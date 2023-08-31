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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2609) الخميس31/8/2023

31 آب / أغسطس 2023 10:21

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2609)  الخميس31/8/2023

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 31 آب (أغسطس)
  • 2004م في عملية مزدوجة استهدفت حافلتين للركاب في بئر السبع, أسفرت عن مقتل 19 إسرائيلياً وجرح مائة آخرين منهم 20 في حالة الخطر الشديد, وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية وأن منفذيها من الخليل وهما أحمد القواسمي ونسيم صبحي الجعبري.
  • 1988م اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 1988/10 الذي يدين انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, وتنص على، أن اللجنة وهي تسترشد بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة وبصفة خاصة بمبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 19498، وإحكامها الإنسانية ومبادئ القانون الدولي وأحكامه والالتزامات الناشئة عن الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 بشان قوانين وأعراف الحرب.
  • 1982م ممغادرة آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين من بيروت عقب الغزو الإسرائيلي.
  • 1955م قامت قوة مدرعة من الجيش الإسرائيلي تقدر بتسع دبابات وعدد آخر من المجنزرات حاملة الجنود باجتياز خط الهدنة عند قرية خزاعة شرقي خان يونس، مخترقة قراها "عبسان الصغيرة- عبسان الكبيرة- بني سهيلا" وصولا إلى مركز الشرطة في قلب مدينة خان يونس، حيث قامت بتدميره تدميراً تاماً.
  • 1935م تعزيز الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد أن طلب الرئيس الأمريكي من رئيس الوزراء البريطاني السماح بإدخال مائة ألف يهودي إلى فلسطين.

 

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