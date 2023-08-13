النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2595) الأحد 13/8/2021
أخبار فلسطينية
فلسطين تُطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته حيال سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية
الرئيس الفلسطيني يصل إلى مصر غدًا للمشاركة في قمة مصرية أردنية فلسطينية
د. الشخرة : سجلنا قرابة 50 إصابة بالمتحور الجديد "EG.5" لكورونا في غزة والضفة
غزة: وزير الأوقاف يقدم مكرمة الرئيس لحفظة القرآن الكريم
أخبار إسرائيلية
متظاهرون ضد الإصلاح القضائي ينادون بالديمقراطية في شوارع تل أبيب
نتنياهو: الاتفاق الإيراني-الأميركي يساعد في تمويل وكلاء طهران
عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتجون على لإصلاحات القضائية مجددا
سلاح الجو الإسرائيلي: الضرر باستعدادات الجيش لا يمكن إصلاحه
يديعوت أحرونوت: تعيين سفير سعودي لدى السلطة خطوة تاريخية
اخبار دولية
مصادر أميركية: نتنياهو سيدعى إلى البيت الأبيض الشهر المقبل
200 مؤسسة ونقابة أمريكية تنضم لتحالف "مجتمع خالي من الأبارتهايد"
نشطاء يعتزمون التظاهر أمام "غوغل" تنديدًا بتعاملها مع الاحتلال
أخبار عربية
قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين الأحد
السعودية تعيّن أول سفير لها لدى دولة فلسطين
السعودية تعين أول سفير لها لدى السلطة الفلسطينية
البرلمان العربي يثمن تعيين السعودية سفيرا فوق العادة لدى دولة فلسطين
غارات إسرائيلية تضرب أهدافًا جديدة بسوريا
قطر ترحب بقرار ستراليا إزاء فلسطين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
رام الله.. استلام أوراق اعتماد أول سفير سعودي لدى فلسطين
البحرية الإسرائيلية تعتقل صيادين فلسطينيين اثنين قبالة سواحل غزة
الشرق الأوسط
نتنياهو: الاتفاق الإيراني-الأميركي يساعد في تمويل وكلاء طهران
الاهرام المصرية
وزير العدل الفلسطيني: توقيع أكاديميين دوليين عريضة ضد الاحتلال يظهر وجود نظام فصل عنصري إسرائيلي
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتقال الجرحى في بلدة "بيت أمر" المُضطربة بمُحافظة الخليل
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صيادين قبالة بحر غزة وفلسطينيًا ثالثا من الخليل
بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة: قمة "مصرية- فلسطينية- أردنية" بمدينة العلمين
"الوطني الفلسطيني" يُثمن توقيع أكثر من 1200 أكاديمي على عريضة تتحدث عن النظام العنصري الإسرائيلي
الشروق المصرية
أمين سر حركة فتح بالقاهرة: المشهد الفلسطينى متوتر بصورة غير مسبوقة
الغد الأردنية
مطالبات بتدخل دولي.. والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم
الشرق القطرية
" الفلسطينيون يبحثون عن ثغرة في جدار الجمود السياسي
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة
بالفيديو مواجهات بين الشبان وأجهزة السلطة في مخيم العين بنابلس
الاحتلال يعتقل شابًا أثناء مروره عبر حاجز عسكري بنابلس
الاحتلال يقرر هدم منزل عائلة الشهيد خالد صباح بنابلس
افتتاح مشروع "سفراء القدس" السادس في الكويت
هيئة الأسرى تطالب بموقف دولي تجاه "الاعتقال الإداري"
استيطان مستفحل بالضفّةِ ودعواتٌ لتصعيد المقاومةِ
الهيئة المستقلة تدعو لفتح تحقيق جاد في "مسرحية" جامعة الخليل
القدس المحلية
تحليـل اخبـاري: الخطوة السعودية ضرورية وفي الاتجاه الصحيح
الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخر في جنين
مؤسسة منيب وأنجلا المصري تكرم جامعة القدس ورئيسها احتفاءً بالعالمية
مسيرة مركبات إسنادًا للأسير وليد دقة في الداخل المحتل
إصابة طفل وشاب خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
الاحتلال يعتقل شاباً من جنين ويحتجز ثلاثة آخرين
الاحتلال يعتقل مقدسياً من سلوان
غزة: مصرع شاب إثر إصابته بعيار ناري
مصرع مواطن بحادث دعس في الخليل
الحياة الجديدة
الاحتلال يخطر بهدم منزل الشهيد خالد صبّاح في عوريف جنوب نابلس
ملحم: تشغيل المولد الرابع في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بقدرة إضافية تصل الى 30 ميجا واط
إصابة طفل وشاب خلال مواجهات في كفر قدوم
الاحتلال يعتقل شابًا من جنين ويحتجز ثلاثة آخرين
الاحتلال يفرج عن صياديْن من غزة اعتقلهما اليوم
الاحتلال يعتقل مواطنًا من مخيم العروب
بحرية الاحتلال تعتقل صيادين قبالة بحر مدينة غزة
الدفاع المدني يحذر من موجة حر تستمر لأكثر من 48 ساعة
الأسير محمد عيوش من عرابة يدخل عامه الـ20 في الأسر
جريدة الأيام
إسرائيل: تجدد التظاهرات ضد إضعاف القضاء قادة الاحتجاجات يلوّحون بـ"شلل...
