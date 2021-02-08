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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2757) الاثنين8/2/2021

08 شباط / فبراير 2021 09:31

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2757) الاثنين8/2/2021

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الحياة الجديدة

صحيفة الأيام

وكالة الرأي

 

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  • 2005م انعقاد قمة شرم الشيخ بين رئيس الوزراء الصهيونيّ آرئيل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية "أبو مازن" والرئيس المصري حسني مبارك والملك عبد الله الثاني. وتمّ الخروج بأهمّ بندٍ وهو وقف إطلاق النار وإنهاء الانتفاضة.
  • 2004م استشهد القائد الميدانيّ لكتائب أبو علي مصطفى، أشرف أبو لبدة، خلال توغّل صهيونيّ في رفح.
  • 2001م تفجير سيّارة مفخّخة في القدس المحتلة يوقع 10 إصابات مختلفة في صفوف المستوطنين الصهاينة حسب مصادر الاحتلال.
  • 1983م "إسرائيل" تنشر تقرير كاهان الذي يدين بيغن وشارون في مذابح صبرا وشاتيلا.
  • 1976م محكمة صهيونية تقرّر حقّ اليهود في الصلاة على "جبل الهيكل" في منطقة الحرم القدسي الشريف.
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