النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2753) الثلاثاء 2/2/2021
أخبار فلسطينية
- السلطة الفلسطينية تستعيد علاقتها مع الإدارة الأميركية
- شهيد برصاص الاحتلال قرب مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم
- رابط الفحص: العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للاسر المتعففة في غزة
- هنية: مكرمة صاحب السمو امتداد للمواقف الأصيلة لدولة قطر في تخفيف حصار غزة
- ملحم: استحقاقات موظفي غزّة مشروعة وسيتم اعتماد كافة منتسبي تفريغات 2005
- الكشف عن تفاصيل أول اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ووزارة الخارجية الأميركية
أخبار إسرائيلية
- 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ سبتمبر
- صفقة نتنياهو لأحزاب المستوطنين: «قائمة انتخابية»
- افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس
- نتنياهو يدشن صفحة بالعربية على "فيسبوك"
- الصحة الإسرائيلية توصي بتطعم الحوامل في جميع مراحل الحمل
- نتنياهو يبحث مع مودي التفجير قرب السفارة الإسرائيلية
اخبار دولية
اخبار عربية
- مصر تستضيف «حوار الانتخابات» الفلسطينية الأسبوع المقبل
- حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية
- مسؤول قطري يبحث مع حماس التطورات الفلسطينية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- مسؤول قطري يبحث مع حماس التطورات الفلسطينية
- الحكومة الفلسطينية تمدد إجراءات كورونا لأسبوعين والمخاوف تزداد من توسع رقعة «الطفرة البريطانية»
- أربعة شهداء وعشرات الإصابات و255 معتقلا و58 عملية هدم حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية في…
- وفاة الأكاديمي الفلسطيني عبد الستار قاسم بكورونا
- قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتهدم مساكن في الأغوار الفلسطينية
- مصدران لـ”القدس العربي”: اتصالات فلسطينية- تركية للحفاظ على القائمة المشتركة “موحدة”
- رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة
- مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لأول مرة منذ شهرين
-
الشرق الأوسط
- إسرائيل تعلن نقل أولى شحنات لقاح «كورونا}
- مصر تستضيف «حوار الانتخابات» الفلسطينية الأسبوع المقبل
- 130 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات منذ سبتمبر
- صفقة نتنياهو لأحزاب المستوطنين: «قائمة انتخابية»
- افتتاح سفارة لكوسوفو في القدس
- السلطة الفلسطينية تستعيد علاقتها مع الإدارة الأميركية
الشروق المصرية
- شؤون المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
- الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما
الأهرام المصرية
- "نادي الأسير الفلسطيني": إصابة 17 أسيرا في سجن "النقب" بفيروس كورونا
- الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما
-
الغد الأردنية
- “حماس” تحمل في جعبتها ملفات شائكة لحوار القاهرة منتصف الأسبوع…
- كوسوفو تعلن إقامة علاقات مع إسرائيل وفتح سفارة بالقدس
- حزب الله يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية
الشرق القطرية
- انطلاق أعمال الاجتماع التاسع للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي
- هنية: مكرمة صاحب السمو امتداد للمواقف الأصيلة لدولة قطر في تخفيف حصار غزة
- رصاصة في القدم تفجر إبداع فلسطيني
- مسؤول قطري يبحث مع حماس التطورات الفلسطينية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الإعلان عن بدء صرف المنحة القطرية.. العمادي يتحدث عنها
- السفير العمادي يلتقي قيادة حماس بغزة
- وفاة البروفيسور عبد الستار قاسم متأثرًا بإصابته بـ"كورونا".. وحماس تنعاه
- "صحة غزة": بدء التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا
- رسميًا.. كوسوفو تعلن تطبيع العلاقات مع (إسرائيل)
- إصابة 17 أسيرا في سجن "النقب" بفيروس كورونا
- "يديعوت": نقل 2000 جرعة لقاح كورونا للسلطة برام الله
القدس
- تكليف الرجوب برئاسة وفد الحوار الوطني بالقاهرة
- الاحتلال يعتقل 14 مواطنًا بالضفة
- مصر تفح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي
- نتنياهو يحاول استغلال تمديد الإغلاق لتأجيل محاكمته
- غانتس: لا أنوي اعتزال الحياة السياسية
- نتنياهو يتبنى استراتيجية لتجاهل ساعر ووضع لابيد كمنافس له
-
الحياة الجديدة
- وفاة طفل ومواطن في أريحا والعيزرية
- الاحتلال يعتقل شابا من القدس
- الاحتلال يقتحم ناديًا رياضيًا ومدرسة للأيتام في القدس المحتلة
- للجمعة السادسة على التوالي.. الاحتلال يشدد إجراءاته ويمنع المصلين الوصول
صحيفة الأيام
- هدم خربة وتهجير سكانها مجدداً في الأغوار وإصابتان بالرصاص قرب الجدار...
