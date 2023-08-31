وكالة الرأي الفلسطينية الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعدادا للموسم الجديد وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية منتخبنا الأولمبي يُجري معسكرا تحضيريا في عمان استعداد لتصفيات آسيا وكالة الرأي الفلسطينية وكالة بيت مال القدس تطلق دوري "المسيرة" لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تمنح تسهيلات لذوي الإعاقة بالقطاع السياحي والأثري وكالة الرأي الفلسطينية تحذير.. خطوط الأظافر دليل على مشكلة صحية وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد مقاوم إثر انفجار داخلي جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أسباب وأعراض انسداد المجرى الهوائي وكالة الرأي الفلسطينية يشفى عادة تلقائيا.. كل ما تريد معرفته عن تمزق طبلة الأذن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
أخبار » الرياضة و الملاعب

الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعدادا للموسم الجديد

31 آب / أغسطس 2023 09:01

الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعدادا للموسم الجديد
الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعدادا للموسم الجديد

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غداً الجمعة أول سبتمبر استعداداً لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة الطويلة التى منحها الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق للاعبين.

وأبلغ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لاعبى الأبيض بخضوعهم لقياس أوزان بمجرد عودتهم للتدريبات الجماعية رغبة منه فى الاطمئنان على البرنامج الغذائي، الذى وضعه للاعبين ومدى الحالة الفنية والبدنية لهم قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد من الدورى الممتاز.

في سياق متصل، أبلغ أوسوريو مسئولي اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البناني، موافقته علي تأجيل الصفقات التي سبق وحددها لتدعيم الفريق، للانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أوسوريو خلال حديثه مع إدارة الزمالك، أنه موافق علي تأجيل إبرام الصفقات للانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حال عدم التمكن من حل أزمة إيقاف القيد المفروضة علي النادي، في ظل ضيق الوقت والأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا.

وقال أوسوريو لإدارة الزمالك إنه رتب أوراقه علي العناصر المتاحة حاليًا في صفوف فريق الزمالك، وستنطلق فترة الإعداد بتلك العناصر، علي أن تعمل الإدارة علي حل أزمة إيقاف القيد قبل حلول موعد الانتقالات الشتوية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