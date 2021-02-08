النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2757) الاثنين8/2/2021
أخبار فلسطينية
- الصحة الفلسطينيّة: 14 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
- مع انتهاء الإغلاق: عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون الأقصى
- بتكلفة 24 مليون دولار.. العمادي يوقع اتفاقية تنفيذ مستشفى حمد بن جاسم في رفح
- الخارجية الفلسطينية وحماس ترحبان بموقف الاتحاد الإفريقي الداعم لفلسطين
- عضو منظمة التحرير الفلسطينية يبحث مع نائب وزير الخاريجة الروسي استعادة الوحدة الفلسطينية
- استعدادات فلسطينية لتنشيط ملفات إدانة إسرائيل في الجنايات الدولية
- مسؤول فلسطيني يدعو للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لتحريك ملف “لمّ الشمل”
- وفد من “حماس” يصل القاهرة للمشاركة في الحوار الفلسطيني
- الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال في الضفة والمستوطنون ينفذون اعتداءات ويقتلعون الأشجار
- وفود الفصائل تصل القاهرة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني غداً
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أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يدعو مؤيديه لعدم حضور محاكمته
- الجيش الإسرائيلي ينهي بناء «الجدار الذكي» فوق حدود غزة وتحتها
- الكابينت الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية التحقيق مع تل أبيب
- إسرائيل” تقر خطة لشراء مقاتلات من واشنطن بـ9 مليارات دولار
- الصحة الاسرائيلية: تسجيل 40 وفاة و3610 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
اخبار دولية
- روسيا تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين جنوب العاصمة السورية
- «أوتشا» ترصد هدم الاحتلال 69 مبنى فلسطينيا خلال أسبوعين وإلحاق الضرر بـ 600…
- قرار محكمة لاهاي: إسرائيل تحذر مسؤوليها تحسبا من اعتقالهم
- القمة الإفريقية: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكا جسيما
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اخبار عربية
- الخارجية: اغلاق سفارتنا لدى قطر لمدة أسبوع
- اللجنة القطرية: العمادي يلتقي مسؤولين أوروبيين ودوليين
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الصحف العربية
القدس العربي
- مسؤول فلسطيني يدعو للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لتحريك ملف “لمّ الشمل”
- وفد من “حماس” يصل القاهرة للمشاركة في الحوار الفلسطيني
- الاحتلال يشن حملات دهم واعتقال في الضفة والمستوطنون ينفذون اعتداءات ويقتلعون الأشجار
- رحيل أرملة موشيه ديان بعدما تبرأت من الصهيونية وحذّرت من مستقبل أسود ينتظر…
- «أوتشا» ترصد هدم الاحتلال 69 مبنى فلسطينيا خلال أسبوعين وإلحاق الضرر بـ 600…
- استعدادات فلسطينية لتنشيط ملفات إدانة إسرائيل في الجنايات الدولية
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تتجه للتعاون مع «الجنائية الدولية» في «جرائم الحرب»
- روسيا تبحث عن رفات جنديين إسرائيليين جنوب العاصمة السورية
- نتنياهو يدعو مؤيديه لعدم حضور محاكمته
- الجيش الإسرائيلي ينهي بناء «الجدار الذكي» فوق حدود غزة وتحتها
- 14 فصيلاً فلسطينياً تطلق مباحثات الانتخابات اليوم
الشروق المصرية
- الكابينت الإسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية التحقيق مع تل أبيب
- الخارجية الفلسطينية وحماس ترحبان بموقف الاتحاد الإفريقي الداعم لفلسطين
- عضو منظمة التحرير الفلسطينية يبحث مع نائب وزير الخاريجة الروسي استعادة الوحدة الفلسطينية
الأهرام المصرية
الأخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- “إسرائيل” تقر خطة لشراء مقاتلات من واشنطن بـ9 مليارات دولار
- تفاؤل حذر عشية حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة
الشرق القطرية
- فلسطين: ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
- فورين بوليسي: هناك أمل في سلام فلسطيني إسرائيلي
- بتكلفة 24 مليون دولار.. العمادي يوقع اتفاقية تنفيذ مستشفى حمد بن جاسم في رفح
- إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداء لجيش الاحتلال بالضفة
- قاضي قضاة فلسطين: قرار "الجنائية الدولية" يفتح الطريق لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
- فلسطينيات يروين قصة اعتقالهن بلا تهمة.. أسماء أسيرة محررة تقهر الاحتلال بابتسامة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الصين: عدم تسجيل أي إصابة محلية بـ"كورونا"
- السفير القطري يعود لقطاع غزة بعد مغادرته لساعات
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وفد لجنة الانتخابات المركزية يكشف موعد زيارته القريبة لغزة
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الاحتلال يحذر جنوده وضباطه من احتمال اعتقالهم عقب قرار محكمة لاهاي
