل أمنياً
الغد الأردنية
- قرار الاحتلال بتوسيع نطاق عملياته بالضفة الغربية وعودة "الاغتيالات" يؤشر لمرحلة أكثر عنفا
- مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
الاهرام المصرية
- قاضي قضاة فلسطين: مواجهة المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع في "الأقصى" تحتاج جهدًا عربيًا وإسلاميًا استثنائيًا
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الاخبار اللبنانية
الشرق القطرية
- 40 طفلا فلسطينيا استشهدوا بنيران
- مقدسيون لـ الشرق: المساس بالأقصى يفجر
- استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال
- مباحثات لبنانية فلسطينية حول الوضع
- عوريف الفلسطينية تتوجع تحت هجمات
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الشروق المصرية
- وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى جماعة حزب الله اللبنانية
- العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الفلسطيني آخر التطورات في الأراضي المحتلة
- اشتية: الاحتلال المُعيق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- اليوم.. الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أيقونة "عرين الأسود" إبراهيم النابلسي
- بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- 22 عامًا على عملية زلزال مطعم سبارو بـ(تل أبيب)
- قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس
- قتيلان في جريمة إطلاق نار برهط يرفع عدد الضحايا لـ 134 منذ مطلع العام
- هيئة مقدسية تحذر من انهيارات وشيكة لأجزاء من المسجد الأقصى
- 29 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة
- تقرير مصدر بحراك المعلمين: توجه للإضراب الشامل وعدم افتتاح العام الدراسي بالضفة
- كشف "التنسيقات المصرية" للسفر الخميس 10 أغسطس 2023
- مجدي العايدي.. محقق الأنساب الفلسطينية من الهجرة حتى النكبة
- حوار مساعٍ لإطلاق "منتدى غزة الاقتصادي للمانحين" قبل نهاية العام
- أسعار المنتجات الزراعية اليوم الأربعاء 9 أغسطس
صحيفة القدس
- الكشف عن تفاصيل تدابير إسرائيلية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية
- بن غفير يمنع الطيبي من لقاء معتقلين قرية برقة
- الاحتلال يزعم إحباط تهريب طائرات مسيرة لغزة
- مصادر مقربة من نتنياهو تنفي مزاعم لسموتريتش
- اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة
صحيفة الأيام
- الجيش الإسرائيلي: تضرر تشكيلات معينة جراء التوقف عن التطوع بالخدمة
- تفجير منزل عائلة شهيد في مخيم عسكر خلال اقتحام ومواجهات عنيفة مع المواطنين
- قمة فلسطينية - أردنية تبحث المستجدات وتعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين
- الاحتلال يفرج عن المستوطن قاتل الشهيد قصي معطان
- مقتل مواطن خلال شجار في يطا
- غالانت يهدد "حزب الله": إسرائيل ستعيد لبنان إلى العصر الحجري
- الجيش الإسرائيلي: صاروخان أطلقا من لبنان في تموز استهدفا دورية عسكرية
- أستراليا تعلن اعتزامها العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"
- الجيش الإسرائيلي: تضرر تشكيلات معينة جراء التوقف عن التطوع بالخدمة
- تفجير منزل عائلة شهيد في مخيم عسكر خلال اقتحام ومواجهات عنيفة مع المواطنين
» الحياة الجديدة
- بالدموع.. أبو عصام يشيع ساق نجله إلى مثواها الأخير
- الأحمد: نحن لا نريد إلا الحقيقة وأن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل من خرج على القانون في عين الحلوة
- عاصفة الظلم التي أتت على منزل الأمل
- نادي الأسير: ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى ستة
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وكالة الرأي
- جيش الاحتلال يزعم إحباط تهريب 10 طائرات مُسيّرة إلى غزة
- صور استمرار العمل بإنشاء المدينة المرورية بميناء غزة
- المعتقلون الإداريون يواصلون احتجاجهم لليوم السابع رفضًا لاعتقالهم
- أبو مرزوق: قوى خارجية تمنع تنفيذ ما تتوافق عليه الفصائل
- اعتقالات ومواجهات خلال مداهمات للاحتلال بالضفة والقدس
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- مقتل شابين في جريمة إطلاق نار بالنقب
- "المرور": 6 إصابات بـ 11 حادث سير خلال 24 ساعة
وكالة صفا ط قيود
- مخصصة لجمع معلومات استخبارية"..بالصور جيش الاحتلال: إحباط تهريب 10 مُسيّرات إلى غزة عبر "إيرز"
- مقتل شابين وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في رهط
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- ألهم جيلًا من المقاومين الجدد..عام على اغتيال إبراهيم النابلسي
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فلسطين اليوم
- بعد بثها لإصدار "الشهيد تيسير الجعبري"..بالفيديو مسؤول في سرايا القدس يكشف لـ"فلسطين اليوم" رسالة "السرايا" للصديق والعدو بشأن قدراتها العسكرية
- كتيبة نابلس تكشف لأول مرة: الشهيد "إبراهيم النابلسي" أحد القادة الأوائل في تأسيس الكتيبة
- مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة
- "إسرائيل" تناقش اليوم "28" خطة بناء استيطانية جديدة في الضفة
سما نيوز
- مصادر مقربة من نتنياهو تنفي مزاعم لسموتريتش
- رئيس الموساد الأسبق: "الحلم الصهيوني" يقترب من نهايته
- أبو مرزوق: السلطة تثير المشكلات في غزة و لانتائج من اجتماع الأمناء العامين
- "إسرائيل" تطالب واشنطن بالضغط على السلطة الفلسطينية للعمل ضد المقاومة بالضفة
- قناة عبرية: نتائج التحقيق حول صاروخان أطلقا من لبنان الشهر الماضي "أخطر بكثير مما بدا عليه الأمر"
عرب ٤٨
وكالة وفا
حدث في مثل هذا اليوم
9 آب (أغسطس)
- 2001م توفي الشيخ المقارئ الفلسطينية الشيخ حمدي سعيد مدوخ وهو من مواليد 1924م.
- 2001م تبت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس العملية الاستشهادية في شارع يافا بمدينة القدس الغربية أدت إلى مقتل 18 إسرائيلياً وإصابة 120 آخرين بجروح, وأعلنت الكتائب عن اسم منفذها وهو الشهيد القسامي "عز الدين المصري" (23 عاماً) من "عقابا" قضاء جنين.
- 1999م الاتفاق على تنفيذ اتفاقية "واي ريفير" بعد أن وافق الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على الاقتراح الإسرائيلي للبدء بتطبيق اتفاقية "واي رفر" في شهر سبتمبر 1999م, في الوقت الذي كانت فيه بعض شروط تطبيق الاتفاقية لا زالت قيد المناقشة مثل جدول مواعيد نقل السيطرة في الضفة الغربية للفلسطينيين.
- 1989 م سمحت الشرطة الصهيونية بإقامة صلوات للمتدينين اليهود على أبواب الحرم القدسي الشريف وذلك للمرة الأولى رسمياً.
- 1967 م ستون من كبار أثرياء اليهود في العالم يعقدون مؤتمرا لهم في القدس العربية المحتلة، ويتعهدون فيه بدعم إسرائيل بالمال للاستيلاء على مزيد من الأراضي العربية
- 1911م انعقاد المؤتمر الصهيوني العاشر في بازل بـ"سويسرا" في الفترة من (9-1911) في مدينة بازل بـ"سويسرا"، ويطلق عليه اسم مؤتمر الصلح أو مؤتمر الصهيونية المركبة، لأنه وضع حداً للخلافات بين الصهيونية السياسية والصهيونية العملية حول الأسلوب التجاري للنشاط الاستيطاني، وإقامة مستوطنات تعاونية في فلسطين.