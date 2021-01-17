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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(12740) الاحد 17/1/2021

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية تلقت تطمينات بمشاركة القدس في الانتخابات

وفاة و18 إصابة جديدة بـ "كورونا" بصفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا

دعا المواطنين للتسجيل ..حنا ناصر: لقاء فصائلي في مصر خلال أسبوع لبحث الانتخابات

النائب الرجوب يدعو لتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات

صيدم: لقاء الفصائل بالقاهرة سيكون مطلع الشهر المقبل

أخبار إسرائيلية

لبيد: مستعد لتشكيل حكومة مع القائمة العربية ولا اتصالات مع غانتس

تلقى جرعة ثانية.. إصابة حاخام إسرائيلي بكورونا

للأسبوع الثلاثين.. تواصل التظاهرات ضد نتنياهو

الصحة الإسرائيلية تكشف 4 إصابات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية

نتنياهو ينفي وجود تعاون مع منصور عباس

اخبار دولية

تأهب بالولايات المتحدة بعد تحذيرات من احتجاجات مسلحة مع قرب رحيل ترامب

(محدث) بومبيو في "أيامه الأخيرة" يُغدق بالإطراء على إسرائيل

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 94 مليونا.. و الوفيات 02ر2 مليون

أخبار عربية

فصائل المنظمة في لبنان تؤكد دعمهما للرئيس وترحب بإصدار مرسوم الانتخابات

لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بقرصنة منتجات لبنانية

مطالبة الخارجية الأردنية بالتدخل لحماية أسرى بسجون الاحتلال

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

اجتماع للفصائل الفلسطينية في مصر للتوافق على سير “الانتخابات”

ما التحديات والتوقعات أمام أول انتخابات فلسطينية منذ 2006؟

حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تعلن اختتام وفد من قيادتها زيارة رسمية إلى قطر

الشرق الأوسط

وزير الاستيطان ينتقد قرار غانتس السماح للفلسطينيين بمشاريع بناء في الضفة

الاهرام المصرية

فلسطين: إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في «قلقيلية"»

حنا ناصر: الفصائل الفلسطينية ستلتقي في مصر في غضون أسبوع لحل بعض الأمور الفنية الخاصة بالانتخابات

الشروق المصرية



الجهاد الإسلامي الفلسطينية تعلن اختتام وفد من قيادتها زيارة رسمية إلى قطر

الغد الأردنية

الشرق القطرية

بعد مرسوم الانتخابات… هل تنتهي حقبة الانقسام الفلسطيني؟

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

حاجز عسكري على مدخل بيت فجار يعيق حركة المواطنين

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلين تجاريين في جنين

مستوطنو "شبيبة التلال" يحاولون السيطرة على "تلة" شرق بيت لحم

غرفة تجارة نابلس تطالب بإلغاء الإغلاقات وتسهيل سفر رجال الأعمال

مستوطنون يعتدون على مزارعين قرب سلفيت

مؤسسات سلوان وقواها الوطنية ترحب بمرسوم الانتخابات

المحرر حسين أبو كويك: كورونا يتفشى بين الأسرى والوضع في المعتقلات خطير

والدة الأسير إياد استيتي المحكوم 16 عاماً.. لم تزره منذ سنة وكورونا يزيد القلق

الحياة الجديدة

ناظم اليوسف: الرئيس عباس حامل الأمانة والثابت على الثوابت الوطنية

فصائل المنظمة في لبنان تؤكد دعمهما للرئيس وترحب بإصدار مرسوم الانتخابات

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدتي جبع وعنزا

الأيام

صدور المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات العامة: التشريعية في 22 أيار والرئاسية...

الرجوب: سنعمل على 3 مسارات لإنجاح العملية الانتخابية

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

المؤسسات المدنية تدعو لإلغاء مراسيم تتعلق بالشأن القضائي

الكيالي: قرابة الـ2000 وظيفة نفذها ديوان الموظفين عام 2020

ديوان الموظفين يتولى قيادة النظام المحوسب بأحدث إصداراته

الاحتلال يكتشف 4 إصابات جديدة بسلالة "كورونا" الجديدة

إصابات بالرصاص والاختناق بموجهات مع الاحتلال شرقي قلقيلية

دعوات لإنقاذ الطفل المريض "البشيتي" من سجون الاحتلال

وفاة نزيل في أحد سجون الشرطة في بيت لحم

الاحتلال يعترف بمحاولة القسام اختراق منظومة السفن الحربية

13 وفاة و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

سما نيوز

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

أول فصيل فلسطيني يعترض على إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات

حماس تكشف عن أُولى الخطوات لتحصين الانتخابات العامة..

بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يكشف عن منظومة تمويه متطورة

سترافور: ضربات متواصلة بلا رد.. تصعيد إسرائيل ضد إيران إلى أين مع قدوم بايدن؟

غرفة تجارة نابلس تطالب بإلغاء الإغلاقات وتسهيل سفر رجال الأعمال

مستوطنون يعتدون على مزارعين قرب سلفيت

عرب 48

القدس المحتلة: وفاتان و116 إصابة كورونا جديدة

إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم

وكالة وفا

الاحتلال يواصل التصعيد: اعتقالات وإصابات واعت

اشتية يفتتح مستشفى الهلال الأحمر المخصص لعلاج ...

حدث في مثل هذا اليوم

17 كانون ثاني (يناير)

2002م عملية عسكرية ل كتائب شهداء الأقصى في بلدة الخضيرة نفذها عبد السلام حسونة من نابلس أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وجرح 33 آخرين حيث كان الهجوم بالقنابل اليدوية والذخيرة الحية والعملية ردا على اغتيال قائد شهداء الأقصى رائد الكرمي.

1997 م الجيش الإسرائيلي يعيد نشر قواته في 80% من الخليل ويبقي سيطرته على الباقي والحرم الإبراهيمي.

1991م اندلاع حرب الخليج التانية، حيث أن التحالف الغربي العربي الذي يضم أكثر من 30 دولة بزعامة الولايات المتحدة يعلن الحرب على العراق.

1989م سلطات الاحتلال ترتكب مجزرة في مسجد الرضوان ب غزة تسفر عن استشهاد مجموعة من المصلين وجرح آخرين أثناء تأديتهم صلاة الظهر وذلك بإطلاق النار عليهم.

1974م الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (1913 - 1994) يعلن التوصل إلى اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل.

1965م وقوع أول أسير للثورة الفلسطينية "محمود بكر حجازي" بيد العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذه إحدى المهمات القتالية.

1948م جامعة الدول العربية تشكل جيش الإنقاذ في فلسطين بقيادة فوزي القاوقجي (يضم متطوعين من عدة بلدان عربية).