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عائلة الخضري تناشد خادم الحرمين وولي عهده الإفراج عن اثنين من أبنائها
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حنا ناصر: الحقوق والحريات أحد التحديات الكبيرة التي ستواجه الانتخابات الفلسطينية
القدس
- نتنياهو يمثل أمام المحكمة تحت حراسة مشددة
- اللجنة القطرية: العمادي يلتقي مسؤولين أوروبيين ودوليين
- إصابة جنديين إسرائيليين جراء انقلاب مركبة جنوب نابلس
- إسرائيل تستعد لمواجهة الجنائية الدولية تزامنًا مع انتخاب مدعي عام جديد
- هيئة الأسرى: 11 أسيراً مريضاً في "عيادة الرملة" تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا
- إصابات واعتقالات في مداهمات بالضفة الغربية
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الحياة الجديدة
- أربعة أسرى من القدس يدخلون عامهم ال20 في سجون الاحتلال
- الاحتلال يعتقل مقدسيا قرب مصلى باب الرحمة في "الأقصى"
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- الاحتلال يعتقل طفلا من جبل المكبر جنوب القدس
- لموت يغيب الناشطة الأميركية المدافعة عن حقوق شعبنا ماري ثومبسون
- الخارجية: اغلاق سفارتنا لدى قطر لمدة أسبوع
- القمة الإفريقية: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل انتهاكا جسيما
- مجدلاني يبحث آخر المستجدات السياسية وحوار القاهرة مع نائب وزير الخارجية
صحيفة الأيام
- منحنى جائحة "كورونا" يعاود الارتفاع مجدداً
- »إشتية: منفتحون على عملية سياسية جدية تحت مظلة "الرباعية" الدولية
- »الحوار الفلسطيني ينطلق اليوم في القاهرة لتذليل آخر العقبات أمام إجراء...
- »إصابات في جنين واقتحام جديد لـ"حمصة الفوقا" المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم...
- »إطلاق مشروع الترميز البريدي الفلسطيني لحماية طرود البريد من القرصنة...
- »القدس: الحياة بدأت تعود ببطء للبلدة القديمة ومحيطها بعد عزل إسرائيلي...
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وكالة الرأي
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· الاحتلال يواصل عزل 8 أسرى في "مجدو" بظروف صعبة
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· وفد من اللجنة المركزية للانتخابات يتجهز للقدوم إلى غزة
· الاقتصاد في غزة تستعرض إنجازات هيئة تشجيع الاستثمار
وكالة صفا
· ترتيبات الانتخابات تتصدر جدول الأعمال..انطلاق جلسات الحوار الوطني في القاهرة
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وكالة سما
· القاهرة: اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني
· لهذا السبب .. مصدر : مصر والأردن تضغطان على عباس لمصالحة دحلان قبل الانتخابات
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وكالة فلسطين اليوم
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة
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· قوات خاصة تختطف أربعة شبان خلال مواجهات في البيرة
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· وفود الفصائل تصل القاهرة للمشاركة في جلسات الحوار الوطني غداً
· الصحة الاسرائيلية: تسجيل 40 وفاة و3610 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
عرب 48
· الصحة الفلسطينيّة: 14 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
· مع انتهاء الإغلاق: عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون الأقصى
· كورونا: حالتا وفاة بغزة و60 إصابة بالطفرة البريطانية بالضفة
· اجتماع الحكومة الإسرائيلية: تحذيرات من "وفيات عند الشباب" بسبب كورونا
· "الكابينيت" الإسرائيلي يصادق على خطة لشراء طائرات مقاتلة جديدة
· استطلاع: نتنياهو قادر على تشكيل حكومة و"ميرتس" 0 مقاعد
· قرار محكمة لاهاي: إسرائيل تحذر مسؤوليها تحسبا من اعتقالهم
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وكالة وفا
· كورونا عالميا: اكثر من 2 مليون و327 ألف وفاة و106 ملايين و69 ...
· "مستعربون" يختطفون 5 شبان من البيرة والاحتلال يعتقل 3 آخرين
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حدث في مثل هذا اليوم
- 8 شباط (فبراير)
- 2005م انعقاد قمة شرم الشيخ بين رئيس الوزراء الصهيونيّ آرئيل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية "أبو مازن" والرئيس المصري حسني مبارك والملك عبد الله الثاني. وتمّ الخروج بأهمّ بندٍ وهو وقف إطلاق النار وإنهاء الانتفاضة.
- 2004م استشهد القائد الميدانيّ لكتائب أبو علي مصطفى، أشرف أبو لبدة، خلال توغّل صهيونيّ في رفح.
- 2001م تفجير سيّارة مفخّخة في القدس المحتلة يوقع 10 إصابات مختلفة في صفوف المستوطنين الصهاينة حسب مصادر الاحتلال.
- 1983م "إسرائيل" تنشر تقرير كاهان الذي يدين بيغن وشارون في مذابح صبرا وشاتيلا.
- 1976م محكمة صهيونية تقرّر حقّ اليهود في الصلاة على "جبل الهيكل" في منطقة الحرم القدسي الشريف.