النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2737)14/1/2021
أخبار فلسطينية
- أبو مرزوق: الرئيس عباس جاد في إجراء الانتخابات … والاحتلال هو أهم المعوقات
- الخارجية الفلسطينية: التنديد الدولي لا يشكل رادعا لنتنياهو عن تنفيذ مشاريع الاستيطان
- قيادة الأسرى بالسجون الإسرائيلية تحذر من “خطر شديد” بسبب تفشي “كورونا”
- غزة: 9 وفيات و437 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
- مصدر لـ"فلسطين": عباس يُحيِل 15 قاضيًا إلى التقاعد المبكر
- الاحتلال يكثّف مشاريع تهويد الأقصى ومُطالبة بتدخل الملك عبد الله
- الصحة الفلسطينية: 30 وفاة و978 إصابة كورونا جديدة
- الهيئة الإسلامية: عمليات المسح في ساحات الأقصى تستهدف وضع اليد على أجزاء من باحاته
- الاحتلال يصادق على بناء 500 وحدة استيطانية في القدس
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أخبار إسرائيلية
· بينهم زحالقة.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيين احتجوا على زيارة نتنياهو للناصرة –…
- طاقم إسرائيلي لتخفيف الخلافات مع إدارة بايدن
- المصادقة على خطة لتوسعة السفارة الأمريكية في القدس
- نتنياهو يأمل في حصد 5 مقاعد من الوسط العربي
- عائلة ضابط إسرائيلي تطالب بالتحقيق في إمكانية قتله لدوافع قومية
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اخبار دولية
- العفو الدولية": عهد ترمب كان كارثة على حقوق الإنسان
- الصحة العالمية: العام الثاني للوباء قد يكون أكثر صعوبة
- لأول مرة في تاريخ أمريكا .. مجلس النواب يصوت على عزل ترامب
- النواب الأميركيون يقرون إجراءات عزل ترامب تعزيز الأمن في واشنطن قبيل...
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- إسرائيل توسع ملاحقتها لنشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية
- وزارة الصحة الفلسطينية تنفي حصولها على لقاحات من إسرائيل … ومسؤولون طبيون يحذرون…
- أبو مرزوق: الرئيس عباس جاد في إجراء الانتخابات … والاحتلال هو أهم المعوقات
- بينهم زحالقة.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيين احتجوا على زيارة نتنياهو للناصرة –…
- منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أهمية مؤتمر مانحي “الأونروا” وترفض المساس بخدمات اللاجئين
- الخارجية الفلسطينية: التنديد الدولي لا يشكل رادعا لنتنياهو عن تنفيذ مشاريع الاستيطان
- قيادة الأسرى بالسجون الإسرائيلية تحذر من “خطر شديد” بسبب تفشي “كورونا”
- سلطات الاحتلال تجري مسحا لصحن قبة الصخرة بعد دعوات متطرفة لإقامة “الهيكل” المزعوم
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الشرق الأوسط
- جديد الغارات الإسرائيلية شرق سوريا أكثر من قديمها
- إسرائيل تبدأ «مرحلة أعلى» في ضرب «التموضع الإيراني» شرق سوريا
- رئيس بلدية الناصرة يؤيد نتنياهو ويطالبه بصنع السلام مع أبو مازن
- طاقم إسرائيلي لتخفيف الخلافات مع إدارة بايدن
- فلسطينيون يخاطبون الأمم المتحدة لرفع حصار غزة
- رئيس مجلس المستوطنين مضرب عن الطعام
- قصف مواقع لحماس في غزة رداً على إطلاق نار
- الفلسطينيون ينتظرون تغيير المشهد في واشنطن وتل أبيب
الشروق المصرية
- فلسطين تحذر من مخاطر أعمال الاحتلال المسحية لباحات الأقصى
- لجنة شعبية فلسطينية تخاطب الأمم المتحدة لرفع حصار غزة
الغد الأردنية
