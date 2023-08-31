النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2609) الخميس31/8/2023
أخبار فلسطينية
- المقاومة تترقّب «الردّ» الإسرائيلي: اتفاق على وحدة المواجهة
- «فتح» نحو عقد مؤتمرها الثامن: حسين الشيخ يستكمل «انقلابه»
- الهيئة العليا” تشرع بتجهيز “مخيمات العودة” على حدود غزة تحضيرا لعودة الفعاليات الغاضبة
- كشف وثائق سرية عن «أوسلو» واتهامات لنتنياهو بـ«قتله»
- حماس: المقاومة ستواصل عملها حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال
- الكشف عن طلبات ومقترحات فلسطينية قدمت للسعودية
- استشهاد مقاوم بانفجار خلال "الإعداد والتجهيز" في نابلس
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اخبار إسرائيلية
- "هآرتس": 5 فضائح كبرى لحكومة نتنياهو في 5 أيام
- بالفيديو ثلاث إصابات خطيرة في صفوف جنود الاحتلال بعملية دهس فدائية غرب رام الله
- الجبهة الداخلية” تنفي سقوط مسيرة إسرائيلية قبل عملية اغتيال بغزة.. وإسرائيل تناقش مخططات لمعركة متعددة الجبهات
- "هآرتس": 5 فضائح كبرى لحكومة نتنياهو في 5 أيام
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اخبار دولية
- أنصار الحق الفلسطيني يتظاهرون أمام مؤتمر “غوغل” رفضا لمشروع “نيمبوس” والخارجية تطالب بتصنيف إسرائيل كدولة “أبرتهايد”
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اخبار عربية
- السلطات العربية «تعلّق» معركتها: عودة الموازنات لا تنهي «الهجمة» الإسرائيلية
- تطبيع سعودي إسرائيلي محتمل: السلطة الفلسطينية تقدم مقترحاتها للرياض
- الجزيرة” تناقش إستراتيجية نضال الداخل الفلسطيني ضد “التمييز العنصري الإسرائيلي”
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس وإصابة 3 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة بنابلس- (صور وفيديو)
- “الجزيرة” تناقش إستراتيجية نضال الداخل الفلسطيني ضد “التمييز العنصري الإسرائيلي”
- قتيل فلسطيني ومواجهات عنيفة في مخيم طولكرم.. “بروفا” المواجهة بين الأجهزة الأمنية ومجموعات المقاومة- (فيديوهات)
- مقتل شاب في اشتباكات بين الأمن الفلسطيني ومسلحين شمال الضفة
- استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل
- “الجبهة الداخلية” تنفي سقوط مسيرة إسرائيلية قبل عملية اغتيال بغزة.. وإسرائيل تناقش مخططات لمعركة متعددة الجبهات
- أنصار الحق الفلسطيني يتظاهرون أمام مؤتمر “غوغل” رفضا لمشروع “نيمبوس” والخارجية تطالب بتصنيف إسرائيل كدولة “أبرتهايد”
- “الهيئة العليا” تشرع بتجهيز “مخيمات العودة” على حدود غزة تحضيرا لعودة الفعاليات الغاضبة
- الجيش الإسرائيلي يعتقل ناشطا فلسطينيا في مواجهة الاستيطان
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الشرق الأوسط
- كشف وثائق سرية عن «أوسلو» واتهامات لنتنياهو بـ«قتله»
- إصابة إسرائيلي في هجوم طعن في القدس ومقتل المنفذ
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الغد الأردنية
- إصابة 4 فلسطينيين و3 جنود إسرائيليين خلال اقتحام مدينة نابلس
- جدار الاحتلال بغزة: هجوم عسكري جديد أم هروب من أزمة داخلية؟
الاخبار اللبنانية
- «المارينز» في أسواق حضرموت ومدارسها: توطئة لتطبيع الاحتلال
- المقاومة تترقّب «الردّ» الإسرائيلي: اتفاق على وحدة المواجهة
- «فتح» نحو عقد مؤتمرها الثامن: حسين الشيخ يستكمل «انقلابه»
- إصابة شاب برصاص الاحتلال في الخليل بزعم تنفيذه عملية دهس
- إسرائيل وعرب الـ48: حكاية جريمة مُعلنة
- السلطات العربية «تعلّق» معركتها: عودة الموازنات لا تنهي «الهجمة» الإسرائيلية
- استشهاد منفذ عملية الطعن في القدس
- "هآرتس": 5 فضائح كبرى لحكومة نتنياهو في 5 أيام
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الشروق المصرية
- إصابة 4 فلسطينيين و3 جنود إسرائيليين في مواجهات شمال الضفة الغربية
- استشهاد فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية شرق القدس
- فيديو.. قوة إسرائيلية تغلق مفترق طرق جنوب الخليل بعد إطلاق نار على فلسطيني
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو ثلاث إصابات خطيرة في صفوف جنود الاحتلال بعملية دهس فدائية غرب رام الله
- بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشدَّدة
- تخللها مواجهات وإصابات.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة
- من هو الشهيد عايد القني الذي زرع العبوة الناسفة بنابلس؟
- محدث إصابة 4 جنود إسرائيليين بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة بنابلس
- حماس: المقاومة ستواصل عملها حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال
- حمادة: عملية الطعن بالقدس عمل بطولي انتصارًا للأقصى ولدماء الشهداء
صحيفة القدس
- استشهاد منفذها.. إصابة 3 مستوطنين في عملية دهس غرب رام الله
- إصابات واعتقالات في حملة مداهمات واسعة بالضفة الغربية
- خلافات تؤجل التصويت على تمديد مهام اليونيفيل
- الكشف عن طلبات ومقترحات فلسطينية قدمت للسعودية
- الاحتلال يعتقل شاباً جنوب المسجد الأقصى
صحيفة الأيام
- القدس: استشهاد فتى برصاص الاحتلال بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن
- »"السلام الآن": الحكومة الإسرائيلية تخصّص أراضي جديدة للمستوطنات
- »إصابة شاب برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولة دهسهم جنوب الخليل
- »حملة هدم وتجريف في محافظة الخليل ومواجهات بين الاحتلال ومواطني بيت أمّر
- »إشتية يكلّف "الرقابة" متابعة تصريحات وزير المواصلات
- »الاحتلال يحصّن مناطق جديدة بغلاف غزة
- »نقابة الأطباء تهدّد بإخلاء المستشفيات الحكومية الأسبوع القادم "إذا لم...
