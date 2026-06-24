مجمع ناصر يستعرض تجاربه في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

غزة- وكالة الرأي:

استعرض مجمع ناصر الطبي تجربته خلال الحرب على قطاع غزة في فعالية اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، التي نظمتها وزارة الصحة الفلسطينية، و كان اللقاء وقفةً لتوثيق فصول من "ملحمة الصمود" التي خاضتها طواقم بنوك الدم والمختبرات في قطاع غزة، وسط ظروف قاسية فرضتها الحرب المستمرة.

وشارك مجمع ناصر الطبي في هذا اليوم العلمي بوفد رفيع المستوى ضم مدير دائرة المختبرات أ. أنور المليحي، د.محمد قنديل رئيس قسم الاستقبال والطوارئ، إلى جانب نخبة من أعضاء اللجنة العلمية وكوادر قسم المختبر، الذين نقلوا تجربتهم وتجربة مجمع ناصر خلال الحرب على غزة.

حيث تم تقديم أوراق علمية نوعية خلال اللقاء أهمها محاضرة بعنوان "نقل الدم المقيد والإنعاش الجراحي الطارئ"، حيث استعرض خلالها د.قنديل التجربة الميدانية الفريدة في مجمع ناصر ، متناولاً كيفية إدارة ملف "نقل الدم الآمن والكامل" و"نقل الدم الذاتي" في ظل نقص الموارد والضغط الهائل على غرف العمليات والطوارئ، لتكون كلماته شهادةً حية على براعة الكادر الطبي في تحويل المستحيل إلى طوق نجاة.

فيما ألقى أ.مجدي قاسم بالاشتراك مع أ. أحمد حبش الضوء على "حوسبة بنوك الدم في غزة بين الواقع المأمول والتحديات الميدانية" وتفاصيل الأنظمة الإلكترونية وكيفية تكيفها مع واقع الحرب المأساوي، والتحديات التقنية التي أُجبر الكادر على تذليلها لضمان استمرارية الخدمة.

وأكد وفد مجمع ناصر الطبي أن وجودهم يأتي في إطار التزام المجمع الراسخ بتطوير الخدمات المخبرية والارتقاء بها، رغم كل ما يحيط بالمنظومة الصحية من دمار، فالمشاركة ليست مجرد تبادل للخبرات، بل هي رسالة للعالم بأن القطاع الصحي في غزة رغم إنهاكه لا يزال يقدم نموذجاً في الإدارة العلمية والمهنية، مؤمناً بأن كل وحدة دم تُنقل هي قصة حياة جديدة،وقطرة إنسانية في محيطٍ من التحديات.