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- مطالبة فلسطينية بالضغط على اسرائيل لتوفير لقاحات كورونا للشعب الفلسطيني
- 57 قتيلاً في غارات إسرائيلية على سوريا
الشرق القطرية
- تصعيد مخططات تهويد القدس والمسجد الأقصى
- بتسيلم: إسرائيل دولة فصل عنصري
- دورية للاحتلال الإسرائيلي تخطف لبنانيا من بلاده.. ما القصة؟
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- "العفو الدولية": عهد ترمب كان كارثة على حقوق الإنسان
- "الصحة": نحن في الربع الأخير من "كورونا"
- "الداخلية" تصرح.. هل يستمر الإغلاق يومي الجمعة والسبت؟
- "التغيير والإصلاح": الطيار "منعم" عبر عن النبض الحقيقي للأمة
- غزة: 9 وفيات و437 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
- مصدر لـ"فلسطين": عباس يُحيِل 15 قاضيًا إلى التقاعد المبكر
- "حماس": العدوان الإسرائيلي على سورية لن يتوقف إلا بمواجهته
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القدس
طالبة من رام الله بحاجة لمساعدة لتأمين مقعدها في كلية طب الأسنان
- 444 إسرائيليًا توفوا بسبب كورونا منذ بداية الشهر الجاري
- نتنياهو يأمل في حصد 5 مقاعد من الوسط العربي
- عائلة ضابط إسرائيلي تطالب بالتحقيق في إمكانية قتله لدوافع قومية
- الاحتلال يعتقل 27 مواطناً فجر اليوم معظمهم من رام الله
الحياة الجديدة
- الخارجية تحذر من مخاطر أعمال الاحتلال المسحية لباحات الأقصى
- الهباش يحذر من مخططات إسرائيلية تستهدف المسجد الأقصى
- "مجلس الأوقاف": الاحتلال يكثف مشاريعه التهويدية في "الأقصى"
- "مجلس الأوقاف" يحذر من تحويل المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية
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صحيفة الأيام
- طاقم إسرائيلي يجري عمليات مسح وتصوير ثلاثي الأبعاد داخل "الأقصى" بحراسة...
- »النواب الأميركيون يقرون إجراءات عزل ترامب تعزيز الأمن في واشنطن قبيل...
- »الاحتلال والمستوطنون ينفذون عمليات تجريف واقتلاع أشجار في بيت أمر وبروقين...
- »الاحتلال يصادق على بناء 530 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة
- »مصادر لـ"الأيام": الانتخابات التشريعية ستُجرى أواخر أيار والرئاسية أواخر...
- »"حماس" مستاءة من عمل المستشفى الأميركي لاقتصاره على طب الأسنان والعيادة...
- »إطلاق بالونات من شمال القطاع وجنوبه ودبابات الاحتلال تستهدف شرق خان يونس
- »"كورونا" في فلسطين: وفاة 30 مواطناً خلال 24 ساعة
وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل 3 شبّان من جنين
- الصحة العالمية: العام الثاني للوباء قد يكون أكثر صعوبة
- الصحة: كافة مناطق غزة سيشملها فحص "كورونا" عبر الدم
- وفاة وإصابات جديدة بـ"كورونا" في المغتربين الفلسطينيين
- مركبة عسكرية للاحتلال تدهس طفلاً غرب جنين
- اللجنة المركزية تتسلم وتنشر تعديلات قانون الانتخابات
- كتلة حماس البرلمانية: الطيار "منعم" يمثل نبض الأمة الحقيقي
- الاحتلال يصادق على بناء 500 وحدة استيطانية في القدس
وكالة صفا
- خبير قانوني يحذر من إجراء الانتخابات بما يخالف القانون الأساسي
- الذين يتلقون 50%...أبو بكر لصفا: الرئيس يوقع على صرف رواتب كاملة للأسرى
- المصادقة على خطة لتوسعة السفارة الأمريكية في القدس
- قوات الاحتلال تعتقل 21 شابًا من كفر مالك والمغير
- مجلس النواب الأميركي يصوت بالموافقة على إجراءات عزل الرئيس ترامب
وكالة سما