- »خبراء إسرائيليون ينصحون بالعودة لاستخدام الكمامات
» الحياة الجديدة
- أثر غير ملموس لنمو الإيرادات العامة بفعل ثلاثة عوامل
- معرض خزف الخليل يعزز الارتباط بالتراث والهوية
- جدارية في بيت لحم للشهيدة شيرين أبو عاقلة
- في بيروت قهوة ومنقوشة للمبعوث الأميركي ولوزير الخارجية الإيراني تصريحات متفائلة
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وكالة الرأي
- إصابة 3 جنود بعملية دهس غرب رام الله
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
- محدث إصابة ضابط و3 جنود إسرائيليين شرق نابلس
- "السياحة" تمنح تسهيلات لذوي الإعاقة بالقطاع السياحي والأثري
- المرور: 4 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- محدث استشهاد طفل برصاص الاحتلال في القدس
- متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية
- استشهاد مقاوم إثر انفجار داخلي جنوب نابلس
وكالة صفا ط قيود
- اثنان منهم بجراح خطيرة بالفيديو إصابة 3 جنود بعملية دهس غربي رام الله وإطلاق النار على المنفذ
- دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- رسميًا.. الاحتلال يعترف بإصابة ضابط و3 جنود في عبوة نابلس
- اشتباكات ومواجهات خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف بنابلس
- استشهاد مقاوم بانفجار خلال "الإعداد والتجهيز" في نابلس
- بالفيديو استشهاد فتى برصاص الاحتلال بزعم محاولته الطعن بالقدس
فلسطين اليوم
- بالفيديو الاحتلال يعترف رسمياً بإصابة ضابط و3 جنود بكمين كتيبة نابلس
- خسائر فادحة في الأرواح والعتاد..
- سرايا القدس: عملية "البأس الشديد" تأتي ردًا على العدوان في نابلس وكل فلسطين
- "وحدة الساحات" ركن ثابت..البريم: "كمين نابلس" يؤكد جاهزية المقاومة في مدن ومخيمات الضفة
سما نيوز
- إصابات بعملية دهس عند بيت سيرا قرب رام الله و "تحييد المنفذ"
- مفاجأة حول من زرع العبوة الناسفة وأصابت 3 جنود إسرائيليين بنابلس
- إصابة 3 جنود إسرائيليين بعبوة ناسفة في نابلس (فيديو)
- موقع عبري: السلطة الفلسطينية تقدم قائمة من المطالب للرياض
- ثمن السلام السعودي الإسرائيلي
عرب ٤٨
- تطبيع سعودي إسرائيلي محتمل: السلطة الفلسطينية تقدم مقترحاتها للرياض
- نابلس: إصابة ضابط 3 جنود إسرائيليين بعبّوة ناسفة
- تخللتها اشتباكات ومواجهات: اعتقالات وإصابات بالضفة
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وكالة وفا
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
- الإحصاء: أسعار المنتج تسجل ارتفاعا بنسبة 0.58% في تموز الماض ...
- الاحتلال يطلق النار على شاب قرب حاجز نعلين العسكري ويصيبه بج ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 31 آب (أغسطس)
- 2004م في عملية مزدوجة استهدفت حافلتين للركاب في بئر السبع, أسفرت عن مقتل 19 إسرائيلياً وجرح مائة آخرين منهم 20 في حالة الخطر الشديد, وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسئوليتها عن العملية وأن منفذيها من الخليل وهما أحمد القواسمي ونسيم صبحي الجعبري.
- 1988م اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة تصدر قرار رقم 1988/10 الذي يدين انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة, وتنص على، أن اللجنة وهي تسترشد بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة وبصفة خاصة بمبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 19498، وإحكامها الإنسانية ومبادئ القانون الدولي وأحكامه والالتزامات الناشئة عن الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 بشان قوانين وأعراف الحرب.
- 1982م ممغادرة آخر قوافل المقاتلين الفلسطينيين من بيروت عقب الغزو الإسرائيلي.
- 1955م قامت قوة مدرعة من الجيش الإسرائيلي تقدر بتسع دبابات وعدد آخر من المجنزرات حاملة الجنود باجتياز خط الهدنة عند قرية خزاعة شرقي خان يونس، مخترقة قراها "عبسان الصغيرة- عبسان الكبيرة- بني سهيلا" وصولا إلى مركز الشرطة في قلب مدينة خان يونس، حيث قامت بتدميره تدميراً تاماً.
- 1935م تعزيز الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعد أن طلب الرئيس الأمريكي من رئيس الوزراء البريطاني السماح بإدخال مائة ألف يهودي إلى فلسطين.