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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(12740) الاحد 17/1/2021
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية تلقت تطمينات بمشاركة القدس في الانتخابات
الفصائل الفلسطينية تجتمع خلال أسبوع بالقاهرة لبحث ترتيباتها للانتخابات
"حماس": استحقاق الانتخابات بحاجة إلى تحصين شعبي وقانوني وسياسي
راصد جوي: منخفض جوي بارد وماطر مساء يوم غد الأحد حتى عصر الاثنين
وفاة و18 إصابة جديدة بـ "كورونا" بصفوف الجالية الفلسطينية بأمريكا
دعا المواطنين للتسجيل ..حنا ناصر: لقاء فصائلي في مصر خلال أسبوع لبحث الانتخابات
النائب الرجوب يدعو لتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات
صيدم: لقاء الفصائل بالقاهرة سيكون مطلع الشهر المقبل
اشتية: حزمة من المشاريع الى البلديات خلال شهر آذار المقبل
أخبار إسرائيلية
لبيد: مستعد لتشكيل حكومة مع القائمة العربية ولا اتصالات مع غانتس
تلقى جرعة ثانية.. إصابة حاخام إسرائيلي بكورونا
للأسبوع الثلاثين.. تواصل التظاهرات ضد نتنياهو
الصحة الإسرائيلية تكشف 4 إصابات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية
310 إسرائيليين توفوا بفعل كورونا الأسبوع الماضي
نتنياهو ينفي وجود تعاون مع منصور عباس
اخبار دولية
تأهب بالولايات المتحدة بعد تحذيرات من احتجاجات مسلحة مع قرب رحيل ترامب
(محدث) بومبيو في "أيامه الأخيرة" يُغدق بالإطراء على إسرائيل
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 94 مليونا.. و الوفيات 02ر2 مليون
“البنتاغون” يضم إسرائيل لمنطقة قيادته في الشرق الأوسط
أخبار عربية
فصائل المنظمة في لبنان تؤكد دعمهما للرئيس وترحب بإصدار مرسوم الانتخابات
لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بقرصنة منتجات لبنانية
مطالبة الخارجية الأردنية بالتدخل لحماية أسرى بسجون الاحتلال
وزيرا خارجية السعودية والأردن يدعوان لحل شامل للقضية الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
اجتماع للفصائل الفلسطينية في مصر للتوافق على سير “الانتخابات”
ما التحديات والتوقعات أمام أول انتخابات فلسطينية منذ 2006؟
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تعلن اختتام وفد من قيادتها زيارة رسمية إلى قطر
الشرق الأوسط
وزير الاستيطان ينتقد قرار غانتس السماح للفلسطينيين بمشاريع بناء في الضفة
الاهرام المصرية
فلسطين: إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في «قلقيلية"»
حنا ناصر: الفصائل الفلسطينية ستلتقي في مصر في غضون أسبوع لحل بعض الأمور الفنية الخاصة بالانتخابات
الأردن: "نُريد سلامًا عادلًا وشاملًا للقضية الفلسطينية"
الشروق المصرية
الجهاد الإسلامي الفلسطينية تعلن اختتام وفد من قيادتها زيارة رسمية إلى قطر
الغد الأردنية
“البنتاغون” يضم إسرائيل لمنطقة قيادته في الشرق الأوسط
بعد مرسوم الانتخابات… هل تنتهي حقبة الانقسام الفلسطيني؟
الشرق القطرية
بعد مرسوم الانتخابات… هل تنتهي حقبة الانقسام الفلسطيني؟
لعنة المعبر تفرّق الأزواج على أبواب رفح
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مستوطنون يعتدون على مزارعين في كفر الديك ويفشلون باقتحام ياسوف
"طيور رهن القيد".. حملة فلسطينية لدعم الأطفال الأسرى
رام الله: 9 وفيات و143 إصابة جديدة بـ"كورونا"
الأسرى والمحررين "المقطوعة رواتبهم" يواجهون "التمييز"
القدس المحلية
حاجز عسكري على مدخل بيت فجار يعيق حركة المواطنين
الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة وتغلق محلين تجاريين في جنين
مستوطنو "شبيبة التلال" يحاولون السيطرة على "تلة" شرق بيت لحم
غرفة تجارة نابلس تطالب بإلغاء الإغلاقات وتسهيل سفر رجال الأعمال
مستوطنون يعتدون على مزارعين قرب سلفيت
مؤسسات سلوان وقواها الوطنية ترحب بمرسوم الانتخابات
المحرر حسين أبو كويك: كورونا يتفشى بين الأسرى والوضع في المعتقلات خطير
والدة الأسير إياد استيتي المحكوم 16 عاماً.. لم تزره منذ سنة وكورونا يزيد القلق
الحياة الجديدة
ناظم اليوسف: الرئيس عباس حامل الأمانة والثابت على الثوابت الوطنية
فصائل المنظمة في لبنان تؤكد دعمهما للرئيس وترحب بإصدار مرسوم الانتخابات
جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مدخل بلدتي جبع وعنزا
الأيام
صدور المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات العامة: التشريعية في 22 أيار والرئاسية...