- صحيفة : جملة من القرارات لتحسين وضع موظّفي السلطة في قطاع غزة
- شاهد: مقطع فيديو يوثق قنص المقاومة للجنود الإسرائيليين شرق خانيونس
- معهد إسرائيلي يحرض على مناهج "الأونروا" بالمدراس الفلسطينية
- ايلي كوهين: تقارب قطر مع السعودية يزيد من فرص التطبيع مع إسرائيل
- مجلس النواب الأمريكي يصوت بالموافقة على عزل الرئيس ترامب
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وكالة فلسطين اليوم
- طالت مايقارب 20 مواطناً..مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة جُلها في قرية المغير شرق رام الله
- لأول مرة في تاريخ أمريكا .. مجلس النواب يصوت على عزل ترامب
- صحة غزة تسجل 141 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الدورة الثانية
- الهيئة الإسلامية: عمليات المسح في ساحات الأقصى تستهدف وضع اليد على أجزاء من باحاته
عرب 48
- الاحتلال يكثّف مشاريع تهويد الأقصى ومُطالبة بتدخل الملك عبد الله
- الصحة الفلسطينية: 30 وفاة و978 إصابة كورونا جديدة
- الاحتلال يجرف أراضٍ زراعيّة وإصابة مسن فلسطيني إثر اعتداء للمستوطنين
- إصابة خطيرة لمجندة إسرائيلية بإطلاق نار في قاعدة عسكرية
- الخروج من الإغلاق على ثلاث مراحل ونقاش حول تمديده
- الاحتلال يوقع أمرا تنفيذيا تمهيدا لهدم منزل الأسير محمد كبها
- تنسيق إسرائيلي خليجي للتأثير على سياسة بايدن تجاه إيران
- قاعدة بيانات ضخمة لمصابي كورونا وإصابات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية
وكالة فا
- "الإحصاء": انخفاض مؤشر أسعار المستهلك 0.73% في 2020
- الصحة العالمية: العام الثاني للوباء قد يكون أكثر صعوبة
- الاحتلال يواصل انتهاكاته: اعتقالات وإصابات واقتحام الأقصى
حدث في مثل هذا اليوم
14 كانون ثاني (يناير)
- 2004م الاستشهادية القسامية ريم الرياشي تفجر نفسها في حاجز عسكري صهيوني في منطقة "إيرز" الصناعية، فتقتل 4 جنود صهاينة وتصيب 10 آخرين بجراح مختلفة.
- 2002م قوات الاحتلال تغتال مسئول كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح" في طولكرم رائد الكرمي (30 عاما)، وذلك بتفجير سيارته بعبوة ناسفة.
- 1997م توقيع اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في إيريز (شمال قطاع غزة) تتضمن تقسيم مدينة الخليل الفلسطينية بين الجانبين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية، عُرفت باسم "اتفاق الخليل"، الذي انسحب الاحتلال بموجبه من مدينة الخليل في الضفة الغربية تاركاً وراءه 400 مستوطن في البلدة القديمة يحرسهم مئات الجنود الإسرائيليين.
- 1991م مسلح فلسطيني من حركة "فتح"/ المجلس الثوري بزعامة صبري البنا "أبو نضال" يغتال ثلاثة من قادة "فتح"، هم الرجل الثاني ومسؤول الأمن والاستخبارات في الحركة صلاح خلف، وعضوي الحركة هايل عبد الحميد، وفخر الدين العمري.
- 1985م أنشأت سلطات الاحتلال الصهيوني وكالة فضاء.
- 1948م عصابة الهاغاناة الإرهابية اليهودية تبرم صفقة للسلاح مع تشيكوسلوفاكيا بقيمة 1.2ممليون دولار، وتضمنت توريد 24 ألفا و500 بندقية، وخمسة آلاف رشاش ثقيل، و200 رشاش متوسط، و54 مليون رصاصة، و25 طائرة من طراز ميزر شميت. وقد وصلت هذه الأسلحة مع نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين.
- 1911م تأسيس صحيفة "فلسطين" في يافا، لصاحبيها ومحرريها عيسى العيسى ويوسف العيسى، وهي جريدة سياسية إخبارية صدرت مرتين في الأسبوع.