روسيا: إسقاط 20 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب شبه جزيرة القرم
أوركسترا رام الله".. خليط غنائي في ثاني ليالي "وين ع رام الله"
استشهاد شاب برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام واشتباكات في مخيم طولكرم
إصابة العشرات جرّاء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة
حراك المعلمين: العام الدراسي لن يبدأ إلا بتحقيق مطالبنا
»13 معتقلاً إدارياً يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام
شرطة الاحتلال تسقط تهمة القتل ضد المستوطن قاتل شهيد برقة
وكالة صفا
مواجهات مع أجهزة السلطة في مخيم العين بعد اعتقال شاب
اشتباكات عنيفة باقتحام الاحتلال غرب جنين
«الديمقراطية» تنظم لقاءً سياسياً بغزة حول مخرجات اجتماع الأمناء العامين
الاحتلال يعتقل شابًا من جنين ويحتجز 3 آخرين
حماس تستنكر "مسرحية تشويه" طالبات جامعة الخليل
حماس: ما تشهده القدس والأقصى من تهويد يستدعي النفير وتكثيف الرباط
هل تحوّلت الأغوار "الحصينة" إلى خاصرة ضعيفة لـ"إسرائيل"؟
"الشبابي الإعلامي" يدين حذف شركة "ميتا" حسابات فلسطينية عبر "واتساب"
أكثر من 1200 أكاديمي بالعالم يوقعون عريضة ضد النظام العنصري الإسرائيلي
عباس يكرم محافظي الضفة وغزة الذين أحالهم للتقاعد خلال أيام
وكالة الرأي الفلسطينية
اعتقالات واقتحامات بالضفة واشتباكات مسلحة في جنين
جيش الاحتلال يخطر بهدم منزل أحد منفذي عملية "عيلي"
تظاهرة أمام مؤتمر "غوغل" تنديداً بدعمها الاحتلال
تجدد المظاهرات في "إسرائيل" احتجاجاً على التعديلات القضائية
تنظيم مسيرة سيارات إسنادا للأسير دقة بالداخل المحتل
عباس يصل مصر غدًا للمشاركة بقمة ثلاثية مع السيسي والملك عبدالله
الاحتلال يعتقل مقدسياً من سلوان بالقدس المحتلة
الاحتلال يعتقل شاباً من جنين المحتلة
فلسطين اليوم
مقاومون يستهدفون حاجز "دوتان" العسكري غرب جنين بالرصاص
الاحتلال يعلن عزمه هدم منزل أحد منفذي عملية "عيلي" شمال رام الله
"هيئة الأسرى" تطالب بلجنة حقوقية دولية للوقوف على سياسة الاعتقال الإداري
الشيخ صلاح يدعو لتشكيل لجنة تتابع قضية قرية "راس جرابا" المهددة بالتهجير
بداية غير مُبشرة لافتتاح المدارس في الضفة المحتلة؟
مصرع طفل إثر سقوطه من علو شرق مدينة غزة
الكهرباء تصدر تنويهاً مهماً لأهالي شمال القطاع بشأن ساعات الوصل غداً
سما نيوز
رسائل سترسل إلى واشنطن والرياض
هآرتس: هذا ما سيناقشه القادة في القمة الثلاثية بمدينة العلمين غداً
الاحتلال يصدر قرارا بعد ارتفاع حالات الانتحار بين جنود شاركوا في حرب غزة 2014
تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ32 على التوالي
يديعوت تعلق على تصريحات كيربي حول اللقاء المرتقب بين نتنياهو وبايدن في "مكان ما"
كيف قرأ الاعلام الإسرائيلي تعيين السعودية أول سفير لها لدى فلسطين؟
مسؤول إسرائيلي رفيع يحذر: "تضرر كفاءة الجيش باتت تنعكس على القرارات العملياتية"
كهرباء غزة تُصدر تنويها مهما للمواطنين في شمال القطاع