- »الرجوب: حوار الفصائل سيكون "بأجندة مفتوحة" لإنهاء الانقسام
- »وفاة الدكتور عبد الستار قاسم متأثراً بإصابته بـ"كورونا"
- »مجلس الوزراء يصادق على الخطة المالية الخاصة باستحقاقات موظفي قطاع غزة
- » وفاة 11 مواطناً و586 بفيروس كورونا والحكومة تمدد إجراءات الإغلاق لأسبوعين
- »"الصحة": الأولوية في التطعيمات للكوادر الطبية وكبار السن والمرضى المزمنين
- »وفاة و368 إصابة جديدة في صفوف الجاليات الفلسطينية
- »إصابة 17 أسيراً بـ"كورونا" في "النقب"
وكالة الرأي
- فتح معبر رفح لليوم الثاني استثنائيًا
- بدء صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة الخميس المقبل
- وزارة الأسرى: تدهور الوضع الصحي للأسير خالد غيظان بعد إصابته بـ" كورونا"
- حماس تنعى المفكر عبد الستار قاسم وتستذكر مواقفه الشجاعة
- رسميًا... بدء التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا بغزة
- النائب العام يشيد بتشكيل اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة
- وزارة الأسرى: الأسير بدر الرزة يضرب عن الطعام رفضاً لاعتقاله إدارياً
- إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين المحتلة
- توضيح بشأن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية 100 دولار في غزة
- اللجنة القطرية تبدأ صرف المنحة المالية للأسر المتعففة بغزة الخميس
- الصحة توضح الفئات المستهدفة من تطعيمات كورونا
- الحكومة تعلن إجراءات مواجهة "كورونا" في الضفة خلال الأسبوعين المقبلين
-
وكالة سما
- الصحة العالمية : فلسطين وتونس ضمن أوائل المستفيدين من لقاحات مبادرة "كوفاكس"
- "كان" العبرية : نتنياهو يناقش مع وزارتي الحرب والمالية الاستعدادات لهجوم محتمل على إيران
- السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة
- ملحم: استحقاقات موظفي غزّة مشروعة وسيتم اعتماد كافة منتسبي تفريغات 2005
- الكشف عن تفاصيل أول اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ووزارة الخارجية الأميركية
-
-
-
وكالة فلسطين اليوم
- شهيد برصاص الاحتلال قرب مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم
- رابط الفحص: العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار للاسر المتعففة في غزة
- مراسيم عباس قد تفجر الحوار الوطني
- القيادي عليان : الجهاد لن تكون ضمن عملية انتخابية تشرعن إتفاق التسوية
- صحة غزة تسجل 80 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الدورة الثانية
- "الجهاد" تنعي البروفيسور عبد الستار قاسم
- "الجهاد" تستنكر استضافة قناة الغد وزير حرب الاحتلال "غانتس"
عرب 48
-
- الصحة الفلسطينية تحدد الأولوية في التطعيم ضد كورونا
- وفاة البروفيسور عبد الستار قاسم متأثرا بإصابته بكورونا
- بدء حملة التطعيم ضد كورونا في الضفة وغزة منتصف شباط"
- استطلاع: "الصهيونية الدينية" و"الإسرائيليون" دون نسبة الحسم
- تقرير: إحباط محاولة إيرانية لمهاجمة سفارة إسرائيلية في أفريقيا
- نتنياهو يدشن صفحة بالعربية على "فيسبوك"
- الصحة الإسرائيلية توصي بتطعم الحوامل في جميع مراحل الحمل
- نتنياهو يبحث مع مودي التفجير قرب السفارة الإسرائيلية
-
وكالة وفا
- اتصال هاتفي بين حسين الشيخ ومسؤول الملف الفلسطيني الإسرائيلي ...
- "الصحة": الأولوية في التطعيمات ضد "كورونا" للكوادر الطبية وك ...
- كورونا عالميا: نحو 2 مليون و248 ألف وفاة و103 مليون و935 الف ...
-
-
حدث في مثل هذا اليوم
- 2 شباط (فبراير)
- 1994م رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين (1922م- 1995) يهاجم الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أمام جمع من الكتاب والشعراء الإسرائيليين. وقع الاثنان اتفاقية أوسلو في أيلول (سبتمبر) 1993.
- 1965م البرلمان الإسرائيلي يسنّ قانوناً يتيح لسلطة الاحتلال مصادرة ممتلكات الأوقاف الإسلامية في أنحاء فلسطين المحتلة عام 1948.
-