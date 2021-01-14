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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2737)14/1/2021

14 كانون ثاني / يناير 2021 09:24

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2737)14/1/2021

 

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·         بينهم زحالقة.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيين احتجوا على زيارة نتنياهو للناصرة –…

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طالبة من رام الله بحاجة لمساعدة لتأمين مقعدها في كلية طب الأسنان

 

  • 444 إسرائيليًا توفوا بسبب كورونا منذ بداية الشهر الجاري
  • نتنياهو يأمل في حصد 5 مقاعد من الوسط العربي
  • عائلة ضابط إسرائيلي تطالب بالتحقيق في إمكانية قتله لدوافع قومية
  • الاحتلال يعتقل 27 مواطناً فجر اليوم معظمهم من رام الله

 

 

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حدث في مثل هذا اليوم

14 كانون ثاني (يناير)

  • 2004م الاستشهادية القسامية ريم الرياشي تفجر نفسها في حاجز عسكري صهيوني في منطقة "إيرز" الصناعية، فتقتل 4 جنود صهاينة وتصيب 10 آخرين بجراح مختلفة.
  • 2002م قوات الاحتلال تغتال مسئول كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح" في طولكرم رائد الكرمي (30 عاما)، وذلك بتفجير سيارته بعبوة ناسفة.
  • 1997م توقيع اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في إيريز (شمال قطاع غزة) تتضمن تقسيم مدينة الخليل الفلسطينية بين الجانبين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية، عُرفت باسم "اتفاق الخليل"، الذي انسحب الاحتلال بموجبه من مدينة الخليل في الضفة الغربية تاركاً وراءه 400 مستوطن في البلدة القديمة يحرسهم مئات الجنود الإسرائيليين.
  • 1991م مسلح فلسطيني من حركة "فتح"/ المجلس الثوري بزعامة صبري البنا "أبو نضال" يغتال ثلاثة من قادة "فتح"، هم الرجل الثاني ومسؤول الأمن والاستخبارات في الحركة صلاح خلف، وعضوي الحركة هايل عبد الحميد، وفخر الدين العمري.
  • 1985م أنشأت سلطات الاحتلال الصهيوني وكالة فضاء.
  • 1948م عصابة الهاغاناة الإرهابية اليهودية تبرم صفقة للسلاح مع تشيكوسلوفاكيا بقيمة 1.2ممليون دولار، وتضمنت توريد 24 ألفا و500 بندقية، وخمسة آلاف رشاش ثقيل، و200 رشاش متوسط، و54 مليون رصاصة، و25 طائرة من طراز ميزر شميت. وقد وصلت هذه الأسلحة مع نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين.
  • 1911م تأسيس صحيفة "فلسطين" في يافا، لصاحبيها ومحرريها عيسى العيسى ويوسف العيسى، وهي جريدة سياسية إخبارية صدرت مرتين في الأسبوع.

 

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