مسيرة سيارات إلى الناصرة إسنادا لحرية الأسير المريض وليد دقة
"هيئة الأسرى" تطالب بلجنة حقوقية دولية للوقوف على سياسة الاعتقال الإداري
مصرع طفلة وإصابات بينها خطيرة بحادثي طرق منفلصين بالداخل المحتل
لاعب كمال أجسام يقتل زوجته السابقة في بث مباشر على "إنستغرام"
سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها وسط قطاع غزة
عرب 48
مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات قرب جنين
هيئة الأسرى تطالب بلجنة حقوقية وإنسانية دولية للوقوف على سياسة الاعتقال الإداري
تقرير: "المنع الأمني" للاحتلال يفاقم معاناة مرضى غزة
13 أسيرا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الفارعة جنوب طوبا ...
البرلمان العربي يثمن تعيين السعودية سفيرا فوق ...
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مصرع طفل سقط من علو جنوب مدينة غزة
حدث في مثل هذا اليوم
- 13 آب (أغسطس)
- 2004م مقتل مستوطن صهيوني وجرح اخر عند مستوطنة (إيتمار), وكتائب شهداء الأقصى تعلن مسئوليتها عن العملية وعن اسم منفذها يوسف أحمد حنفي "25" عاماً من بلدة بيت فوريك قضاء نابلس الذي استشهد في العملية.
- 2003م هدم قوات الاحتلال الصهيوني ستة منازل في مدينة القدس المحتلة, وتأتي العملية ضمن مسلسل صهيوني متواصل يهدف إلى إزالة تغيير معالم مدينة القدس الإسلامية وتهويدها وتشريد أهلها منها.
- 1982م خروج القوات الفلسطينية من بيروت للدول العربية بعد اتفاق فيليب حبيب مع منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية.
- 1978م تفجير مبنى يضم مكتباً لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، و سقوط 175 شهيداً.
- 1973م تنفيذ عملية تبادل أسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حيث أفرجت منظمة التحرير الفلسطينية عن 6 أسرى من جنود الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع معتقلي أنصار "1" في لبنان بالإضافة إلى 37 اعتقلوا على متن سفينة في عرض البحر و 63 أسيراً من السجون الإسرائيلية.
- 1953 م وفاة الأديب الفلسطيني خليل السكاكيني (ولد عام 1878) في القاهرة.
- 1953م وفاة الكاتب الفلسطيني الكبير خليل قسطندي السكاكيني عن عمر يناهز 76 سنة في مدينة القاهرة. والكاتب السكاكيني ولد في مدينة القدس عام 1878م ومن أشهر كتبه "كذا أنا يا دنيا".
- 1976 م الجيش السوري يقوم بقصف مدفعي مركز على منطقة "حمانا" اللبنانية الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة (اللبنانية - الفلسطينية)، وقد تزامن القصف مع سيطرة الجبهة اللبنانية (المسيحية) على مخيم تل الزعتر الفلسطيني بعد مذبحة مروعة. (فرض السوريون سيطرتهم على منطقة حمانا بعد ثلاثة أيام من القصف).
- 1945م الوكالة اليهودية تطالب بإنشاء دولة يهودية في فلسطين عقب الكشف عن وقوع ما يسمى بـ "الهولوكوست"
- 1900م المؤتمر الصهيوني الرابع في لندن المنعقد في الفترة من (13-16/8/1900) وبحضور (498) مندوباً يمثلون الأحزاب والجمعيات الصهيونية في كل أنحاء العالم.