النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2762) الاثنين15/2/2021
أخبار فلسطينية
- 2000جرعة لقاح سبوتنيك الروسي تصل قطاع غزة اليوم
- هنية يدعو قطر إلى المشاركة في مراقبة الانتخابات الفلسطينية
- كورونا" في فلسطين: 3 وفيات و804 إصابات جديدة
- الاستيلاء على 19 دونماً من أراضي عزون عتمة واقتلاع 1000 شجرة حرجية في "عينون"
- حماس تدعو تركيا للرقابة على الانتخابات ومنع عرقلة الاحتلال لها
- وزارة الاتصالات تدين قرار السماح للشركات الخلوية الإسرائيلية بتوسيع تغطيتها في أراضي الضفة إلى 95%
- الشخرة: زيادة بالإصابات الخطيرة وسنجري فحوصات للسلالة الجديدة
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تتحسب لـ{لاهاي» بمعاقبة قيادات فلسطينية
- كاكال" يصادق على شراء أراض بالضفة لتوسيع مستوطنات
- إسرائيل تتحسب لـ{لاهاي» بمعاقبة قيادات فلسطينية
- خطة إسرائيلية لمنع سرقات السلاح في 50 قاعدة عسكرية
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اخبار دولية
- أميركا تهدد بمنع الطائرات المدنية الإسرائيلية من الهبوط
- الأونروا تدعو المجتمع الدولي إلى توفير 1.5 مليار دولار لدعم لاجئي فلسطين خلال عام 2021
- أميركا تهدد بمنع الطائرات المدنية الإسرائيلية من الهبوط
- العاهل الأردني: القضية الفلسطينية وحماية المقدسات على رأس الأولويات
اخبار عربية
- الإمارات تعيّن سفيرا لدى إسرائيل
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الصحف العربية
القدس العربي
· مصادر لـ "القدس": انطلاق الانتخابات الداخلية لـ"حماس" الجمعة المقبل
- إذاعة عبرية: عمال من الضفة تلقوا لقاح كورونا
- تركيب كاميرات أمنية لحماية المستوطنين بالضفة من أي هجمات
- اعتقالات بالضفة وتوغل محدود بغزة
- كحيل: تلقينا طلبًا لحضور لقاء القاهرة الشهر المقبل
- وزارة الاتصالات تدين قرار السماح للشركات الخلوية الإسرائيلية بتوسيع تغطيتها في أراضي الضفة إلى 95%
الشرق الأوسط
- خطة إسرائيلية لمنع سرقات السلاح في 50 قاعدة عسكرية
- أميركا تهدد بمنع الطائرات المدنية الإسرائيلية من الهبوط
- إسرائيل تتحسب لـ{لاهاي» بمعاقبة قيادات فلسطينية
- «فتح» لن تحسم مرشحها للرئاسة قبل انتخابات
الشروق المصرية
- عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حماس تهاجم اتفاقية توريد الغاز إلى غزة
- غزة تعلن وصول أول دفعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي إلى القطاع اليوم
- هنية يدعو قطر إلى المشاركة في مراقبة الانتخابات الفلسطينية
الأهرام المصرية
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" تحت حراسة شرطة الاحتلال
- استمرار الاحتجاجات المطالبة بـ«استقالة نتنياهو» للأسبوع 34 على التوالي
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الأخبار اللبنانية
- أزمة «فتح» تتعمّق: البرغوثي متمسّك بالترشّح
- «الأخبار» هدفاً لأذرع رام الله وأبو ظبي
- كواليس حوار القاهرة: طريق شاقّ للوصول إلى الحدّ الأدنى!
- الشيخ يزور البرغوثي في السجن: وحدة "الفتحاويين" أولوية
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- تسجيل 87 بالمئة من الفلسطينيين استعدادا للانتخابات العامة المقبلة
- إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية شرق رام الله
- الأونروا تدعو المجتمع الدولي إلى توفير 1.5 مليار دولار لدعم لاجئي فلسطين خلال عام 2021
-
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير خيانة وطنية.. مؤسسات رسمية وشركات مقاولات تعمل لصالح الاستيطان
- تقرير مختصان: السلطة تتغاضى عن استيلاء الاحتلال على المقدسات بالقدس
- الإعلام العبري: اتفاق دولي لتوريد الغاز إلى قطاع غزة
- حماس تدعو تركيا للرقابة على الانتخابات ومنع عرقلة الاحتلال لها
- "الصحة" تكشف موعد وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى القطاع
- أسرى "عوفر" يقررون البدء بخطوات احتجاجية ضد إدارة السجون
- قوى الضفة تدعو للتصدي لجرائم المستوطنين وتوسيع العمل المقاوم
القدس
- الشخرة: زيادة بالإصابات الخطيرة وسنجري فحوصات للسلالة الجديدة
- مصادر لـ "القدس": انطلاق الانتخابات الداخلية لـ"حماس" الجمعة المقبل
- إذاعة عبرية: عمال من الضفة تلقوا لقاح كورونا
- تركيب كاميرات أمنية لحماية المستوطنين بالضفة من أي هجمات
- وزارة الاتصالات تدين قرار السماح للشركات الخلوية الإسرائيلية بتوسيع تغطيتها في أراضي الضفة إلى 95%
- اعتقالات بالضفة وتوغل محدود بغزة
الحياة الجديدة
- اشتية: تعزيز صمود أهلنا في القدس أولوية وحريصون على تلبية احتياجاتهم
- رئيس لجنة تجار القدس: الاحتلال يسعى لإفشال مبادرة إنعاش تجّار المدينة
- 79 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- بلدية الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم بركسات وتخطر بإخلاء عائلة من منزلها في
صحيفة الأيام
- الاستيلاء على 19 دونماً من أراضي عزون عتمة واقتلاع 1000 شجرة حرجية في "عينون"
- »رحيل الشاعر مريد البرغوثي
- »"الصندوق القومي اليهودي" يوافق على تمويل الاستيلاء على أراضٍ بالضفة لصالح...
- »الاحتلال يفرض إغلاقاً كاملاً على قرية راس كركر ويعتقل شاباً
- »"كورونا" في فلسطين: 3 وفيات و804 إصابات جديدة
- »وفاة بفيروس كورونا في صفوف الفلسطينيين بإيطاليا
- »التوصل إلى اتفاق لنقل الغاز الإسرائيلي إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع...
- »تقرير: إسرائيل قد تنظر في فرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية
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وكالة الرأي
- بعد تهديدات واشنطن..الاحتلال يعيد فتح "بن غوريون" جزئيا
- الاحتلال يركب كاميرات أمنية بمستوطنات غوش عتصيون
- الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة
- هنية يواصل الحراك الدبلوماسي الداعم للانتخابات
- "البطة" يستعرض المشاريع التطويرية والخدماتية لبلدية خان يونس
- الزراعة تُقدم إرشادات هامة للتعامل مع المنخفض الجوي
- أسرى عوفر يبدءون غدًا خطوات احتجاجية
- وحدة أمن وحراسة المجلس التشريعي .. صمامُ أمانِ الشرعية
وكالة صفا
- ينتهي التسجيل لجنة الانتخابات: 90% نسبة المسجلين للانتخابات
- الاحتلال يجبر 3 عائلات مقدسية على هدم منشآتها بالقدس
- توغل إسرائيلي محدود شمالي القطاع
- بالصور اليازوري يطوي برحيله 5 عقود من العمل الخيري والدعوي
- هنية يطالب قطر بالعمل مع المجتمع الدولي لاحترام نتائج الانتخابات
- التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
وكالة سما
- الشخرة: الإصابات في تصاعد كبير وسنجري فحوصات للسلالة الجديدة
- مصادر : انطلاق الانتخابات الداخلية لـ"حماس" الجمعة المقبل
- التيار الإصلاحي: نتجه لتشكيل قائمة مستقلة تضم "شخصيات وطنية"
- قيادي بفتح يكشف عن تفاهمات لعودة قيادات تيار دحلان إلى غزة
- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على دمشق (فيديو)
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وكالة فلسطين اليوم
- الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة
2000 جرعة لقاح سبوتنيك الروسي تصل قطاع غزة اليوم
- خبراء ومحللون : موقف الجهاد بعدم المشاركة في الانتخابات وطني ومطلوب تاريخياً وسياسياً
- تفاصيل جديدة بشأن شدة المنخفض القطبي –فهل هناك قرار بشأن المدارس ؟
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
- عائلة "غولدين" تتهم حكومتها بالتخلي عن جنودها من أجل المال
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عرب 48
- توغل بغزة واعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس
- كورونا في القدس: وفاتان و208 إصابات خلال يومين
- نادي الأسير: "كورونا ذريعة الاحتلال لمواصلة قمع وتنكيل الأسرى"
- "وردة الجليل": تدريب سلاح الجو الإسرائيلي يحاكي حربا بالجبهة الشمالية
- الإمارات تعيّن سفيرا لدى إسرائيل
- ترحيل قرارات فتح الاقتصاد إلى الإثنين.. وهذه امتيازات الحاصلين على اللقاح
- "كاكال" يصادق على شراء أراض بالضفة لتوسيع مستوطنات
- الصحة الإسرائيلية تعدّل مؤشر "رمزور": آلاف الطلاب سيعودون للمدارس
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وكالة وفا
- وزارة الاتصالات تدين قرار السماح للشركات الخلوية الإسرائيلية ...
- كورونا عالميا: نحو 2 مليون و412 ألف وفاة و109 ملايين و393 أل ...
- العاهل الأردني: القضية الفلسطينية وحماية المقدسات على رأس ال ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 15 شباط (فبراير)
- 2002م عملية نوعية نفذتها ألوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية حين تمكنت من تحطيم أسطورة الدبابة الإسرائيلية "ميركافا" مما أدى إلى تدميرها تدميراً كاملاً ومقتل طاقمها المكون من 4 جنود.
- 2002م المقاومة الفلسطينية تقتل قائد وحدة خاصة إسرائيلية، حين قامت الوحدة بمحاولة اعتقال أحد نشطاء الجهاد الإسلامي مما أدى إلى استشهاد المجاهد أنور عوني عبد الغني في منطقة طولكرم.
- 1994م مقتل شابين فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
- 1989م إسرائيل تضرب منطقة طابا الحدودية المصرية.
- 1988م فجرت أجهزة المخابرات الإسرائيلية أن عبوة ناسفة في سفينة "سول فرين" في ميناء ليماسول في قبرص، وهي السفينة التي تم إعدادها لنقل المبعدين الفلسطينيين ومرافقيهم، من الصحفيين والشخصيات العالمية، إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، وقد أصيبت السفينة بأضرار منعتها من الإبحار في الوقت المحدد، وبهذا تأجلت مرة أخرى رحلة سفينة العودة.
- 1988م تأجيل إقلاع سفينة العودة الفلسطينية من قبرص، والتي كانت ستنقل 131ممبعدا فلسطينيا إلى الأراضي العربية المحتلة، لأسباب أمنية تتعلق بالخشية من قيام الطيران الإسرائيلي بضربها أثناء إبحارها.
- 1968م طائرات إسرائيلية تهاجم خمس عشرة قرية ومخيما للاجئين الفلسطينيين على طول نهر الأردن بقنابل النابالم الحارقة والمحرمة دولياً.
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