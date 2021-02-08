النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2757) الاثنين8/2/2021

09:2011 أسيرا مريضاً في "عيادة الرملة" تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

09:31النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2757) الاثنين8/2/2021

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