الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعدادا للموسم الجديد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غداً الجمعة أول سبتمبر استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة الطويلة التى منحها الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق للاعبين.

وأبلغ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لاعبى الأبيض بخضوعهم لقياس أوزان بمجرد عودتهم للتدريبات الجماعية رغبة منه فى الاطمئنان على البرنامج الغذائي، الذى وضعه للاعبين ومدى الحالة الفنية والبدنية لهم قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد من الدورى الممتاز.

في سياق متصل، أبلغ أوسوريو مسئولي اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البناني، موافقته علي تأجيل الصفقات التي سبق وحددها لتدعيم الفريق، للانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أوسوريو خلال حديثه مع إدارة الزمالك، أنه موافق علي تأجيل إبرام الصفقات للانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حال عدم التمكن من حل أزمة إيقاف القيد المفروضة علي النادي، في ظل ضيق الوقت والأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا.

وقال أوسوريو لإدارة الزمالك إنه رتب أوراقه علي العناصر المتاحة حاليًا في صفوف فريق الزمالك، وستنطلق فترة الإعداد بتلك العناصر، علي أن تعمل الإدارة علي حل أزمة إيقاف القيد قبل حلول موعد الانتقالات الشتوية.