الرجوب: سنعمل على 3 مسارات لإنجاح العملية الانتخابية
وكالة صفا
مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب نابلس
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب الخليل
"الديمقراطية" تحذر من ألاعيب الاحتلال لعرقلة الانتخابات
قناة 12 تكشف: القسام حاول اختراق منظومة عمل السفن الحربية الإسرائيلية
التيار الإصلاحي: لا يمكن لحركة تعيش أزمة قرار وترهل قيادة كسب ثقة الناخب
جيش الاحتلال يتدرب بمدينة مأهولة على قتال شرس في قطاع غزة
مطالبة عباس بإلغاء التقاعد المبكر للقضاة
وكالة الرأي الفلسطينية
المؤسسات المدنية تدعو لإلغاء مراسيم تتعلق بالشأن القضائي
الكيالي: قرابة الـ2000 وظيفة نفذها ديوان الموظفين عام 2020
ديوان الموظفين يتولى قيادة النظام المحوسب بأحدث إصداراته
الاحتلال يكتشف 4 إصابات جديدة بسلالة "كورونا" الجديدة
إصابات بالرصاص والاختناق بموجهات مع الاحتلال شرقي قلقيلية
دعوات لإنقاذ الطفل المريض "البشيتي" من سجون الاحتلال
وفاة نزيل في أحد سجون الشرطة في بيت لحم
الاحتلال يعترف بمحاولة القسام اختراق منظومة السفن الحربية
13 وفاة و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة
فلسطين اليوم
الشعبيّة: إصدار مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام
تحليل القائمة المشتركة بين فتح وحماس ستقطع الطريق على دحلان
وفد "الجهاد" برئاسة الأمين العام القائد "النخالة" يختتم زيارته لدولة قطر
طوارئ خانيونس تعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفايروس كورونا
خبير مالي يوضح اسباب ارتفاع الدولار امام الشيكل
الصحة بغزة: تسجيل 67 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الدورة المسائية
حزب التحرير يعقب على مرسوم عباس بشأن الانتخابات الفلسطينية
الاحتلال ينقل الاسير الجعبة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية
سما نيوز
وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
أول فصيل فلسطيني يعترض على إصدار المراسيم الرئاسية الخاصة بإجراء الانتخابات
حماس تكشف عن أُولى الخطوات لتحصين الانتخابات العامة..
بالفيديو: الجيش الاسرائيلي يكشف عن منظومة تمويه متطورة
سترافور: ضربات متواصلة بلا رد.. تصعيد إسرائيل ضد إيران إلى أين مع قدوم بايدن؟
غرفة تجارة نابلس تطالب بإلغاء الإغلاقات وتسهيل سفر رجال الأعمال
مستوطنون يعتدون على مزارعين قرب سلفيت
الاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق الاستعدادات للانتخابات ويدعو اسرائيل إلى تسهيلها
البرلمان العربي يرحب بالمراسيم الصادرة عن الرئيس بشأن إجراء الانتخابات العامة
عرب 48
القدس المحتلة: وفاتان و116 إصابة كورونا جديدة
إصابات برصاص الاحتلال في كفر قدوم
وكالة وفا
الاحتلال يواصل التصعيد: اعتقالات وإصابات واعت
الاحتلال يستهدف ملعب "الشهيد عرفات" بالعيسوي ...
جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتل ...
اشتية يفتتح مستشفى الهلال الأحمر المخصص لعلاج ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 كانون ثاني (يناير)
- 2002م عملية عسكرية لكتائب شهداء الأقصى في بلدة الخضيرة نفذها عبد السلام حسونة من نابلس أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وجرح 33 آخرين حيث كان الهجوم بالقنابل اليدوية والذخيرة الحية والعملية ردا على اغتيال قائد شهداء الأقصى رائد الكرمي.
- 1997 م الجيش الإسرائيلي يعيد نشر قواته في 80% من الخليل ويبقي سيطرته على الباقي والحرم الإبراهيمي.
- 1991م اندلاع حرب الخليج التانية، حيث أن التحالف الغربي العربي الذي يضم أكثر من 30 دولة بزعامة الولايات المتحدة يعلن الحرب على العراق.
- 1989م سلطات الاحتلال ترتكب مجزرة في مسجد الرضوان بغزة تسفر عن استشهاد مجموعة من المصلين وجرح آخرين أثناء تأديتهم صلاة الظهر وذلك بإطلاق النار عليهم.
- 1974م الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (1913 - 1994) يعلن التوصل إلى اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل.
- 1965م وقوع أول أسير للثورة الفلسطينية "محمود بكر حجازي" بيد العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذه إحدى المهمات القتالية.
- 1948م جامعة الدول العربية تشكل جيش الإنقاذ في فلسطين بقيادة فوزي القاوقجي (يضم متطوعين من عدة بلدان عربية).
- 1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس حيث طالب المؤتمرون بإلغاء وعد بلفور واستقلال فلسطين وذلك ضمن مذكرة رفعوها إلى مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس.