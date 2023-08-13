النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2595) الأحد 13/8/2021

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين تُطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية

الرئيس الفلسطيني يصل إلى مصر غدًا للمشاركة في قمة مصرية أردنية فلسطينية

أخبار إسرائيلية

سلاح الجو الإسرائيلي: الضرر باستعدادات الجيش لا يمكن إصلاحه

اخبار دولية

أخبار عربية

قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين الأحد

السعودية تعين أول سفير لها لدى السلطة الفلسطينية

البرلمان العربي يثمن تعيين السعودية سفيرا فوق العادة لدى دولة فلسطين

غارات إسرائيلية تضرب أهدافًا جديدة بسوريا

قطر ترحب بقرار ستراليا إزاء فلسطين

رام الله.. استلام أوراق اعتماد أول سفير سعودي لدى فلسطين

البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين قبالة سواحل غزة

الاهرام المصرية

وزير العدل الفلسطيني: توقيع أكاديميين دوليين عريضة ضد الاحتلال يظهر وجود نظام فصل عنصري إسرائيلي

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتقال الجرحى في بلدة "بيت أمر" المُضطربة بمُحافظة الخليل

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صيادين قبالة بحر غزة وفلسطينيًا ثالثا من الخليل

بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة: قمة "مصرية- فلسطينية- أردنية" بمدينة العلمين

"الوطني الفلسطيني" يُثمن توقيع أكثر من 1200 أكاديمي على عريضة تتحدث عن النظام العنصري الإسرائيلي

الشروق المصرية

أمين سر حركة فتح بالقاهرة: المشهد الفلسطينى متوتر بصورة غير مسبوقة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" الفلسطينيون يبحثون عن ثغرة في جدار الجمود السياسي

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية

مؤسسة منيب وأنجلا المصري تكرم جامعة القدس ورئيسها احتفاءً بالعالمية

مسيرة مركبات إسنادًا للأسير وليد دقة في الداخل المحتل

إصابة طفل وشاب خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويحتجز ثلاثة آخرين

الاحتلال يعتقل مقدسياً من سلوان

غزة: مصرع شاب إثر إصابته بعيار ناري

مصرع مواطن بحادث دعس في الخليل

الحياة الجديدة

الاحتلال يخطر بهدم منزل الشهيد خالد صبّاح في عوريف جنوب نابلس

ملحم: تشغيل المولد الرابع في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بقدرة إضافية تصل الى 30 ميجا واط

إصابة طفل وشاب خلال مواجهات في كفر قدوم

الاحتلال يعتقل شابًا من جنين ويحتجز ثلاثة آخرين

الاحتلال يفرج عن صياديْن من غزة اعتقلهما اليوم

الاحتلال يعتقل مواطنًا من مخيم العروب

بحرية الاحتلال تعتقل صيادين قبالة بحر مدينة غزة

الدفاع المدني يحذر من موجة حر تستمر لأكثر من 48 ساعة

الأسير محمد عيوش من عرابة يدخل عامه الـ20 في الأسر

جريدة الأيام

إسرائيل: تجدد التظاهرات ضد إضعاف القضاء قادة الاحتجاجات يلوّحون بـ"شلل...

روسيا: إسقاط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم

أوركسترا رام الله".. خليط غنائي في ثاني ليالي "وين ع رام الله"

استشهاد شاب برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام واشتباكات في مخيم طولكرم

إصابة العشرات جرّاء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة

حراك المعلمين: العام الدراسي لن يبدأ إلا بتحقيق مطالبنا

»13 معتقلاً إدارياً يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام

شرطة الاحتلال تسقط تهمة القتل ضد المستوطن قاتل شهيد برقة

رسائل سترسل إلى واشنطن والرياض

الاحتلال يصدر قرارا بعد ارتفاع حالات الانتحار بين جنود شاركوا في حرب غزة 2014

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ32 على التوالي

يديعوت تعلق على تصريحات كيربي حول اللقاء المرتقب بين نتنياهو وبايدن في "مكان ما"

خطوة تاريخية ورسالة قوية"

مسؤول إسرائيلي رفيع يحذر: "تضرر كفاءة الجيش باتت تنعكس على القرارات العملياتية"

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات قرب جنين

هيئة الأسرى تطالب بلجنة حقوقية وإنسانية دولية للوقوف على سياسة الاعتقال الإداري

تقرير: "المنع الأمني" للاحتلال يفاقم معاناة مرضى غزة

حدث في مثل هذا اليوم

13 آب (أغسطس)

2004م مقتل مستوطن صهيوني وجرح اخر عند مستوطنة (إيتمار), و كتائب شهداء الأقصى تعلن مسئوليتها عن العملية وعن اسم منفذها يوسف أحمد حنفي "25" عاماً من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس الذي استشهد في العملية.

2003م هدم قوات الاحتلال الصهيوني ستة منازل في مدينة القدس المحتلة, وتأتي العملية ضمن مسلسل صهيوني متواصل يهدف إلى إزالة تغيير معالم مدينة القدس الإسلامية وتهويدها وتشريد أهلها منها.

1982م خروج القوات الفلسطينية من بيروت للدول العربية بعد اتفاق فيليب حبيب مع منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية.

1978م تفجير مبنى يضم مكتباً لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، و سقوط 175 شهيداً.

1973م تنفيذ عملية تبادل أسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حيث أفرجت منظمة التحرير الفلسطينية عن 6 أسرى من جنود الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع معتقلي أنصار "1" في لبنان بالإضافة إلى 37 اعتقلوا على متن سفينة في عرض البحر و 63 أسيراً من السجون الإسرائيلية.

1953 م وفاة الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني (ولد عام 1878) في القاهرة.

1953م وفاة الكاتب الفلسطيني الكبير خليل قسطندي السكاكيني عن عمر يناهز 76 سنة في مدينة القاهرة. والكاتب السكاكيني ولد في مدينة القدس عام 1878م ومن أشهر كتبه "كذا أنا يا دنيا".

1976 م الجيش السوري يقوم بقصف مدفعي مركز على منطقة "حمانا" اللبنانية الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة (اللبنانية - الفلسطينية)، وقد تزامن القصف مع سيطرة الجبهة اللبنانية (المسيحية) على مخيم تل الزعتر الفلسطيني بعد مذبحة مروعة. (فرض السوريون سيطرتهم على منطقة حمانا بعد ثلاثة أيام من القصف).

1945م الوكالة اليهودية تطالب بإنشاء دولة يهودية في فلسطين عقب الكشف عن وقوع ما يسمى بـ "الهولوكوست"